83. Altın Küre’nin kazananları belli oldu

83. Altın Küre Ödülleri, komedyen Nikki Glaser’ın sunuculuğunda dün akşam (11 Ocak) ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Beverly Hills’te düzenlendi.
Sinema kategorilerinde One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) dokuz adaylıkla en çok aday gösterilen film olurken, Joachim Trier imzalı Sentimental Value (Manevi Değer) sekiz, Ryan Coogler’ın Sinners (Günahkârlar) filmi ise yedi adaylık elde etti.
Savaş Üstüne Savaş: ABD’nin kendi kendisiyle savaşı
Televizyon kategorilerinde ise The White Lotus ve Adolescence öne çıkan yapımlar arasında yer aldı.
Bu yıl Altın Küre Ödülleri’nde ilk kez “En İyi Podcast” kategorisi de yer aldı.
Paul Thomas Anderson is taking home the award for Best Director Motion Picture for One Battle After Another. Congrats! 🎉 #GoldenGlobes pic.twitter.com/AzNNT7U94E— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
Politik mesajlar
Sunucu Glaser, açılış konuşmasında Bari Weiss’ten Epstein dosyalarına, Warner Bros.’un Netflix’e olası satışına kadar pek çok başlığı hicvetti.
Variety’de yer alan habere göre, komedyen, Altın Küre’yi “Şu anda dünyada olup biten en önemli şey” olarak nitelendirerek Hollywood’un içe kapalı yapısını da eleştirdi.
Mark Ruffalo ve Wanda Sykes gibi isimler, bu hafta Minneapolis’te bir ICE ajanı tarafından öldürülen Renée Macklin Good’u anmak için “ICE Out” ve “Be Good” yazılı rozetler taşıdı.
Wanda Sykes, En İyi Stand-up Özel Gösterisi ödülünü sunarken, geçmişteki transfobik söylemlerine atıfta bulunarak Ricky Gervais hakkında yorum yaptı. Gervais törende bulunmadığı için ödülü Sykes kabul etti, komedyen bu ödülü üst üste ikinci kez kazandı.
Kazananlar
Gecenin kazananları ise şöyle:
Film kategorileri ve adaylar
En İyi Film – Drama
Hamnet
En İyi Film – Müzikal ya da Komedi
One Battle After Another
Yabancı Dilde En İyi Film
The Secret Agent (Brezilya)
En İyi Animasyon Filmi
KPop Demon Hunters
Oyuncu kategorileri
En İyi Kadın Oyuncu – Drama
Jessie Buckley – Hamnet
En İyi Erkek Oyuncu – Drama
Wagner Moura – The Secret Agent
En İyi Kadın Oyuncu – Müzikal ya da Komedi
Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
En İyi Erkek Oyuncu – Müzikal ya da Komedi
Timothée Chalamet – Marty Supreme
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Teyana Taylor – One Battle After Another
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Sinema ve Gişe Başarısı Ödülü
Sinners
Yaratıcı kategoriler
En İyi Yönetmen
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
En İyi Senaryo
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
En İyi Özgün Şarkı
“Golden” (KPop Demon Hunters) - Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
Televizyon kategorileri ve adaylar
En İyi Dizi – Drama
The Pitt
En İyi Dizi – Komedi ya da Müzikal
The Studio
En İyi Mini Dizi
Adolescence
Oyuncu kategorileri
En İyi Kadın Oyuncu – Drama
Rhea Seehorn – Pluribus
En İyi Erkek Oyuncu – Drama
Noah Wyle – The Pitt
En İyi Kadın Oyuncu – Komedi ya da Müzikal
Jean Smart – Hacks
En İyi Erkek Oyuncu – Komedi ya da Müzikal
Seth Rogen – The Studio
Mini dizi kategorileri
En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi
Michelle Williams – Dying for Sex
En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi
Stephen Graham – Adolescence
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Erin Doherty – Adolescence
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Owen Cooper – Adolescence
En İyi Stand-up Gösterisi
Ricky Gervais – Mortality
En İyi Podcast
Good Hang with Amy Poehler
(TY)