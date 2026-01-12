ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:59 12 Ocak 2026 09:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.01.2026 14:44 12 Ocak 2026 14:44
Okuma Okuma:  3 dakika

83. Altın Küre’nin kazananları belli oldu

“One Battle After Another” dört ödül kazanarak gecenin en çok ödül alan filmlerinden biri oldu. Televizyon kategorilerinde ise “Adolescence” öne çıktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
83. Altın Küre’nin kazananları belli oldu
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Timothée Chalamet, (Fotoğraf: Golden Globes / X)

83. Altın Küre Ödülleri, komedyen Nikki Glaser’ın sunuculuğunda dün akşam (11 Ocak) ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Beverly Hills’te düzenlendi.

Sinema kategorilerinde One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) dokuz adaylıkla en çok aday gösterilen film olurken, Joachim Trier imzalı Sentimental Value (Manevi Değer) sekiz, Ryan Coogler’ın Sinners (Günahkârlar) filmi ise yedi adaylık elde etti.

Savaş Üstüne Savaş: ABD’nin kendi kendisiyle savaşı
Savaş Üstüne Savaş: ABD’nin kendi kendisiyle savaşı
4 Ekim 2025

Televizyon kategorilerinde ise The White Lotus ve Adolescence öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

Bu yıl Altın Küre Ödülleri’nde ilk kez “En İyi Podcast” kategorisi de yer aldı.

Politik mesajlar

Sunucu Glaser, açılış konuşmasında Bari Weiss’ten Epstein dosyalarına, Warner Bros.’un Netflix’e olası satışına kadar pek çok başlığı hicvetti.

Variety’de yer alan habere göre, komedyen, Altın Küre’yi “Şu anda dünyada olup biten en önemli şey” olarak nitelendirerek Hollywood’un içe kapalı yapısını da eleştirdi.

Mark Ruffalo ve Wanda Sykes gibi isimler, bu hafta Minneapolis’te bir ICE ajanı tarafından öldürülen Renée Macklin Good’u anmak için “ICE Out” ve “Be Good” yazılı rozetler taşıdı.

Wanda Sykes, En İyi Stand-up Özel Gösterisi ödülünü sunarken, geçmişteki transfobik söylemlerine atıfta bulunarak Ricky Gervais hakkında yorum yaptı. Gervais törende bulunmadığı için ödülü Sykes kabul etti, komedyen bu ödülü üst üste ikinci kez kazandı.

Kazananlar

Gecenin kazananları ise şöyle:

Film kategorileri ve adaylar

En İyi Film – Drama
Hamnet

En İyi Film – Müzikal ya da Komedi
One Battle After Another

Yabancı Dilde En İyi Film
The Secret Agent (Brezilya)

En İyi Animasyon Filmi
KPop Demon Hunters

Oyuncu kategorileri

En İyi Kadın Oyuncu – Drama
Jessie Buckley – Hamnet

En İyi Erkek Oyuncu – Drama
Wagner Moura – The Secret Agent

En İyi Kadın Oyuncu – Müzikal ya da Komedi
Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You

En İyi Erkek Oyuncu – Müzikal ya da Komedi
Timothée Chalamet – Marty Supreme

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Teyana Taylor – One Battle After Another

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Sinema ve Gişe Başarısı Ödülü
Sinners

Yaratıcı kategoriler

En İyi Yönetmen
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

En İyi Senaryo
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

En İyi Özgün Şarkı
Golden” (KPop Demon Hunters) - Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick

Televizyon kategorileri ve adaylar

En İyi Dizi – Drama
The Pitt

En İyi Dizi – Komedi ya da Müzikal
The Studio

En İyi Mini Dizi
Adolescence

Oyuncu kategorileri

En İyi Kadın Oyuncu – Drama
Rhea Seehorn – Pluribus

En İyi Erkek Oyuncu – Drama
Noah Wyle – The Pitt

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi ya da Müzikal
Jean Smart – Hacks

En İyi Erkek Oyuncu – Komedi ya da Müzikal
Seth Rogen – The Studio

Mini dizi kategorileri

En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi
Michelle Williams – Dying for Sex

En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi
Stephen Graham – Adolescence

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Erin Doherty – Adolescence

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Owen Cooper – Adolescence

En İyi Stand-up Gösterisi
Ricky Gervais – Mortality

En İyi Podcast
Good Hang with Amy Poehler

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
83. Altın Küre Ödülleri One Battle After Another Adolescence White Lotus
