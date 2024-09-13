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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 13:53
 ~ Son Güncelleme: 13 Eylül 2024 14:00
2 dk Okuma

8. Queer Olympix düzenlendi: Sahalardayız, dönmeyiz

Dört gün süren ve spor alanlarını queerleştirmeyi amaçlayan etkinliğe 100’den fazla LGBTİ+ katıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
8. Queer Olympix düzenlendi: Sahalardayız, dönmeyiz
Fotoğraflar: Karin Sarıkaya ve Filiz İzem

Bu yıl 8. kez düzenlenen Queer Olympix İstanbul, LGBTİ+’lara yönelik tüm baskılara ve engellemelere rağmen 5-8 Eylül tarihlerinde Kadıköy’de gerçekleştirildi.

Düzenlendiği ilk yıldan itibaren tüm yasaklamalara rağmen sahalara dönüş yapan etkinliğe, bu yıl her zamankinden daha kalabalık bir katılım sağlandı.

Olimpiyat atletlerinin plaj voleybolu, gülle ve yakan top turnuvalarında performans sergilediği etkinlikte, spikeball, golf ve frizbi gibi yan oyunlar ve gelenekselleşmiş tenis atölyesi yer aldı.

Etkinlikte 11 takım mücadele etti. Bunlardan ikisi, etkinlik öncesi başvurularla oluşturulan karma takımlar "Kuirella" ve "Karmam But".

Karma takımlar dışında İstanbul’dan Atletik Dildoa ve Küründen United, Ankara’dan Sportif Lezbon, Mersin’den Muamma ve Mersin Kuir, İzmir’den Minçoster Top Kulübü, farklı şehirlerdeki üniversite öğrencilerinden oluşan ÜniKuir, e-spor alanında kısa süre önce faaliyetlere başlayan Kuir Gaming ve Şamar Oğlanları da etkinlikte yer aldı.

"Erko futbol senle nasıl yarışsın?"

Cuma günü, tanışma oyunları ve ilk kuir spor atölyesinde bir araya gelen 100’e yakın katılımcı, etkinlik günlerine dair tüm beklentilerini anonim notlarla ‘beklenti kolisi’ne bırakarak 8. Queer Olympix’in meşalesini yaktı.

Cumartesi günü, özsavunma, e-spor ve tematik kuir spor atölyeleriyle başlayan etkinlik, uzun bir futbol turnuvasıyla devam ederek kamusal spor alanlarında LGBTİ+ varoluşunu ve dayanışmasını vurguladı.

Küfürsüz tezahürat atölyesi kapsamında oluşturulan tribün şarkılarından biri şöyleydi: “Gel queer olympixe ortalık karışsın / Rekabet yok, maksat ayağın alışsın / Bir pas çek, sahada sönecek yangın / Erko futbol senle nasıl yarışsın?”

8. Queer Olympix, Queen-B'nin sunuculuğunda gerçekleşen ödül töreni ve kapanış partisiyle sona erdi: “Sahalardayız, dönmeyiz; bir sonraki yıl görüşmek üzere lubunya!”

Spor alanlarını queerleştirmenin bir parçası olarak puanlama kriterlerini yeniden yazan Queer Olympix 2024’ün detaylı kitapçığına web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Queer Olympix hakkında

Kadın ve LGBTİ+'ların kent yaşamında karşılaştıkları ayrımcı, cinsiyetçi ve fobik söylemler ve eylemler nedeniyle yaşadıkları zorlukları hafifletmek, bir araya gelmek ve "Kamusal alanda vardık, var olacağız" mesajını vermek amacıyla düzenlediği üç günlük spor etkinliği.

Ekip, 2019 yılında etkinliklerine getirilen yasak kararının ardından, açık duyuru yapmadan etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
queer olympix queer spor lgbti+ hakları
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