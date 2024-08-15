89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria sitesinin müteahhidi cezaevinde öldü

6 Şubat 2023'te meydana gelen Maraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan ve 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nin müteahhidi Sedat Eser, öldü.

Hastaneye kaldırılmıştı

Anadolu Ajansı’ndaki habere göre, Diyarbakır'da yıkılan Galeria Sitesi'ne ilişkin davada 17 yıl 6'ay hapis cezasına çarptırılan müteahhit Eser, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ölen Eser, öncesinde durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım servisine alınmıştı.

17 yıl 6 ay ceza almıştı

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin davada, Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Eser, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. (NK)