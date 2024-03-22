ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Mart 2024 17:43
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2024 17:59
1 dk Okuma

89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi'nin tutuklu dört sanığına 17 yıl 6'şar ay hapis cezası

Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'ne ilişkin davada mahkeme müteahhitlere ve inşaat mühendisine hapis cezası verdi. Üç firari sanığın dosyası ise ayrıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi'nin tutuklu dört sanığına 17 yıl 6'şar ay hapis cezası
Fotoğraf: MA

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Maraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada yargılanan 7 sanıktan tutuklu 3 müteahhit ve inşaat mühendisine, 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ve inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki Mehmet Özdemir, depremde bu sitede hayatını kaybeden Serhan Özdemir'in amcası olduğunu belirterek, "sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Mağdur taraf avukatları, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, tutuklu sanıkların isnat edilen suçtan cezalandırılmasına, tutukluluk hallerinin devamına ve firari sanıkların dosyalarının ayrılması yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatları da sunulan mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu, tahliyelerini talep etti.

Sanıklar da suçlamayı reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyetince oy birliğiyle alınan kararda, 4 sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Mahkeme, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı.

(HA)

Galeria Sitesi
ilgili haberler
Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklandı
31 Temmuz 2023
/haber/deprem-sorusturmalarinda-351-kisi-tutuklandi-282195
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Galeria Sitesi soruşturmasında 7 tahliye
25 Temmuz 2023
/haber/galeria-sitesi-sorusturmasinda-7-tahliye-281945
Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da gözaltına alındı
12 Nisan 2023
/haber/galeria-sitesi-nin-muteahhidi-ankara-da-gozaltina-alindi-277181
Galeria'daki depremzedeler eylemde | Mağdur durumdayız sesimizi duyun
4 Mart 2023
/haber/galeria-daki-depremzedeler-eylemde-magdur-durumdayiz-sesimizi-duyun-275163
Galeria’da mahsur kalan yedi kedi günler sonra kurtarıldı
23 Şubat 2023
/haber/galeria-da-mahsur-kalan-yedi-kedi-gunler-sonra-kurtarildi-274688
Galeria sitesini yapan ve Emek Sineması’nı yıkan aynı şirket
22 Şubat 2023
/haber/galeria-sitesini-yapan-ve-emek-sinemasi-ni-yikan-ayni-sirket-274663
Galeria'da mahsur kalan hayvanlar için kurtarma çalışması başladı
22 Şubat 2023
/haber/galeria-da-mahsur-kalan-hayvanlar-icin-kurtarma-calismasi-basladi-274622
Galeria’da mahsur kalan hayvanlar için kurtarma çalışması başlatıldı
21 Şubat 2023
/haber/galeria-da-mahsur-kalan-hayvanlar-icin-kurtarma-calismasi-baslatildi-274610
ilgili haberler
Deprem soruşturmalarında 351 kişi tutuklandı
31 Temmuz 2023
/haber/deprem-sorusturmalarinda-351-kisi-tutuklandi-282195
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Galeria Sitesi soruşturmasında 7 tahliye
25 Temmuz 2023
/haber/galeria-sitesi-sorusturmasinda-7-tahliye-281945
Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da gözaltına alındı
12 Nisan 2023
/haber/galeria-sitesi-nin-muteahhidi-ankara-da-gozaltina-alindi-277181
Galeria'daki depremzedeler eylemde | Mağdur durumdayız sesimizi duyun
4 Mart 2023
/haber/galeria-daki-depremzedeler-eylemde-magdur-durumdayiz-sesimizi-duyun-275163
Galeria’da mahsur kalan yedi kedi günler sonra kurtarıldı
23 Şubat 2023
/haber/galeria-da-mahsur-kalan-yedi-kedi-gunler-sonra-kurtarildi-274688
Galeria sitesini yapan ve Emek Sineması’nı yıkan aynı şirket
22 Şubat 2023
/haber/galeria-sitesini-yapan-ve-emek-sinemasi-ni-yikan-ayni-sirket-274663
Galeria'da mahsur kalan hayvanlar için kurtarma çalışması başladı
22 Şubat 2023
/haber/galeria-da-mahsur-kalan-hayvanlar-icin-kurtarma-calismasi-basladi-274622
Galeria’da mahsur kalan hayvanlar için kurtarma çalışması başlatıldı
21 Şubat 2023
/haber/galeria-da-mahsur-kalan-hayvanlar-icin-kurtarma-calismasi-baslatildi-274610
Sayfa Başına Git