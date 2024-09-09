81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde Filistin protestoları

29 Ağustos’ta başlayan ve 7 Eylül’de sona eren 81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde ödül alan Amerikalı Yahudi yönetmen Sarah Friedland, İsrail’in saldırılarını kınadı ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi.

“Familiar Touch” filmiyle gelecek vadeden yönetmenlere verilen “Geleceğin Aslanı” ödülünü kazanan Friedland’ın, ödülünü alırken yaptığı konuşma salondan büyük alkış aldı.

Friedland’ın konuşması şöyle:

“Bu ödülü İsrail’in Gazze’deki soykırımının 336. gününde ve Filistin işgalinin 76. gününde kabul ediyorum. Küresel sahnede İsrail’in dokunulmazlığını gidermek için çalıştığımız kurumsal platformları kullanmanın, yönetmenler olarak bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Filistin halkıyla ve özgürlük mücadeleleriyle dayanışma içindeyim.”

Jewish filmmaker Sarah Friedland accepts award at the Venice Film festival.



“I am accepting this award on the 336th day of Israel’s genocide in Gaza and 76th year of occupation…I stand in solidarity with the people of Palestine in their struggle for liberation.” pic.twitter.com/LYlTSRxnLm — Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) September 8, 2024

Sinemacılardan Gazze’ye destek

Öte yandan, festivaldeki birçok sanatçı da Filistin halkına destek verdi.

İtalyan sinemacılar, festival yönetiminin Gazze’de devam eden soykırıma dair sessiz kaldığını ve İsrail yapımı filmlerin gösterimine izin verdikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.

İtalyan oyuncu Lino Musella “Özgür Filistin” yazılı tişört giydi.

İtalyan oyuncu Laura Morante ise “Gazze soykırımını durdurun” yazılı yelpaze taşıdı.

Japonyalı-Amerikalı yönetmen Neo Sora, kefiye taktı.

“Aicha” filminin ekibi “Soykırımı durdurun” pankartı açtı.

İtalyan oyuncu Fabio Testi ise “Gazze’de 16 bin 500 çocuk öldürüldü, katliamı durdurun” yazılı pankart taşıdı.