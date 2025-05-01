80 ilde yalnızca 2, Taksim yolunda 407 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nde, 78 ilde 286 bin 584 vatandaşın katılımıyla düzenlenen 212 etkinliğin tamamlandığını ileri sürdü.

Bakan "Etkinlikler kapsamında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere 409 şahıs gözaltına alındı." dedi.

Yerlikaya, Taksim Meydanı'na çelenk sunma ve Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakma etkinliğiyle ilgili 13 sendikanın organizasyonunda 817 kişinin katılımıyla 13 etkinlik yapıldı dedi.

İstanbul Valiliği gün içinde yaptığı açıklamada 1 Mayıs’ta kentte toplam 52 bin 656 polisin görevlendirildiğini ve "izinsiz gösteri yapmak için toplanan" "384 şahsın gözaltına alındığını" açıklamıştı.

Valilik "şahısların emniyet işlemleri[nin] devam etmekte [olduğunu" belirtmişti.

Doğruluk denetimi

Anayasa ve yasalar çerçevesinde hukuken "izinsiz gösteri" kavramı yanıltıcı ve yanlşı bir ifade olduğu gibi AYM kararlarına göre, barışçıl nitelik taşıyan ve kamu düzenini tehdit etmeyen toplantıların, bildirim yapılmasa bile koruma altında olması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Anayasa Madde 34 – Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı:

“Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.”

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

Bu kanun, anayasal hakkın sınırlarını belirler. Ancak, 2911 sayılı Kanun, bazı bildirim yükümlülükleri getirir. Ancak bildirimin yapılmamış olması gösterinin yasak olduğu anlamına gelmez; bu, sadece bildirimsiz ya da "kanuna aykırı" gösteri olabilir.

Polis, kamu düzenini korumak için orantılı müdahale yetkisine sahiptir. Ancak bu, gösterinin başlı başına suç olduğu anlamına gelmez.

Anayasa Mahkemesi, birçok bireysel başvuru kararında, barışçıl nitelik taşıyan ve kamu düzenini tehdit etmeyen toplantıların, bildirim yapılmasa bile koruma altında olduğunu belirtmiştir.