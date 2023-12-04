81 yaşındaki Makbule Özer, hapishaneye girmeyecek

Van’ın Edremit ilçesinde 9 Mayıs 2022’de tutuklanan Makbule Özer, “örgüte yardım etmek” iddiasıyla mahkemenin verdiği 2 yıl 1 aylık hapis cezasının bir yıl ertelenmesi üzerine 7 Eylül 2022’de serbest bırakıldı.

81 yaşındaki Özer, Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) “Cezaevinde kalabilir” raporunun ardından tekrar cezaevine gireceği önceki günlerde açıklandı.

ATK'den 81 yaşındaki Makbule Özer için rapor: R Tipi'nde kalabilir

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 81 yaşındaki yüzde 61 engelli Makbule Özer için geçen yıl 'cezaevinde kalamaz' , bu yıl ise 'cezaevinde kalabilir' raporu veren Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas dairesinin raporları arasındaki çelişkinin giderilmesini istedi.

Artı Gerçek'ten Şenol Balı'nın haberine göre; Başsavcılık, çelişkinin giderilmesinin ardından Özer'in durumunun yeniden değerlendirilmesine karar verdi. Cezaevine girmeyecek olan Özer hakkında herhangi bir adli kontrol kararı da uygulanmayacak.

Makbule Özer'in oğlu Medeni Özer şöyle dedi:

“Aile cezalandırılmak istendi. Hrant Dink'in katilinin serbest bırakıldığı, çete üyelerinin salındığı bir ortamda 81 yaşında ve kendi ihtiyacını karşılamayacak birisinin cezaevine girmesi ne insani ne de hukuki olurdu. Kamuoyunun oluşması bizleri sevindirdi. Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları duyarlılık gösterdi.”

80 yaşındaki Makbule Özer tahliye edildi

(EMK)