8 Mart’ta üç kentte "Vegan Feminist Kortej" oluşuyor!

Türkiye’nin üç büyük kentinde vegan feminist aktivistler, 8 Mart kapsamında düzenlenecek yürüyüşlerde kendi kortejlerini oluşturmaya hazırlanıyor.

Aktivistler, kadınlara, LGBTİ+'lara ve insan-dışı hayvanlara yönelen tahakküm biçimlerinin aynı iktidar yapıları içinde üretildiğine dikkat çekerek feminist mücadelenin türcülük karşıtı bir perspektifle genişlemesi gerektiğini vurguluyor.

Vegan feministler olarak yapılan açıklamada, heteropatriyarkal düzenin yalnızca kadınların bedenlerini ve emeklerini değil; kuir varoluşları ve hayvanların yaşamlarını da denetim altına alan bir tahakküm sistemi kurduğunu belirtiyor.

"Vegan feminist kortejdeyim"

Aktivistlere göre “doğal” olarak sunulan normlar hem toplumsal cinsiyet rollerini hem de türler arası hiyerarşiyi meşrulaştırıyor; bazı bedenleri ve yaşamları değersizleştirerek sömürüyü görünmez kılıyor. Bu nedenle mücadeleleri feminist, kuir ve türcülük karşıtı hatların birleşiminde ilerliyor.

Selver Sezen Kutup, İstanbul’daki vegan feminist kortejde neden yürüdüğünü şöyle anlatıyor: “Vegan feminist kortejdeyim çünkü patriyarkanın yalnızca kadınların ve lubunyaların bedenleri üzerinde değil, hayvanların yaşamları üzerinde de kurduğu tahakkümü görünür kılmak önemli. Hayvanların yaşamlarının araçsallaştırılmasına karşı çıkarken aynı zamanda bedenlerimiz üzerindeki denetimi de sorguluyoruz.”

İstanbul'da yaşayan vegan bir aktivist olan Gülce Özen Gürkan ise; "Vegan feminist kortejdeyim çünkü ne yaparsam yapayım, nasıl bir hayat kurarsam kurayım, toplum beni önce (ve zaman zaman sadece) "kadın" olarak görüyor ve yerleştiriyor. O yüzden, bir ineğin, bir koyunun, nasıl bir yaşamı olursa olsun, önce (ve hemen her zaman sadece) "besi hayvanı" olarak görülüp yerleştirilmesiyle bağ kurduğumu düşünüyorum. Bu bağ içimi öfkeyle dolduruyor. " diyerek, vegan feminist kortejde hem bu öfkeyi, hem de kadın+ların toplumu kendileri ve hayvanlar lehine dönüştüreceğine dair inancını haykırmak için yer aldığını belirtiyor.

Kadıköy'de buluşma

İstanbul'da vegan feminist kortej saat 11.30’da Kadıköy Boğa Heykeli önünde biraraya gelerek Büyük Kadın Buluşması'nda yürüyecek; akşam Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılmak için 19.00’da Sıraselviler Caddesi’nde buluşacak.

İzmir'de Tyke Kafe'de buluşulacak

İzmir'de vegan feminist korteje katılacak olan Melodi Zengin vegan feminist perspektifin, özgürleşmenin parçalı değil bütüncül olduğunu hatırlattığını söylüyor ve şunu ekliyor: "hayvanlara yönelik ayrımcılığı ve şiddeti görmezden gelen bir özgürlük mücadelesinin eksik kalacağını düşünüyoruz. Bu yüzden 8 Mart’ta feminist kortejleri herkesi kapsayan vegan özgürlük tahayyüllerimizle büyüterek dayanışmamızı görünür kılmak istiyoruz.”

İzmir'de vegan feminist kortejle yürüyecek aktivistler saat 18.30’da Tyke Kafe'de buluşarak feminist yürüyüşe beraber katılacak.

Ankara'da İnsan Hakları Anıtı'nda buluşma

Duygu Atar, Ankara’daki vegan feminist kortejde yer alma gerekçesini şöyle anlatıyor: “Feminist Gece Yürüyüşü yıllardır patriyarkaya karşı güçlü bir itirazın alanı. Biz de vegan feministler olarak her alanda türcülüğe karşı sesimizi yükseltiyoruz. Çünkü hiçbir beden ve hiçbir yaşam üzerinde kurulan tahakkümü kabul etmiyoruz.”

Ankarada vegan kortej oluşturacak aktivistler feminist gece yürüyüşü öncesinde saat 18.30’da İnsan Hakları Anıtı önünde buluşacak.

Vegan feminist aktivistler, hayvanların kapatılması, zorla üretilmesi ve öldürülmesinin sıradanlaştırılmasına karşı görünürlük yaratmayı amaçlıyor. Aynı zamanda savaş ve soykırım söylemlerinde insanların “hayvanlaştırılması”nın da hayvan yaşamının değersiz görülmesiyle bağlantılı olduğuna dikkat çekiyorlar. Türcülük, patriyarka ve kapitalizmin iç içe geçmiş bir sömürü düzeni kurduğuna; buna karşı geliştirilecek mücadelenin de bütüncül olmak zorunda olduğunu vurguluyorlar.

“Hiçbir bedeni araçsallaştırmayan, hiçbir kimliği dışlamayan, hiçbir türü arkada bırakmayan bir özgürlük tahayyülü taşıyoruz” diyen vegan feministler, tüm türlerin özgürlüğünü merkeze alan bir mücadeleyi büyütmek için herkesi vegan olmaya ve -bugün ve her zaman- vegan feminist kortejlere katılmaya çağırıyor.

(ÖÖ/EMK)