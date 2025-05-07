8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali İzmir’de başladı

Türkiye'nin en büyük kadın filmleri festivali olan 8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 5 Mayıs Pazartesi akşamı İzmir Sanat'ta düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını açtı.

Kadın Yönetmenler Derneği tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ve Türk Tuborg A.Ş.’nin ana sponsorluğunda düzenlenen festival, bu yıl “Göründüğü Gibi Değil” temasıyla sinemaseverleri selamlıyor.

30 ülkeden 85 film

2018 yılında yönetmen Gülten Taranç’ın öncülüğünde başlayan ve sekiz yılda uluslararası bir kimlik kazanan festivalde bu yıl 30 farklı ülkeden 85 film yer alıyor. İklim krizi, insan hakları ve kadına yönelik şiddet gibi evrensel meseleleri sinema aracılığıyla tartışmaya açan filmler, İzmir Sanat, Fransız Kültür Merkezi ve Casa Italia’da gösterilecek.

Açılış gecesinden detaylar

Sunuculuğunu Sıla Topçam’ın üstlendiği açılış gecesi, samimi ve sıcak bir atmosferle başladı. Festivalin tanıtım yüzü olan ve aynı zamanda ulusal koordinatörlük ile tüm görsel tasarımları üstlenen Buğçe Çalışkan’ın hazırladığı tanıtım filmi izleyicilere sunuldu. Ardından sahne, Hıdırellez coşkusunu sahneye taşıyan Grup Dost Yürek’e bırakıldı.

Kurucu direktör Gülten Taranç, açılış konuşmasında İzmir’in yakın gelecekte yeni bir festivale kavuşacağının müjdesini verdi. Festivallerin genç nesillere devredilmesi gerektiğini vurgulayan Taranç, sürdürülebilir kültürel etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Taranç’ın ardından söz alan festivalin onursal başkanı, eski Konak Belediye Başkanı ve İzmir Baro Başkanı Sema Pekdaş, festivale katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Atölyeler ve Uluslararası İşbirlikleri

Festivalin önemli parçalarından biri olan “İzmir’den Karakter Yaratmak” Proje Geliştirme Atölyesi, bu yıl beş atölye ve üç ustalık sınıfıyla toplam 759 başvuru aldı. Atölye yürütücüsü Aysim Türkmen, İzmir’in hikâyelerinden ilhamla karakter inşasını hedefleyen bu özel alanın detaylarını izleyicilerle paylaştı.

Festival, bu yıl Fransa, Portekiz, İngiltere, İran, Belçika, Mısır ve Sırbistan gibi ülkelerdeki sekiz festival ile iş birliği yaparak uluslararası kadın sineması dayanışmasını güçlendirdi.

Prömiyerler, ödüller ve jüri

Sekiz farklı kategorideki yarışmalarda, 35 film dünya prömiyerini, 58 film ise Türkiye prömiyerini yapacak. Festivalin jürisinde ise yapımcı David Rosier, kurgucu Dana Bunescu, yönetmen Irene von Alberti ve oyuncu Feride Çetin gibi uluslararası isimler yer alıyor.

Açılış gecesinde, festivale katkı sunan kurumlara plaketleri takdim edildi. Türk Tuborg A.Ş., Megapol Grup, Fransız Kültür Merkezi, Goethe-Institut, Casa Italia, BORTAR Grup ve Kaya Prestige Hotel gibi destekçilere özel teşekkür edildi.

Gecenin sonunda tüm katılımcılar sahnede toplu fotoğraf çektirerek İzmir Sanat bahçesindeki kokteylde bir araya geldiler. Hıdırellez’in dilek geleneğiyle renklenen açılış, festivalin umut ve dayanışma dolu ruhunu yansıttı.

Festival 10 Mayıs’a kadar sürecek

İzmir’de sinema dolu günler yaşatan 8. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 10 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Tüm etkinlikler ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

(EMK)