8 Mart'ta kadın ve LGBTİ+'lardan dayanışma ve mücadele çağrıları
Kadın ve LGBTİ+ örgütleri, hak savunucuları ve aktivistler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir kez daha “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” diye seslendi.
Kadınlarla Dayanışma Vakfı - KADAV
Biz kadınlar, aynı anda birçok işi kotaran tarihsel becerimiz, dayanışma bilgimiz, inatçı iyimserliğimizle dimdik ayaktayız. Kötülük büyüdükçe biz de büyüyor çoğalıyoruz. Tüm baskılara, eşitlik karşıtı, feminizm düşmanı propagandalara, kayyım atama ve kayyımlar eliyle kadın kurumlarını kapatmaya, fabrikalarda direnen kadın işçilere şiddete ve hukuksuz işten çıkarmalara karşı mücadeleden vazgeçmiyoruz.
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Eşitlik İçin Kadın Platformu - EŞİK
“Yerel seçimler sürecini, eşitlikçi, kamucu, demokratik yerel yönetim yarışından çıkarıp ırkçılık, rantçılık ve nefret söylemi yarışına dönüştüren, yoksulluğu, 6 Şubat afetinin yaralarını sarmaya çalışan halkların yoksunluklarını hatta ve hatta Filistin’de yaşanan soykırımı bile oy şantajı için kullananlara hatırlatıyoruz; Yönetmeye talip olduğunuz bu şehirlerde nasıl yaşayacağımıza biz karar vereceğiz. Ne eşit temsil hakkımızdan ne de eşitlikçi, eşitleyici ve mor yeşil kamucu yerel yönetimler için beş acil şartımızdan vazgeçmeyeceğiz.”
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İnsan Hakları Derneği - İHD
Maalesef her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart’a, binlerce kadının katledildiği, binlerce kadına şiddet uygulandığı bir ortamda giriyoruz. Kadına yönelik şiddet tüm boyutlarıyla devam ederken bizler insan hakları savunucuları kadınlar olarak bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın hakları mücadelesine bağlılığımızı dile getiriyoruz. Kadın kurtuluş mücadelesi devam ediyor.
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Bayram Sokak 12
İstiklal’de Sıraselviler’de Cihangir’de yürüdüğümüz tüm sokaklar bir gün ve her gün Bayram Sokak ile kesişti ve kesişecek!
1979’dan beri kendimizi var ettiğimiz bu sokaktan bizi çıkartmaya çalışanlara karşı direniyoruz, dayanışmayla ve bütün kadınlık hallerimizle, mühürlediğiniz evlerden taşarak 8 Mart’ı sokaklarda kutluyoruz.
Geceleri de Bayram Sokağı da Terk Etmiyoruz!
Vardık, varız, var olacağız!
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Cinsel şiddetten hayatta kalanlar suçlanmadan ve korkmadan destek arayabilir ve haklarını savunabilir. Kadınlar ve LGBTİ+lar seçimleri ve yaşam biçimleri üzerinden hedef gösterilmez, barınma, iş bulma ve çalışma haklarından faydalanır. 2024'te... 8 Mart gece yürüyüşünde... Mağdur suçlayıcılığa karşı buradayız! demek için... Buluşmak üzere!
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu - DİSK
Bugün, cumhuriyetin yüzüncü yılında, 6284 sayılı Yasa’yı “reform” tartışmaları, Medeni Kanun değişikliği tartışmaları, nafaka hakkı tartışmaları ile kadınların elde ettiği kazanımlara el uzatılıyor. Cinsiyet temelli işbölümü adı altında ev işleri, yaşlı ve çocuk bakımı biz kadınların omuzuna yükleniyor. Biz kadınlar bakım yükleri yanında sermaye tarafından da güvencesiz ve esnek çalışma biçimlerine maruz bırakılıyoruz. AKP hükümetlerinin kadınları kamusal alandan özel alana çeken politikaları, biz kadınları toplumdan uzaklaştırıyor. Sermaye, devlet ve erkek egemen sistem üçgeninde kadın “aile değerleriyle” kutsallaştırırken, toplumsal cinsiyet eşitsizliği derinleşiyor. Bu sebeple kadınların sendikalara, sendikaların biz kadınlara ihtiyacı her geçen gün artıyor. Biz kadınlar, bu düzeni değiştirmek ve güvenceli gelecek inşa etmek için örgütleniyoruz.
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu - KESK
166 yıl öncesinden bugüne emek, hak ve eşitlik mücadelesi uğruna hayatını kaybeden işçi kadınların mücadelelerini selamlıyoruz. Evde, işte, tarlada, yaşamın her alanında emeği ve hakları için mücadele eden tüm kadınların 8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma gününü kutluyoruz.
Mor Dayanışma
Sevgili kadınlar, kız kardeşlerimiz 8 Mart’a yürürken şimdiden ayak seslerimizi duyuyorlar. El yükselten faşizme boyun eğmeyen kadınları sokaklarda görüyorlar. Ve çok iyi biliyoruz ki örgütlü mücadelemizden korkuyorlar; birliğimiz, gücümüz patriyarkanın dizlerini titretiyor. Bizi karanlığa mahkum etmeye çalışanlara karşı ne gecelerden ne gündüzlerden vazgeçiyoruz! Yaşamlarımızı tehdit edenlere söyleyecek sözümüz olduğunu göstermek için, hayatlarımıza, bedenlerimize, emeğimize sahip çıkmak için, etrafımıza gerilen umutsuzluk çemberini kırmak için alanlarda, meydanlarda kahkahalarımızla, neşemizle, umudumuzla karanlığın, zorbalığın, şiddetin üzerine yürüyoruz! 8 Mart’ta sokaklarda, gecelerde, alanlarda, meydanlardayız!
