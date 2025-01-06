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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 6 Ocak 2025 13:12
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2025 13:22
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82. Altın Küre Ödülleri'ne 'The Brutalist' damgasını vurdu

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü 2024'ün çok konuşulan filmlerinden biri “Cevher” ile Demi Moore kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
82. Altın Küre Ödülleri'ne 'The Brutalist' damgasını vurdu
"The Brutalist" filminden bir kare.

ABD'de Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar açıklandı.

Komedyen Nikki Glaser'in sunuculuğunu üstlendiği törene, Drama Dalında En İyi Film adayı "The Brutalist" damgasını vurdu.

Bu yılın dikkati çeken yapımlarından biri olan Emilia Perez filmi de 10 adaylıkla geceye en çok adaylıkla katılan film olarak öne çıktı ve dört ödül kazandı.

Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü “The Brutalist” filmindeki performansıyla başrol oyuncusu Adrien Brody kazandı.

Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise 2024'ün çok konuşulan filmlerinden biri “The Substance” ile Demi Moore kazandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, televizyon kategorisinde ise "Drama" dalında "Shogun", "Komedi"de ise "Hacks" ödül kazananlardan oldu.

Televizyon ve sinema olmak üzere iki kategoride verilen ödüllerin sahipleri şöyle listelendi:

Sinema

Drama Dalında En İyi Film: The Brutalist
En İyi Yönetmen: Brady Corbet (The Brutalist)
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film: Emilia Perez
En İyi Yabancı Film: Emilia Perez
En İyi Animasyon: Flow
En İyi Senaryo: Peter Straughan (Conclave)
En İyi Orijinal Şarkı: El Mal (Emilia Perez)
En İyi Orijinal Film Müziği: Challengers
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Demi Moore (The Substance)
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Sebastian Stan (A Different Man)
Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Fernanda Torres (I'm Still Here)
Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldana (Emilia Perez)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

Televizyon

En İyi Televizyon Draması: Shōgun
En İyi Mini Dizi/Televizyon Filmi: Baby Reindeer
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Televizyon Dizisi: Hacks
Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Anna Sawai (Shogun)
Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Hiroyuki Sanada (Shogun)
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu: Jean Smart (Hacks)
Müzikal/Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu: Jeremy Allen White (The Bear)

"The Brutalist" hakkında

Brady Corbet'in yönettiği ve senaryosunu Mona Fastvold ile birlikte yazdığı 2024 yapımı epik bir dönem dram filmi.

Film, II. Dünya Savaşı sonrası Amerika'ya göç eden Macar-Yahudi mimar László Tóth'un (Adrien Brody) hayatını ve Amerikan Rüyası'nı gerçekleştirme çabalarını konu alır.

81. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde prömiyerini yapan ve yönetmen Brady Corbet'e En İyi Yönetmen dalında Gümüş Aslan ödülünü kazandıran filmin Türkiye'deki gösterim tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi yok. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
82. Altın Küre Ödülleri altın küre ödülleri The Brutalist The Substance Demi Moore
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