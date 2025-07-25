82. Venedik Film Festivali seçkisi belli oldu

Dünyanın en köklü festivallerinden Venedik Film Festivali’nin merakla beklenen 82. seçkisi açıklandı.

Festival, bu sene 27 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Venedik kentine bağlı Lido Adası’nda gerçekleşecek.

Venedik Film Festivali, yalnızca Avrupa sinemasının değil, küresel sinema trendlerini de şekillendiren ve kültürel çeşitliliğe de bolca yer verilen bir festival. Daha önce Andrei Tarkovsky, Akira Kurosawa, Sofia Coppola, Roberto Rossellini gibi yönetmenlerin keşfine de öncülük eden festival, gerek adını duyurmuş yönetmenlerin yeni yapımlarının gerekse yükselen yeni yeteneklerin filmlerinin ilk gösterimlerine ev sahipliği yapması ile “güçlü bir lansman platformu.”

⇒ Cannes, sinema salonlarında gösterim şartını katı biçimde uygularken; Venedik, dijital yayın platformlarına daha esnek yaklaşımıyla öne çıkıyor. Bu fark, özellikle büyük yapımların hangi festivalde prömiyer yapacağını belirlerken, festivallerin sinema üzerindeki etkisine dair tartışmaları da beraberinde getiriyor.



Geçtiğimiz yıl Cannes’da Altın Palmiye’yi kazanan “ Cannes, sinema salonlarında gösterim şartını katı biçimde uygularken; Venedik, dijital yayın platformlarına daha esnek yaklaşımıyla öne çıkıyor. Bu fark, özellikle büyük yapımların hangi festivalde prömiyer yapacağını belirlerken, festivallerin sinema üzerindeki etkisine dair tartışmaları da beraberinde getiriyor.Geçtiğimiz yıl Cannes’da Altın Palmiye’yi kazanan “ Anora ”nın Oscar’da En İyi Film adaylığına kadar yükselmesi, bu iki festivalin farklı sinema anlayışlarını yeniden gündeme taşıdı. Venedik, özellikle Cannes’ın gösterim şartı nedeniyle kapılarını kapattığı dijital platform yapımları için hâlâ önemli bir vitrin.

21 film yarışacak

Festivalde ana yarışmada bu sene 21 film, Altın Aslan (En İyi Film) başta olmak üzere yönetmenlik, senaryo, oyunculuk ve genç yetenek kategorilerinde yarışacak. İki Oscar ödüllü yönetmen Alexander Payne başkanlığındaki jüride yönetmen Stéphane Brizé, yönetmen ve yapımcı Maura Delpero, Altın Palmiye sahibi yönetmen Cristian Mungiu, yönetmen Mohammad Rasoulof, oyuncu ve yazar Fernanda Torres, oyuncu-yapımcı Zhao Tao yer alıyor.

Festivalin yenilikçi ve deneysel yapımlara odaklandığı, resmi yan bölüm Orrizanti (Ufuklar,Horizons) kısmında ise 19 film yer alıyor. Titane (2021) filminin yönetmeni Julia Ducournau başkanlığındaki jüride video sanatçısı ve yönetmen Yuri Ancarani, film eleştirmeni Fernando Enrique Juan Lima, yönetmen Shannon Murphy ile fotoğrafçı ve yönetmen RaMell Ross, ödülleri sahipleri ile buluşturacak.

İlk uzun metraj filmleri destekleyen “Gelecek Vaat Eden İlk Film” ödülü jürisinin başkanlığını After Sun (2022) filminin de yönetmeni Charlotte Wells yapacak. Wells'e, Arap kadın film yapımcıları destekleyen “Rawiyat – Sisters in Film” kolektifinin kurucu üyelerinden yönetmen ve yapımcı Erige Sehiri ve yönetmen Silvio Soldini eşlik edecek.

Yarışma dışı gösterimi yapılacak filmler arasında ise ABD’li bağımsız sinemanın öne çıkan yönetmenlerinden Jim Jarmusch, Noah Baumbach, Benny Safdie, Guillermo del Toro, Olivier Assayas, Park Chan-wook, Kathryn Bigelow ve Yorgos Lanthimos’un yeni filmi de ilk kez izleyici ile buluşacak.

Paolo Sorrentino'nun "The Grace" filminden bir kare.

Açılış Sorrentino ile

Luca Guadagnino'nun Amazon MGM Studios'tan çıkan son uzun metrajlı filmi Julia Roberts, Andrew Garfield ve Ayo Edebiri'nin başrollerini paylaştığı psikolojik dram filmi After The Hunt (2025) da ilk gösterimini yapacak yarışma dışı filmler arasında dikkat çeken bir diğer yapım.

Festivalin açılış filmi ise Paolo Sorrentino imzalı The Grace (La Grazia, 2025) filmi.

Festival’de Alfred Hitchcock’un kült filmi Vertigo (1958) ile hafızalara kazınan oyuncu Kim Novak da Yaşam Boyu Onur Ödülü alacak.

2025 Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile Altın Aslan alacak bir diğer isim ise Aguirre, der Zorn Gottes (Aguirre: Tanrının Gazabı, 1972), Fitzcarraldo (1982) ve Nosferatu the Vampyre (1979) filmlerinin yönetmeni Werner Herzog.

Festivalin 26 Ağustos’ta gerçekleşecek galasında, yayınladığı tarihteki sansür sebebiyle orijinal versiyonu ile izleyiciyle buluşamamış Erich von Stroheim’in sessiz filmi “Queen Kelly” (1932) , yeni keşfedilen metaryeller ile restore edilerek ve Stroheim'ın orijinal senaryosuna bağlı kalınarak 4K versiyonu ile dünya prömiyerini yapacak.

Queen Kelly, döneminin sosyal ve ahlâki normlarına aykırı bulunan sahneler dolayısı ile filmin yapımcısı Gloria Swanson’un da müdahalesi sonucu tamamlanamamış ve proje uzun yıllar boyunca sansürlenmiş versiyonlarla anılmıştı.

82. Venedik Film Festivali’yle ilgili detaylı bilgiye festivalin internet sitesi üzerinden ulaşmak mümkün.

(ESU/TY)