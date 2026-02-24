ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 24.02.2026 08:37 24 Şubat 2026 08:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.02.2026 08:41 24 Şubat 2026 08:41
Okuma Okuma:  3 dakika

8 Mart’ta Feminist Gece Yürüyüşü çağrısı: Bu düzeni biz değiştireceğiz

"Patriyarkaya karşı her adımda; isyanımızla, coşkumuzla, öfkemizle, neşemizle bir aradayız. 8 Mart’ta 19:30’da Feminist Gece Yürüyüşü’ndeyiz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
8 Mart’ta Feminist Gece Yürüyüşü çağrısı: Bu düzeni biz değiştireceğiz
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet 23. Feminist Gece Yürüyüşü / Taksim

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü koordinasyonu, @8MartYuruyus sosyal medya hesabından bu yıl ki Feminist Gece Yürüyüşü’nün çağrısını yaptı.

Açıklamada, kadınlar ve LGBTİ+’lar 8 Mart akşamı saat 19.30’da bir araya gelmeye davet edildi.

Paylaşım şöyle:

“Bu düzeni feminist mücadelemizle, dayanışmamızla biz değiştireceğiz. Hayatın bizim için de yaşanır olduğu, eşit ve özgür bir dünya mümkün. Patriyarkaya karşı her adımda; isyanımızla, coşkumuzla, öfkemizle, neşemizle bir aradayız. 8 Mart’ta 19:30’da Feminist Gece Yürüyüşü’ndeyiz.”

Etkinliğin bu yıl 24’üncü kez düzenlenecek ve kadınalr ve LGBTİ+’lar yine Taksim’de bir araya gelecek.

Paylaşımdak mesajlar şöyle:

  • “Patriyarkaya, heteroseksizme, kapitalizme, savaşa karşı feminist mücadele”
  • “Dünyayı değiştirecek gücümüz: Feminist mücadele”
  • “#8Mart 24. Feminist Gece Yürüyüşü 19.30 – Taksim”

Ayrıca,  8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde eşitlik ve özgürlük talebiyle alanlarda olacaklarını vurgulandı.

Feminist Gece Yürüyüşü hakkında

Feminist Gece Yürüyüşü, Türkiye’de her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların ve LGBTİ+’ların eşitlik, özgürlük ve patriyarkaya karşı mücadele taleplerini sokakta haykırdığı geleneksel bir eylem.

İlk kez 2003 yılında İstanbul’da feminist hareketin 8 Mart çağrısıyla düzenlenmeye başladı ve o tarihten bu yana farklı şehirlerde kadınların örgütlü sesi haline geldi.

Etkinlik, yalnızca bir yürüyüş değil kadına yönelik şiddet, ayrımcılık, ekonomik eşitsizlik, LGBTİ+ hakları ve daha geniş toplumsal taleplerin bir araya getirildiği bir siyasal dayanışma ve feminist örgütlenme pratiği olarak tanımlanıyor.

İlk yıllarında Galatasaray’dan Taksim’e yapılan yürüyüşlerde kadınlar pankartlar taşıdı ve feminist sloganlarla “Erkek düzenine itaat etmiyoruz” mesajını verdi.

Yıllar içinde büyüyen geleneğe dönüşmesi

2000’li yılların ortalarından itibaren feminist kolektiflerin örgütlenmesiyle yürüyüş daha geniş katılımlı hale geldi. 2010’larda ise feminist hareketin diğer kampanyalarıyla (örneğin kürtaj hakkı, İstanbul Sözleşmesi savunusu) birlikte daha görünür oldu.

Her yıl binlerce kadın İstanbul’da İstiklal Caddesi ve Taksim çevresinde bir araya geliyor. Yürüyüşlerde kadın cinayetleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ekonomik adaletsizlik ve LGBTİ+ hakları gibi talepler öne çıkıyor.

Fotoğraflarla 23. Feminist Gece Yürüyüşü
Fotoğraflarla 23. Feminist Gece Yürüyüşü
9 Mart 2025

Engeller ve polis müdahaleleri

Etkinlik zaman zaman valilik veya kaymakamlık tarafından yasaklanmaya çalışılsa da kadınlar buna rağmen her yıl yürüyüşü gerçekleştirmek için alanlara çıkıyor. Polisle zaman zaman karşı karşıya gelmeler, barikatlar ve gözaltılar yaşanıyor. Yürüyüşün Taksim’e çıkmasına izin verilmediği yıllarda kadınlar Sıraselviler Caddesi veya çevredeki ara sokaklarda sloganlarla eylemi sürdürüyor.

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü
8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü
9 Mart 2017
Dilara Şenkaya'nın Gözünden 8 Mart 2019 Feminist Gece Yürüyüşü
İstanbul
Dilara Şenkaya'nın Gözünden 8 Mart 2019 Feminist Gece Yürüyüşü
9 Mart 2019
15 maddede Feminist Gece Yürüyüşündeki hak ihlalleri
15 maddede Feminist Gece Yürüyüşündeki hak ihlalleri
12 Mart 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Feminist Gece Yürüyüşleri feminist gece yürüyü 24. Feminist Gece Yürüyüşü