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Kadın Savunma Ağı
Kadın, LGBTİ+, doğa, emek düşmanı saldırganlığı normalleştirmiyoruz: Alarm veriyoruz! Bu 8 Mart’ta her zamankinden çok mücadele etme arzusuyla yanıp tutuşan kadınlarla dolup taşsın sokaklar. Bir kez daha kendimizle, birbirimizle gurur duyalım. Mücadele etme arzumuzu, başka bir hayat düşümüzü gerçekçi bir umuda dönüştürelim. Çünkü hiçbir şeyi normalleştirmiyoruz, alarm veriyoruz! Kuşatma altındaki hayatlarımızı savunmak için bu 8 Mart’ta her zamankinden daha çok sokakları dolduralım. En güçlü sesimizle bir kez daha haykıralım; öfkeliyiz, haklıyız, varız; feminist mücadelemiz var!
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Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği - SPoD
Bizler, kadınlar ve LGBTİ+lar, doğduğu günden beri mücadele etmek zorunda kalanlar, mücadelede umut bulanlar, çareyi yoldaşlıkta arayanlar olarak bu 8 Mart’ta da birbirimize ve mücadelemize sımsıkı sarılıyoruz. Patriyarkanın ördüğü çitlerden, erkek şiddetinden, homofobinin değişen yüzlerinden, transfobinin vahşetinden, heteroseksizmin kafesinden, cis-normativitenin zincirlerinden, kurumsallaşmış nefret politikalarının, ırkçılığın, savaşın, kapitalist emek sömürüsünün ve faşizmin karanlığından kurtulmak için; feminist kazanımlarımızdan ve haklarımızdan taviz vermeden sokaklarda ve meydanlarda yerimizi alıyoruz!
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Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası - DİSK Basın-İş
Bu 8 Mart'ta da gazeteci kadınlar sahada ve iş yerlerinde olacak. Bunca eşitsizliğe karşın halkın haber alma hakkı için çalışan meslektaşlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Ve tüm kadınların mücadelesini selamlıyoruz. Yanınızdayız! Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa!
Dicle Fırat Gazeteciler Derneği
Bir hakikat mücadelesi yürüten ve toplumun haber alma hakkını sağlayan; bunu yaparken de başta yargı baskısı, sömürü ve cinsiyetçilik olmak üzere erkek-devlet şiddetine karşı direnen kadın gazetecilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Sömürüsüz, şiddetsiz, eşit ve adil bir dünyanın ancak hakikatleri açığa çıkarma mücadelesi ile sağlanabileceğine inanıyor, kadın gazetecilerin gelecek 8 Martları eşit, adil, şiddetsiz, sömürüsüz ve yargı baskısının olmadığı koşullarda, özgürce karşılamalarını diliyoruz.
Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu
Fabrikada, sokakta, haber merkezinde… Nerede olursak olalım kadın mücadelesine devam. Eşitlik için, özgürlük için, engelleri aşmak, gücümüzü görmek için. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun! Yaşasın kadın dayanışması!
Gazeteciler Cemiyeti
‘Eşit işe eşit ücret’ talebinin bir ilkeye dönüştüğü, evlerin, işyerlerinin ve sokakların herkes için güvenli olduğu nice 8 Mart’lara… Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
Çağdaş Gazeteciler Derneği - ÇGD
Tüm olumsuzluklara rağmen gazetecilikte direnen kadınların, Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti - TGC
Cinsiyet ayrımcılığının, kadına yönelik şiddetin ortadan kalktığı, medyada nefret söyleminin son bulduğu aydınlık Türkiye dileğiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun.
Türk Tabipleri Birliği - TTB
Kadın cinayetleri politiktir! Erkek şiddetinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her alanında inşa edilmesiyle biteceğinin farkındalığıyla, mücadelemizi her alanda vermeyi sürdürüyoruz. Biz, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak, meslek örgütümüzle birlikte halkın sağlık hakkının, doğanın, kadınların, yaşamın ve özgürlüğün her daim savunucusu olduk, olmaya da devam edeceğiz.
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Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası - Eğitim Sen
8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Kadınlar olarak, erkek egemen sistemin dayattığı yaşamı kabul etmiyor, taleplerimizle alanlarda ve iş yerlerinde olmaya devam ediyoruz! Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizim; mücadelede kararlı, özgürlükte ısrarcıyız! Yaşasın 8 Mart! Yaşasın kadın mücadelesi! Jin, jiyan, azadî!
Türkiye Barolar Birliği
Kadının insan hakları mücadelesinin ve dayanışmanın simgesi olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde; kadına yönelik her türlü ayrımcılığa, baskıya, istismara ve şiddete karşı mücadelemizi toplumsal cinsiyet eşitliği ve tüm haklar yönünden eşitlik sağlanıncaya kadar kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, kadın mücadelesi içinde olanları birlik ve dayanışma duygularımızla selamlıyoruz.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği - TMMOB
Bizler; üniversitelerde, kamuda, özel sektörde, fabrikalarda, şantiyelerde, ofislerde, plazalarda hayatın her alanında var olan TMMOB’li kadınlarız. Ekmeğimizi emeğimizle, alın terimizle kazananlarız ve ekmeğimize, aşımıza, mesleklerimize, geleceğimize sahip çıkıyoruz. İstanbul Sözleşmesine sahip çıkıyoruz. 6284’e sahip çıkıyoruz. Kadın dayanışmasının hepimizi güçlendirdiğini bilerek susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz.
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