81 il başkanından Özel'e destek: Erken seçim kaçınılmaz hale gelmiştir

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 81 il başkanı ortak bir bildiri yayımladı.

Son birkaç gündür parti içinden yükselen kurultay çağrısına tepki gösteren il başkanları, CHP Lideri Özgür Özel'e destek vererek erken seçim çağrısı yaptı.

81 il başkanının imzasının yer aldığı ortak açıklamada, partinin 47 yıl sonra 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde birinci parti olduğu ve rekor kırarak 413 belediye başkanlığı kazandığı hatırlatıldı.

Seçim sonrasında düzenli olarak yapılan anketlerde CHP'nin birinci parti olduğu ifade edilen açıklamada, "Sekiz aydır birinci partiyiz. Milyonların umudu, CHP iktidarı. Örgütler, belediyeler ve Sayın Genel Başkanımız birlik ve beraberlik içerisinde iktidar hedefi ile çalışıyor" denildi.

Erken seçim çağrısının yapıldığı açıklama özetle şöyle:

"Erken seçim artık halkın çoğunluğunun talebi olmuştur, kaçınılamaz hale gelmiştir. Sandık halkın önüne gelene kadar seçim talebinin peşini bırakmayacağız. CHP demokratik bir partidir. Üye ve yöneticilerin, PM/MYK üyelerinin, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının öneri ve taleplerini dile getireceği parti içi platformlara sahiptir. Her üye parti içi kanalları kullanarak, Tüzük ile güvenceye alınmış haklarını kullanabilir. Sokağın gündemi olmayan ve iktidar yürüyüşümüze hizmet etmeyen hiçbir konuyu parti içerisinde ve sosyal medya da gündem yapmayacağız. CHP örgütlerine ve Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e inanıyoruz, güveniyoruz. 81 ilde 973 ilçede Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ayak sesleri duyulurken, Kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz. Genel Başkanımızın yaptığı çağrıya uygun olarak unvan ve görevi ne olursa olsun tüm partilileri halkın gerçek gündemi için mücadeleye, birlik ve beraberlik içerisinde CHP iktidarı için çalışmaya davet ediyoruz.."

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle buluştuğu toplantıda partisinde kurultay isteyen delegeler olduğu ve düşündüğü soruldu.

Özel, "Partinin oyunu düşürmek pahasına kimse benden kurultay dilenmesin. Gücü olan gitsin kurultaya. En iyi kurultayda bile parti içe döndü diye güç kaybediyoruz. Benim işim Erdoğan'ı erken seçime zorlamak, birilerinin işi beni kurultaya zorlamak ama gücü yok benden istiyor. Benden rica ediyor. Senin gücün yok, kuvvetin yok, kudretin yok. Geçmişte ezdiğin örgüt karşına geçmiş, yanında değil. Sen dönmüşsün benden kurultay talep ediyorsun. Bunun karşında ne olacak? Parti yine kendini tartıştıracak, Erdoğan nefes alacak. Gücü olan buyursun, kendisi çıksın, benden talep etmesin" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da 8 Kasım'da sosyal medyadan açıklama yaptı ve şunları söyledi. “Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde kurultay tartışması yapıldığı için oy kaybedilmemektedir; bilakis oy kaybedildiği için kurultay tartışması yapılmaktadır. Oy kaybının nedenini tabanda siyaseten kabul görmeyen politikalarda aramak gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi anket yaparak kurulmuş bir parti değildir. Siyasetini anket sonuçlarına göre belirlemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kurultay bir lütuf değildir, haktır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin her genel başkanı son derece saygındır. Öte yandan Partimizin Genel Sekreterlerinden değerli hemşerim Kamil Kırıkoğlu’nun dediği gibi, padişah da değildir.”

Salıcı'nın açıklamasının üzerine CHP Sözcüsü Deniz Yücel de açıklama yaptı. Yücel, “Kişisel hırs ve ikbal peşinde koşarken, partinin kurumsal kimliğine zarar verecek eylem ve söylem içerisinde olan her kim olursa olsun, partimizin buna kayıtsız kalmayacağını herkesin, özellikle de geçmişte önemli görevlerde bulunan birinin bilmesi gerekir” dedi.

Yücel’in açıklamasına ise bazı milletvekilleri tepki gösterdi. Son olarak 81 ilin başkanları açıklama yaptı.

(RT)