ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKONOMİ
Yayın Tarihi: 9 Haziran 2024 12:02
 ~ Son Güncelleme: 9 Haziran 2024 12:04
1 dk Okuma

ATM’LERDE YENİ DÖNEM

81 ilde para çekme işlemi değişti

Platformda müşteriler, para çekme, para yatırma ve bakiye sorgulama gibi temel işlemlerin yanı sıra çeşitli farklı bankacılık hizmetlerine de erişebilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
81 ilde para çekme işlemi değişti

Türkiye'nin yedi kamu bankası "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" adlı ortak bir platform altında birleştirme kararı aldı. TAM platformu, şu aşamada 81 ildeki 5 bin 600 yeni ATM'yi devreye soktu.

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT olmak üzere Türkiye'nin yedi kamu bankası, ATM'lerini "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" adlı ortak bir platform altında birleştirme kararı aldı.

Detaylar şöyle:

*Müşteriler, hangi bankanın abonesi olduklarına bakılmaksızın, herhangi bir TAM ATM'sinden işlem yapabilecek. Yeni geliştirilen "TAM" platformu, üye bankaların müşterilerine tek bir noktadan kapsamlı bankacılık işlemleri sunmayı hedefliyor. 

*TAM platformu, mevcut durumda 81 ildeki 5 bin 600 ATM'yi devreye soktu. Hedeflenen genişlemelerle birlikte, üye bankaların ATM'leri platforma dahil edildiğinde toplam ATM sayısının 19 bin olması öngörülüyor.

*Platformda müşteriler, para çekme, para yatırma ve bakiye sorgulama gibi temel işlemlerin yanı sıra çeşitli farklı bankacılık hizmetlerine de erişebilecek. 

(EMK)

atm banka hesapları banka kartı kimlik kartı kredi çeken sayısı para koplitikası
Sayfa Başına Git