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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 9 Eylül 2024 16:00
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2024 16:00
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81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde Filistin protestoları

Festivalde “Geleceğin Aslanı” ödülünü alan ABD'li Yahudi yönetmen Sarah Friedland, İsrail’i kınadı ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde Filistin protestoları
Japonyalı-Amerikalı yönetmen Neo Sora kefiyesiyle, Fotoğraf: WAFA

29 Ağustos’ta başlayan ve 7 Eylül’de sona eren 81. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde ödül alan Amerikalı Yahudi yönetmen Sarah Friedland, İsrail’in saldırılarını kınadı ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi.

“Familiar Touch” filmiyle gelecek vadeden yönetmenlere verilen “Geleceğin Aslanı” ödülünü kazanan Friedland’ın, ödülünü alırken yaptığı konuşma salondan büyük alkış aldı.

Friedland’ın konuşması şöyle:

“Bu ödülü İsrail’in Gazze’deki soykırımının 336. gününde ve Filistin işgalinin 76. gününde kabul ediyorum. Küresel sahnede İsrail’in dokunulmazlığını gidermek için çalıştığımız kurumsal platformları kullanmanın, yönetmenler olarak bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Filistin halkıyla ve özgürlük mücadeleleriyle dayanışma içindeyim.”

Sinemacılardan Gazze’ye destek

Öte yandan, festivaldeki birçok sanatçı da Filistin halkına destek verdi.

  • İtalyan sinemacılar, festival yönetiminin Gazze’de devam eden soykırıma dair sessiz kaldığını ve İsrail yapımı filmlerin gösterimine izin verdikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.
  • İtalyan oyuncu Lino Musella “Özgür Filistin” yazılı tişört giydi.
  • İtalyan oyuncu Laura Morante ise “Gazze soykırımını durdurun” yazılı yelpaze taşıdı.
  • Japonyalı-Amerikalı yönetmen Neo Sora, kefiye taktı.
  • “Aicha” filminin ekibi “Soykırımı durdurun” pankartı açtı.
  • İtalyan oyuncu Fabio Testi ise “Gazze’de 16 bin 500 çocuk öldürüldü, katliamı durdurun” yazılı pankart taşıdı.

Cannes Film Festivali’ndeki protestolar

Geçen mayıs ayında düzenlenen 77.Cannes Film Festivali’ne katılan sinemacıların Filistin’e desteği de dikkat çekmişti.

Oyuncu Cate Blanchett, kırmızı halıda siyah, yeşil, ve beyaz renkli bir elbisesiyle yürümüştü.

Filistinli-Amerikalı model Bella Hadid ise Cannes sokaklarında kefiyeden yapılma elbisesiyle yürümüştü.

Ayrıca Filistinli göçmenleri anlatan Filistinli yönetmen Mehdi Fleifel'in yeni filmi “To a Land Unknown” (Bilinmeyen Bir Ülkeye), festivalde, yarışma dışı "Yönetmenlerin On Beş Günü" bölümünde izleyiciyle buluşmuştu. (ADÇ/TY)

77. Cannes Film Festivali ve karpuz dilimleri
77. Cannes Film Festivali ve karpuz dilimleri
29 Mayıs 2024
81. Uluslararası Venedik Film Festivali Filistin-İsrail Savaşı filistin'le dayanışma İsrail'e kültürel boykot
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