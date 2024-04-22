83 yaşındaki Makbule Özer yeniden cezaevine girdi

Van’ın Edremit ilçesinde “örgüte yardım ve yataklık” iddiasıyla 9 Mayıs 2022’de tutuklanan ve 7 Eylül 2022’de tahliye edilen 83 yaşındaki Makbule Özer, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “cezaevinde kalabilir” raporunun ardından tekrar tutuklandı.

"Görüşe tekerlekli sandalyeyle geliyor, 'ben burada öleceğim' diyor"

Artı Gerçek’e konuşan Özer’in oğlu Medeni Özer, ATK’den gelen "cezaevinde kalabilir" raporu üzerine annesinin bu sabah evden alındığını ve adliyeye götürüldüğünü söyledi. Medeni Özer, " Aileye veya avukata haber vermeden gelip aldılar. Ben de yetişemedim. Önce adliyeye oradan da Van T Tipi Cezaevi’ne götürmüşler. Yarın da Elazığ’a götürülecek" dedi.

Annesinin 83 yaşına girdiğini, birçok hastalığı bulunduğunu ve yürümekte zorlandığını vurgulayan Özer, şunları söyledi: "İnsanın söyleyeceği söz kalmadı. Bu bir intikam. Yoksa 83 yaşındaki hasta bir kadın nasıl tehdit oluşturabilir? Kürtleri nasıl incitirim diye yürütülen bir siyaset. Hasta bir kadının cezaevine götürülmemesi devletin neyini tehdit edecek?”

ATK'den 81 yaşındaki Makbule Özer için rapor: R Tipi'nde kalabilir

Ne olmuştu?

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan Makbule Özer ve Hadi Özer, çiftinin evlerine 24 Temmuz 2018'de evde bir "örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla baskın yapılmıştı.

Baskında tüm aile bireyleri gözaltına alınmış daha sonra ise Makbule Özer ve Hadi Özer hakkında "yardım ve yataklık" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Dava sonucunda çifte 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtayın cezayı onamasının ardından Özer çifti, 9 Mayıs 2022'de tutuklanarak Van Yüksek Güvenlikli Cezaevine gönderilmşti.

Birçok rahatsızlığı bulunan yüzde 61 engelli Özer, cezasının bir yıl ertelenmesi üzerine 7 Eylül 2022’de tahliye edilmişti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Makbule Özer için geçen yıl 'cezaevinde kalamaz' , bu yıl ise 'cezaevinde kalabilir' raporu veren Adli Tıp Kurumu, raporları arasındaki çelişkinin giderilmesini istemişti.

Başsavcılık, çelişkinin giderilmesinin ardından Özer'in durumunun yeniden değerlendirilmesine karar vermiş ve cezaevine girmeyecek olan Özer hakkında herhangi bir adli kontrol kararı da uygulanmamasına hükmetmişti.

(RT)