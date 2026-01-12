83. Altın Küre’nin kazananları belli oldu

83. Altın Küre Ödülleri, komedyen Nikki Glaser’ın sunuculuğunda dün akşam (11 Ocak) ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Beverly Hills’te düzenlendi.

Sinema kategorilerinde One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) dokuz adaylıkla en çok aday gösterilen film olurken, Joachim Trier imzalı Sentimental Value (Manevi Değer) sekiz, Ryan Coogler’ın Sinners (Günahkârlar) filmi ise yedi adaylık elde etti.

Savaş Üstüne Savaş: ABD’nin kendi kendisiyle savaşı

Televizyon kategorilerinde ise The White Lotus ve Adolescence öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.

Bu yıl Altın Küre Ödülleri’nde ilk kez “En İyi Podcast” kategorisi de yer aldı.

Paul Thomas Anderson is taking home the award for Best Director Motion Picture for One Battle After Another. Congrats! 🎉 #GoldenGlobes pic.twitter.com/AzNNT7U94E — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Politik mesajlar

Sunucu Glaser, açılış konuşmasında Bari Weiss’ten Epstein dosyalarına, Warner Bros.’un Netflix’e olası satışına kadar pek çok başlığı hicvetti.

Variety’de yer alan habere göre, komedyen, Altın Küre’yi “Şu anda dünyada olup biten en önemli şey” olarak nitelendirerek Hollywood’un içe kapalı yapısını da eleştirdi.

Mark Ruffalo ve Wanda Sykes gibi isimler, bu hafta Minneapolis’te bir ICE ajanı tarafından öldürülen Renée Macklin Good’u anmak için “ICE Out” ve “Be Good” yazılı rozetler taşıdı.

Wanda Sykes, En İyi Stand-up Özel Gösterisi ödülünü sunarken, geçmişteki transfobik söylemlerine atıfta bulunarak Ricky Gervais hakkında yorum yaptı. Gervais törende bulunmadığı için ödülü Sykes kabul etti, komedyen bu ödülü üst üste ikinci kez kazandı.

Kazananlar Gecenin kazananları ise şöyle: Film kategorileri ve adaylar En İyi Film – Drama

Hamnet En İyi Film – Müzikal ya da Komedi

One Battle After Another Yabancı Dilde En İyi Film

The Secret Agent (Brezilya) En İyi Animasyon Filmi

KPop Demon Hunters Oyuncu kategorileri En İyi Kadın Oyuncu – Drama

Jessie Buckley – Hamnet En İyi Erkek Oyuncu – Drama

Wagner Moura – The Secret Agent En İyi Kadın Oyuncu – Müzikal ya da Komedi

Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You En İyi Erkek Oyuncu – Müzikal ya da Komedi

Timothée Chalamet – Marty Supreme En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Teyana Taylor – One Battle After Another En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Stellan Skarsgård – Sentimental Value Sinema ve Gişe Başarısı Ödülü

Sinners Yaratıcı kategoriler En İyi Yönetmen

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another En İyi Senaryo

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another En İyi Özgün Şarkı

“Golden” (KPop Demon Hunters) - Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick Televizyon kategorileri ve adaylar En İyi Dizi – Drama

The Pitt En İyi Dizi – Komedi ya da Müzikal

The Studio En İyi Mini Dizi

Adolescence Oyuncu kategorileri En İyi Kadın Oyuncu – Drama

Rhea Seehorn – Pluribus En İyi Erkek Oyuncu – Drama

Noah Wyle – The Pitt En İyi Kadın Oyuncu – Komedi ya da Müzikal

Jean Smart – Hacks En İyi Erkek Oyuncu – Komedi ya da Müzikal

Seth Rogen – The Studio Mini dizi kategorileri En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi

Michelle Williams – Dying for Sex En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi

Stephen Graham – Adolescence En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Erin Doherty – Adolescence En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Owen Cooper – Adolescence En İyi Stand-up Gösterisi

Ricky Gervais – Mortality En İyi Podcast

Good Hang with Amy Poehler

(TY)