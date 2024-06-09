81 ilde para çekme işlemi değişti

Türkiye'nin yedi kamu bankası "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" adlı ortak bir platform altında birleştirme kararı aldı. TAM platformu, şu aşamada 81 ildeki 5 bin 600 yeni ATM'yi devreye soktu.

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT olmak üzere Türkiye'nin yedi kamu bankası, ATM'lerini "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" adlı ortak bir platform altında birleştirme kararı aldı.

Detaylar şöyle:

*Müşteriler, hangi bankanın abonesi olduklarına bakılmaksızın, herhangi bir TAM ATM'sinden işlem yapabilecek. Yeni geliştirilen "TAM" platformu, üye bankaların müşterilerine tek bir noktadan kapsamlı bankacılık işlemleri sunmayı hedefliyor.

*TAM platformu, mevcut durumda 81 ildeki 5 bin 600 ATM'yi devreye soktu. Hedeflenen genişlemelerle birlikte, üye bankaların ATM'leri platforma dahil edildiğinde toplam ATM sayısının 19 bin olması öngörülüyor.

*Platformda müşteriler, para çekme, para yatırma ve bakiye sorgulama gibi temel işlemlerin yanı sıra çeşitli farklı bankacılık hizmetlerine de erişebilecek.

(EMK)