82 Kürt siyasetçi ve gazetecinin X hesaplarına erişim engeli

Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği tarafından aralarında Yeni Yaşam Gazetesi ile beraber Kürt siyasetçi ve gazetecilerin olduğu 82 X hesabı için erişim engeli kararı verildi.

"Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle verilen kararda, hesapların "örgüt propagandası" yaptıkları iddia edildi.

Kararda ayrıca erişim engeli getirilen hesaplar hakkında “tüm içeriğinde örgüt lehine yayınlar yapıldığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Erişim engeli getirilen hesaplar arasında Yeni Yaşam Gazetesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Onursal Başkanı ve IPS İletişim Vakfı Genel Sekreteri Ertuğrul Kürkçü, gazeteciler Deniz Tekin, Öznur Değer, Berçem Mordeniz, Amberin Zaman’ın da hesapları bulunuyor.

Almanya'nın Hamburg kentinde Sol Parti Meclis Grubu Başkanı olan Kürt asıllı Alman siyasetçi Cansu Özdemir'in hesabına da erişim engeli getirildi. (NK)