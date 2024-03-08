8 Mart'ta kadın ve LGBTİ+'lardan dayanışma ve mücadele çağrıları

Kadınlarla Dayanışma Vakfı - KADAV

Biz kadınlar, aynı anda birçok işi kotaran tarihsel becerimiz, dayanışma bilgimiz, inatçı iyimserliğimizle dimdik ayaktayız. Kötülük büyüdükçe biz de büyüyor çoğalıyoruz. Tüm baskılara, eşitlik karşıtı, feminizm düşmanı propagandalara, kayyım atama ve kayyımlar eliyle kadın kurumlarını kapatmaya, fabrikalarda direnen kadın işçilere şiddete ve hukuksuz işten çıkarmalara karşı mücadeleden vazgeçmiyoruz.

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Eşitlik İçin Kadın Platformu - EŞİK

“Yerel seçimler sürecini, eşitlikçi, kamucu, demokratik yerel yönetim yarışından çıkarıp ırkçılık, rantçılık ve nefret söylemi yarışına dönüştüren, yoksulluğu, 6 Şubat afetinin yaralarını sarmaya çalışan halkların yoksunluklarını hatta ve hatta Filistin’de yaşanan soykırımı bile oy şantajı için kullananlara hatırlatıyoruz; Yönetmeye talip olduğunuz bu şehirlerde nasıl yaşayacağımıza biz karar vereceğiz. Ne eşit temsil hakkımızdan ne de eşitlikçi, eşitleyici ve mor yeşil kamucu yerel yönetimler için beş acil şartımızdan vazgeçmeyeceğiz.”

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