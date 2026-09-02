80 yaşındaki Dilber Alınak’ı öldüresiye döven fail tahliye edildi

*Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi yağma ve kasten yaralama suçlarından toplam 17 yıl 3 ay 15 gün ceza vermişti. Ancak Yargıtay, Aybi'nin ekonomik yarar sağlama kastıyla hareket etmediği gerekçesiyle yağma suçundaki 11 yıllık cezayı bozdu ve Aybi tahliye edildi. Kasten yaralama suçundan verilen 6 yıllık ceza ise onandı. Alınak Ailesi, 17 Eylül'deki yeni duruşma öncesi adalet ve dayanışma çağrısı yaptı.

*Aybi, yürüyüş yapan Alınak'ın önünü kesmiş, yüzüne ve gözlerine yumruk atıp kafasını taşa vurarak kafatası kırığına ve hayati tehlikeye neden olmuş, ardından altın zincirini, pırlanta dişlerini, parasını ve telefonunu almıştı.

Yargıtay, Kars’ın Digor ilçesinde 9 Ağustos 2023’te yürüyüş yaptığı sırada 80 yaşındaki Dilber Alınak’ı ağır şekilde darp ederek yaralayan ve eşyalarını zorla alan Ekrem Aybi hakkında verilen 17 yılı aşkın hapis cezasının yağma kısmını bozdu.

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Yargıtay’ın kararı sonrası Aybi tahliye edildi. Alınak Ailesi, 17 Eylül’de Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesi adalet çağrısı yaptı.

Avustralya’da yaşayan ve yaz aylarında ailesini ziyaret etmek için Kars’a gelen Dilber Alınak'a, 9 Ağustos 2023’te Digor ilçesinde spor amaçlı yürüyüş yaptığı sırada uzaktan akrabası Ekrem Aybi saldırdı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 2023/2240 Esas sayılı iddianameye göre Aybi, ticari taksiyle yanından geçtiği Alınak’ın önünü kesti. Taksiden inen Aybi, herhangi bir kışkırtma olmaksızın Alınak’a hakaret etti.

İddianame ve dava dosyasındaki tespitlere göre Aybi, 80 yaşındaki kadının yüzüne ve gözlerine yumruk attı, yere düşürdü, kafasını taşa vurdu ve tekmelemeye devam etti. Adli Tıp Kurumu raporunda Alınak’ın kafatası kemiklerinde kırık meydana geldiği, hayati tehlike geçirdiği ve yaşı ile bedensel durumu nedeniyle kendisini savunamayacak durumda olduğu tespit edildi.

Saldırı sırasında Alınak’ın boynundaki 22 ayar altın zinciri koparan Aybi’nin, kadının baygınlık geçirdiği sırada ağzındaki pırlantalı takma dişleri, cebindeki parayı, cep telefonunu, telefon kılıfını, gözlüğünü ve ziynet eşyalarını da aldığı belirtildi.

Yerel mahkeme 17 yılı aşkın hapis cezası verdi

Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Ekim 2025’te açıkladığı gerekçeli kararla Ekrem Aybi’yi üç ayrı suçtan toplam 17 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, Aybi’ye beden bakımı yönünden kendisini savunamayacak kişiye karşı yol kesmek suretiyle nitelikli yağma suçundan 11 yıl, bedenen savunmasız kişiye karşı kemik kırığı ve hayati tehlikeye neden olacak şekilde kasten yaralama suçundan 6 yıl, alenen hakaret suçundan ise 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Aybi’nin akıl sağlığına ve takip edildiğine ilişkin savunmaları da mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi ise sanığın mülk edinme amacıyla yol kesmediği ve eylemin tesadüfen geliştiği değerlendirmesiyle yağma suçundaki “yol kesmek” ibaresini karardan çıkardı. Daire, diğer yönlerden hükmü düzelterek tarafların istinaf başvurularını esastan reddetti.

Yargıtay: Eşyaları ekonomik yarar sağlamak amacıyla almadı

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 6. Ceza Dairesi, 18 Mayıs 2026 tarihli kararıyla yağma suçundan verilen 11 yıllık hapis cezasını bozdu.

Yargıtay, Aybi’nin olay yerinden ayrılmadığını, çevreden yardım istediğini ve Alınak’a ait eşyaları ekonomik yarar sağlamak ya da mal edinmek amacıyla alma kastıyla hareket ettiğinin ortaya konulamadığını değerlendirdi.

Kararda, bu nedenle yağma suçunun manevi unsurunun oluşmadığı ve sanığın eyleminin kasten yaralama suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi, kasten yaralama suçundan verilen 6 yıllık hapis cezasını ise onadı. Hakaret suçundan verilen ceza da miktarı nedeniyle kesin nitelikte olduğu gerekçesiyle temyiz incelemesi dışında bırakıldı.

Yağma suçundan verilen 11 yıllık cezanın bozulmasının ardından Ekrem Aybi tahliye edildi.

Aileden 17 Eylül için adalet çağrısı

Yargıtay’ın bozma kararı sonrasında dosya yeniden yargılama yapılmak üzere Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Alınak Ailesi, 80 yaşındaki Dilber Alınak’ın ağır şekilde yaralandığı ve eşyalarının zorla alındığı saldırının cezasız bırakılmaması gerektiğini belirterek 17 Eylül’de görülecek duruşma öncesi dayanışma çağrısı yaptı.

Aile baroları, kadın hakları örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve yurttaşları Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya katılmaya ve Alınak’ın adalet mücadelesine destek vermeye çağırdı.

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(EMK)