8 ilde orman yangınları

Havaların ısınmasıyla, Muğla, Çanakkale, Uşak, Hatay, Bursa ve İzmir'de ormanlık alanlar alev aldı. Haber ajanslarının bildirdiğine göre, yangınlar genellikle kontrol altına alındı. Can kaybı kaydedilmedi.

Isınma tahminleri alarm çanları çalıyor

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün tahminlere göre, 2025 ve 2029 arasında en az bir yılın 2024'ü geride bırakarak yeni bir küresel sıcaklık rekoru kırması olasılığı yüzde 80. Ayrıca, bu yıllardan birinin sanayi öncesi sıcaklıkların 1,5°C üzerinde olma olasılığı yüzde 86. Ve en kaygı verici olanı, beş yıllık ortalamanın tamamının 1,5°C eşiğini aşma ihtimalinin yüzde 70 olması. Bu geçtiğimiz yılki tahmine oranla yüzde 47'den de yüksek bir sıçrama.

Bu olasılıklar, uzun vadeli, onlarca yıllık ortalamalar sınırın altında kalsa bile, Paris Anlaşması'nın 1,5°C hedefinin geçici olarak aşılmasının daha olası hale geldiğini gösteriyor.