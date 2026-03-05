ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 05.03.2026 08:32 5 Mart 2026 08:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.03.2026 08:36 5 Mart 2026 08:36
Okuma Okuma:  2 dakika

8 Mart: Özgür ve eşit yaşam için alanlardayız

TJA aktivisti Başak Sarıdal, kadınların kazanımlarını korumak için mücadeleyi büyütmesi gerektiğini söyledi. Kadınlar örgütlendikçe haklarını ve yaşamlarını koruyabileceklerini belirten Sarıdal, tüm kadınları Suruç’ta düzenlenecek 8 Mart mitingine davet etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

8 Mart: Özgür ve eşit yaşam için alanlardayız
Fotoğraf: MA

Dersim'de DEM Parti Dersim İl Örgütü, Tevgera Jinên Azad (TJA) ve Demokratik Bölgeler Partisi, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Tunceli’nin Pertek ilçesinde bir kafede kadınlarla buluştu. “Direnişle özgürleşiyor, demokratik toplumu örüyoruz” sloganıyla düzenlenen buluşmada sık sık “Jin, jiyan, azadî” sloganı yükseldi.

Buluşmaya katılan Ayten Kordu, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne değindi. Kordu, amaçlarının bu topraklarda kalıcı barışı sağlamak olduğunu söyledi. Sürecin yavaş ilerlediğini belirten Kordu, Ortadoğu’daki yeni dengelerin bu tabloyu etkilediğini dile getirdi.

Kordu, örgütlü bir güç olmasaydı kimsenin kendilerini dikkate almayacağını vurguladı. Bu durumun Rojava, Türkiye, İran ve Irak için de geçerli olduğunu belirtti. Tüm baskı, tutuklama ve inkâr politikalarına rağmen örgütlü mücadelenin sürdüğünü dile getirdi.

Kordu, sürecin öncülüğünü Abdullah Öcalan’ın yaptığını hatırlattı. Partilerinin hem müzakere hem de mücadele yürüttüğünü belirten Kordu, bu süreci desteklediklerini ve desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi. Sürecin seçim hesaplarına kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Kadını korumasız bırakan politikalar derinleşiyor”

Birsen Orhan, neredeyse her gün kadınların erkek şiddeti sonucu hayatını kaybettiğini hatırlattı. Orhan, kadınların bu tabloya karşı örgütlenerek mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Orhan, Dersim'de kadın kimliğinin tarih boyunca direniş ve özgürlük arayışıyla şekillendiğini dile getirdi. Ancak bugün bu kimliğe karşı çok katmanlı ve sistemli bir özel savaş politikası yürütüldüğünü belirtti. Bu politikaların yoksullaştırma, yalnızlaştırma ve güvencesizleştirme üzerinden derinleştiğini kaydetti.

MA'nın haberine göre, Yakın zamanda öldürülen kadın öğretmenin cezasızlık politikasının yarattığı cesareti ortaya koyduğunu söyleyen Orhan, cezasızlık sürdükçe erkek şiddetinin arttığını ve kadınların yaşam hakkını korumak için mücadele etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Toplumsal dokuyu zayıflatmayı amaçlayan bir kuşatma politikasının yürütüldüğünü belirten Orhan, Tunceli’yi bu kuşatmadan çıkaracak gücün örgütlü kadın mücadelesi olduğunu söyledi.

Urfa’da kadınlar iftar buluşmasında bir araya geldi

Tevgera Jinên Azad, Urfa'nun Ceylanpınar ilçesinde kadınlarla “Güneşin Sofrasında” etkinliğinde buluştu. İlçe merkezindeki Gençlik Parkı’nda yer alan Dengbêj Evi’nde düzenlenen etkinlik alanına “Özgür ve eşit yaşamı örüyoruz” pankartı asıldı.

TJA aktivisti Başak Sarıdal, kadınların kazanımlarını korumak için mücadeleyi büyütmesi gerektiğini söyledi. Kadınlar örgütlendikçe haklarını ve yaşamlarını koruyabileceklerini belirten Sarıdal, tüm kadınları Suruç’ta düzenlenecek 8 Mart mitingine davet etti.

Konuşmaların ardından dengbêj Hediye Kalkan sahne aldı. Program halaylar ve “Jin jiyan azadî” sloganlarıyla sona erdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
8 Mart 2026 8 mart etkinlikleri tja
