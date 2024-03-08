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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 8 Mart 2024 13:08
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2024 13:35
1 dk Okuma

8 Mart kutlu olsun!

bianet olarak tüm kadın ve LGBTİ+’ların 8 Mart’ını kutluyor, şiddetsiz ve savaşsız bir dünya diliyoruz!

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
8 Mart kutlu olsun!
*Mart ayının sembolü mimoza çiçeği (Fotoğraf: bianet)

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.

Dünya genelinde kadın ve LGBTİ+’lar bugün kapitalizme, ataerkiye, yoksulluğa ve savaşlara karşı sokağa çıkıyor.

Bugün için Türkiye’deki eylem çağrılarından bazıları şöyle:

İstanbul: Sıraselviler, Saat: 19.30

Ankara: Kolej Meydanı, Saat: 18.00

İzmir: Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi, Saat: 18.00

Çanakkale: Golf Çay Bahçesi, Saat: 17.30

Eskişehir: Espark Bağlar Kapısı, Saat: 19.00

“Jin jiyan azadî”

Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad-TJA), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi'nin çağrısıyla "Bi 'jin jiyan azadiyê' ber bi azadiyê ve” sloganıyla Diyarbakır, Batman, Şırnak, Mardin, Van, Mersin ve Elazığ’da ise öğle saatlerinden itibaren mitingler başladı.

bianet olarak biz de tüm kadın ve LGBTİ+’ların 8 Mart’ını kutluyor, şiddetsiz ve savaşsız bir dünya diliyoruz!

8 Mart'ın Kısaca 100 Yıllık Öyküsü
8 Mart'ın Kısaca 100 Yıllık Öyküsü
7 Mart 2010

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8 Mart 8 Mart 2024 dünya kadınlar günü Jin Jiyan Azadi
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