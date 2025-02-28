8 yıl sonra beraat eden Taner Kılıç: Emin olduğum tek şey haklı ve masum olduğumdu

Mülteci hakları savunucusu ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, yaklaşık sekiz yıl süren hukuki mücadelesinin ardından beraat etti. 2017 yılında gözaltına alınan ve hiçbir somut delil olmaksızın "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla mahkûm edilen Kılıç, 14 ay boyunca cezaevinde tutulmuştu.

Beraat kararı, Yargıtay’ın Kılıç hakkındaki mahkumiyet kararını bozmasının ardından, savcılığın itirazının da reddedilmesiyle kesinleşti.

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Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, beraat haberini Taner Kılıç’la yaptığı görüntülü görüşmede kutladı. Callamard, bu davanın Türkiye’de insan hakları savunucularına yönelik baskıların açık bir göstergesi olduğunu belirterek, “Taner’in davası, Türkiye’de mahkemelerin nasıl muhalif sesleri susturmak için araçsallaştırıldığının ve yetkililerin insan haklarını savunanlara yönelik baskılarının bir örneğidir” dedi.

Taner Kılıç: Destek bana güç verdi

Sekiz yıllık hukuki mücadelesinin ardından beraat eden Kılıç, “Neredeyse sekiz yıl boyunca devam eden bu kâbus benim için nihayet sona erdi. Bir yıldan uzun süren tutukluluk ailemi çok üzdü. Bu dava yalnızca benim değil, Türkiye’deki tüm insan hakları savunucularının başının üzerinde sallanan bir Demokles’in kılıcı gibiydi. Suçumu ispatlamak savcılığın görevi olmasına rağmen, ben masumiyetimi defalarca ispat etmeye çalıştım” dedi.

Kılıç, adaletin geç gelmiş olmasına rağmen aldığı desteklerin kendisine güç verdiğini ifade ederek, “Tüm bu süreç boyunca emin olduğum tek şey haklı ve masum olduğumdu. Dünyanın dört bir yanından aldığım destek bana güç verdi. Benim için harekete geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Af Örgütü: "Taner'e yapılan zulüm unutulamaz"

Uluslararası Af Örgütü, yayımladığı açıklamada Taner Kılıç’ın sekiz yıl süren yargılamasının insan hakları savunucularını susturmaya yönelik siyasi güdümlü bir girişim olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter Agnès Callamard, Kılıç’ın beraatinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek, “Taner’in neredeyse sekiz yıldır yaşadığı korkunç eziyetin sona erdiği bugün buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ona yaşatılan zulüm, ailesinden ve hayatından çalınan yıllar asla unutulamaz” dedi.

Callamard, Kılıç’ın azmi ve insan hakları mücadelesinin önemine vurgu yaparak, “Onun bunca zaman maruz kaldığı adaletsizlik ne yazık ki Türkiye’de birçok insan hakları savunucusunun yaşadığı baskıların bir örneği. Ancak Taner’in direnci ve bizlerin bu haksızlığı ortadan kaldırma kararlılığı, birlikte mücadele ettiğimizde büyük başarılar elde edebileceğimizi gösteriyor” dedi.

Taner Kılıç neden yargılanmıştı?

Taner Kılıç, Haziran 2017’de gözaltına alındı ve “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla hakkında dava açıldı. 14 ay boyunca cezaevinde tutulan Kılıç, 2020 yılında altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2022 yılında, Türkiye yetkililerinin Kılıç’ı suçlamak için makul bir şüpheye sahip olmadığını ve onun terörle ilişkilendirilmesinin doğrudan insan hakları savunuculuğu faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu tespit etti.

Kasım 2022’de Yargıtay, Kılıç’ın mahkumiyet kararını eksik soruşturma nedeniyle bozdu. 2023 yılında yeniden görülen davada İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararı verdi. Ancak savcılık bu karara itiraz etti. Yargıtay, 2025 yılı başlarında savcılığın itirazını reddederek beraat kararını kesinleştirdi.

Türkiye’de insan hakları savunucularına baskılar devam ediyor

Taner Kılıç’ın beraatı, Türkiye’de muhalif seslere yönelik baskıların arttığı bir dönemde geldi. Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile bağlantılı olduğu iddia edilen 1600’den fazla kişinin soruşturulduğu bir ortamda, son haftalarda en az 50 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 30’u, on yılı aşkın süredir devam eden barışçıl faaliyetleri nedeniyle “terör” ile bağlantılı suçlamalarla tutuklandı.

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’deki insan hakları savunucularına yönelik baskıların devam ettiğini belirterek, Taner Kılıç’ın beraatinin, baskılara karşı verilen mücadelenin bir örneği olduğunu vurguladı.

Taner Kılıç hakkında

Taner Kılıç, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin kurucu üyelerinden biri olup, uzun yıllardır Türkiye’de insan hakları alanında faaliyet gösteriyor.

Özellikle mülteci hakları konusundaki çalışmalarıyla tanınan Kılıç, Türkiye’de insan hakları savunucularının maruz kaldığı baskılar karşısında sembol isimlerden biri haline geldi.

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(EMK)