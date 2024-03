8 Mart'ta kadın ve LGBTİ+'lardan dayanışma ve mücadele çağrıları

Türk Tabipleri Birliği - TTB

Kadın cinayetleri politiktir! Erkek şiddetinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her alanında inşa edilmesiyle biteceğinin farkındalığıyla, mücadelemizi her alanda vermeyi sürdürüyoruz. Biz, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak, meslek örgütümüzle birlikte halkın sağlık hakkının, doğanın, kadınların, yaşamın ve özgürlüğün her daim savunucusu olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası - Eğitim Sen

8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Kadınlar olarak, erkek egemen sistemin dayattığı yaşamı kabul etmiyor, taleplerimizle alanlarda ve iş yerlerinde olmaya devam ediyoruz! Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizim; mücadelede kararlı, özgürlükte ısrarcıyız! Yaşasın 8 Mart! Yaşasın kadın mücadelesi! Jin, jiyan, azadî!