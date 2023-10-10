“8 yıldır adalet arıyoruz”

Ankara Gar Meydanı’nda 10 Ekim 2015’teki “Barış ve Demokrasi” mitingine IŞİD’in düzenlediği ve 104 kişinin öldürüldüğü saldırıda kaybedilenler anıldı.

10 EKİM KATLİAMI “Katliam davasında hüküm giyen bazı IŞİD’liler aramızda dolaşıyor”

MA’nın haberine göre, katledilenlerin yakınları, katliamda yaralananlar, siyasi parti ve meslek örgütü temsilcilerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi, 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10 Ekim Der) öncülüğünde bu sabah Ulus metro çıkışında toplandı. Kitle, katliamın yaşandığı alana yürüdü.

Saldırının gerçekleştiği saat olan 10.04’te saygı duruşu yaptılar.

Katliamın 8. yılında aydınlatılmayı bekleyen “8 sır”

“Katliam adım adım gelmiş”

Anmada açıklama yapan 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsak Kocabıyık, 8 yıldır adalet aradıklarını söyledi:

“8 sene önce IŞİD’li iki canlı bomba bütün kontrollerden geçerek, ellerini kollarını sallayarak başkentin göbeğine kadar gelip kendilerini patlattı. 104 canımız hayatını kaybetti. 500’den fazla kişi yaralandı. Yargılama sürecinde ortaya çıktı ki -Marquez'in Kırmızı Pazartesi kitabında anlatıldığı gibi- devletin güvenlikle ilgili bütün kurumlarının bilgisi olduğu katliam adım adım gelmiş. Bir devlet düşünün ki kendi insanına karşı yapılan katliama sessiz kalsın…”

“Bir anıt yapılsın, unutulmasın istedik”

Katliama dair hukuki sürecin cezasızlık politikasıyla sonlandırılmak istendiğini söyleyen Kocabıyık, “Yargılama sürecinde hakikat ortaya çıksın, adalet gerçek anlamda tesis edilsin diye çaba gösterdik. Hala da gösteriyoruz. Avukatlarımızın binbir zahmetle ortaya koyduğu deliller yok sayıldı. Katliamı aydınlatabilecek nitelik taşıyan devletin kendi soruşturmaları, istihbarat raporları görmezden gelindi. Emniyet müdürlüğü mahkemenin kendisinden istediği bilgiler için yok demeye bile tenezzül etmedi, cevap vermedi. Katliamın olduğu yere bir anıt yapılsın, bu anıt bizim yasımız olsun, toplumsal hafızamızda 10 Ekim Katliamı’nı unutturmasın istedik” diye konuştu.

“Adalet mücadelemiz devam edecek”

Sorumlular yargı önünde hesap verinceye kadar mücadele edeceklerinin altın çizen Kocabıyık, "Bizi zulümle, baskıyla, hatta ölümle korkutmak, terbiye etmek isteyenler bilsinler; bizim yaşadığımız hayat, Soma’da katledilen madenci kardeşlerimizden kalan ömürdür. Madımak’ta yakılan Koray Kaya’dan kalan ömürdür. Şenyaşar ailesinin katledilen fertlerinden kalan ömürdür. 33 Düş Yolcusu’ndan kalan ömürdür. Bu meydanda katledilen 104 kardeşimizden kalan ömürdür. Katledilen kardeşlerimiz, anne babalarımız, çocuklarımız, yoldaşlarımız bu ömürlerini bize borç olarak bıraktılar. Bu borç adalet mücadelemizle, barış mücadelemizle, eşitlik ve kardeşlik mücadelemizle ödenebilecek bir borçtur. Bu borcu ödemekte kararlıyız” dedi.

“Esas mücadelemiz, adaletin sağlanması için”

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, iktidarın katliamın ortağı olduğunu söyledi. Bozgeyik, “Bizim esas adalet mücadelemiz, hukuk mücadelemiz bu katliama yol verenlerin yargı önüne çıkartılması ve adaletin sağlanması içindir” dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da “8 yıl önce bu meydanda yaşanan katliam aslında bugün bize yaşatılmaya çalışılan, bugün bize dayatılan Türkiye’ye giden yolun taşlarından bir tanesiydi” diye konuştu. (AS)