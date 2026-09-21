80 kadından Ankara’da barış ve demokrasi konferansı için çağrı

Kadın hareketinden, siyasetten, akademiden, kültür-sanat ve hak mücadelesinden isimlerin de aralarında bulunduğu 80 kadın, “Yan Yanayız, Geleceği Konuşuyoruz” başlıklı ortak bir açıklama yayımladı.

İmzacılar, kadınların barış, demokrasi ve eşitlik tartışmalarına ortak sözle katılması amacıyla 31 Ekim-1 Kasım’da Ankara’da bir konferans düzenlemeyi hedeflediklerini duyurdu.

Açıklamada konferansın temel başlıkları, Kürt sorununun çözümü ve kalıcı barışın inşasında kadınların rolü, erkek-devlet şiddetine karşı toplumsal mücadele ve eşitlikçi, özgür bir gelecek için kadınların ortak mücadelesi olarak sıralandı.

“Kürt sorununun kalıcı barışla çözümü yaşamsal”

İmzacılar, Kürt meselesinin müzakere ve demokratik siyaset yoluyla çözümüne yönelik girişimlerin Türkiye’de demokrasi ve barış tartışmaları açısından yeni bir dönem yarattığını değerlendirdi.

On yıllardır süren çatışmalı sürecin sona erdirilmesine yönelik adımların atıldığı bu dönemde, Kürt sorununun kalıcı barış ile nihayete erdirilmesi toplumumuz açısından varoluşsal bir meseledir. Ortak yaşamımızın tasarlanmasına hepimizin eşit katılımı, ancak ortak mücadele ile mümkün. Bu mücadelenin itici gücü olan biz kadınlar; yeni durumu nasıl değerlendireceğimizi, kendi yaşam pratiğimizden sürece nasıl dahil olacağımızı ve ortak geleceğimizi nasıl inşa edeceğimizi konuşmak istiyoruz.

Ankara’da iki günlük konferans

İmzacılar, Türkiye’deki siyasal, toplumsal, kültürel, ekonomik ve ekolojik sorunların son yıllarda derinleştiğini belirterek “erkek egemen, otoriter ve baskıcı siyaset ve yönetim anlayışına karşı” kadınların ortak mücadele alanlarını tartışmak üzere Ankara’da buluşma çağrısı yaptı.

31 Ekim-1 Kasım’da yapılması hedeflenen konferansta, Kürt sorununun çözümü ve kalıcı barışın yanı sıra demokrasinin inşasında kadınların rolü ile erkek-devlet şiddetine karşı toplumsal mücadele yöntemlerinin ele alınması planlanıyor.

İmzacılar, kadın hareketinin geçmiş mücadele deneyimlerine de atıf yaparak yeni bağlar kurma ve “kimseyi geride bırakmayan bir ortak yaşamı” savunma çağrısı yaptı.

Sorunlarınızı cebinize koyup gelin, çözmeye doğru bir adım daha atalım. Bizim geleceğimize... Bunu birlikte yapmaya gücümüz ve isteğimiz var. Hep beraber, yan yana bu mücadeleyi birlikte örelim.

Açıklamanın tam metni için tıklayın.

İmzacılar Arzu Gamze Kılınç, Arzu Erdoğan, Arzu Yılmaz, Ayla Akat Ata, Ayşe Berktay, Ayşe Gül Altınay, Ayşegül Devecioğlu, Bermal Küçük, Berrin Sönmez, Besna Tosun, Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Birsen Atakan, Büşra Ersanlı, Canan Kaftancıoğlu, Ceren Önder Kandemir, Ceren Salmanoğlu, Çağlar Demirel, Çilem Küçükkeleş, Dilan Aydın, Ekin Yeter, Eren Keskin, Esra Mungan, Eylem Aktaş, Fatma Bostan Ünsal, Fatma Gök, Ferda Fahrioğlu Akın, Feryal Öney, Filiz Kerestecioğlu, Füsun Demirel, Füsun Üstel, Gözde Şeker, Güldestan Yüce, Güley Bor, Gülseren Onanç, Gülsüm Elvan, Gülsüm Kav, Gültan Kışanak, Gülten Kaya, Hadiye Yolcu, Hatice Erbay, Hüda Kaya, Hüsne Gölbaşı, Işıl Ünal, İlkay Akkaya, Jülide Kural, Mücella Yapıcı, Nadire Mater, Nezahat Teke, Nimet Tanrıkulu, Nur Sürer, Nurhayat Altun, Onur Bütün, Oya Ersoy, Özgür Sevgi Göral, Perva İnal, Pervin Buldan, Pınar Aydınlar, Pınar Dinç, Rakel Dink, Raziye Öztürk, Rojda Bedia Akkaya, Rugeş Filiz, Rümeysa Çamdereli, Sebahat Tuncel, Selda Öztürk, Sema Kaygusuz, Sema Kılıçer, Sümeyye Kavuncu, Şebnem Korur Fincancı, Şebnem Oğuz, Tuğçe Tatari, Yakın Ertürk, Yasemin Özgün, Yıldız Önen, Zeliha Burcu Acar, Zeynep Altıok, Zeynep Duygu Ağbayır, Zeynep Ocak, Zilan Leventoğlu.

(VC)