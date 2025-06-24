8 ilde orman yangınları

Havaların ısınmasıyla, Muğla, Çanakkale, Uşak, Hatay, Bursa ve İzmir'de ormanlık alanlar alev aldı. Haber ajanslarının bildirdiğine göre, yangınlar genellikle kontrol altına alındı. Can kaybı kaydedilmedi.
Isınma tahminleri alarm çanları çalıyor
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün tahminlere göre, 2025 ve 2029 arasında en az bir yılın 2024'ü geride bırakarak yeni bir küresel sıcaklık rekoru kırması olasılığı yüzde 80. Ayrıca, bu yıllardan birinin sanayi öncesi sıcaklıkların 1,5°C üzerinde olma olasılığı yüzde 86. Ve en kaygı verici olanı, beş yıllık ortalamanın tamamının 1,5°C eşiğini aşma ihtimalinin yüzde 70 olması. Bu geçtiğimiz yılki tahmine oranla yüzde 47'den de yüksek bir sıçrama.
Bu olasılıklar, uzun vadeli, onlarca yıllık ortalamalar sınırın altında kalsa bile, Paris Anlaşması'nın 1,5°C hedefinin geçici olarak aşılmasının daha olası hale geldiğini gösteriyor.
DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ TAHMİNİ
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Kontrol altında
Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 8 yerde çıkan yangınların tümünün kontrol altına alındığını doğruladı.
🔥 Kontrol Altında— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) June 24, 2025
📍 Bursa / İnegöl
📍 Çanakkale / Ezine
📍 Sakarya / Söğütlü
📍 Hatay / Hassa
📍 Muğla / Marmaris
📍 İzmir / Dikili
📍 İzmir / Narlıdere
📍 Manisa / Saruhanlı#YeşilVatan'da bugün meydana gelen 8 yangının tamamı kontol altına alında.
⚠️ Bu 8 yangından 5'i… pic.twitter.com/mQdto03cPz
Genel Müdürlük açıklamasında yangınların beşinin kırsal alanda başlayarak ormanlara sıçradığını vurguladı. Açıklamada ülkede meydana gelen orman yangınlarının yarısının tarım alanlarından başladığına dikkat çekildi.
İzmir, Narlıdere
İzmir'in Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi çevresindeki ormanda akşama doğru başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozerle müdahale edildi. Yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı.
Muğla, Marmaris
Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancı Boğaz mevkisinde yol kenarındaki otluk alanda, akşam üzerine doğru otlukta başgösteren yangın havadan ve karadan müdahaleyle 45 dakikada kontrol altına alındı.
Sakarya, Söğütlü
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne ait depoda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. Yangına 24 araç, 107 personel ve Orman Genel Müdürlüğüne ait bir helikopterle müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı.
Çanakkale, Ezine
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Kızılköy ile Çetmi köyleri dolayında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına havadan 7 uçak, 6 helikopter, karadan ise 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler ile toplam 182 personelle müdahale edildi.
Uşak, Çınarcık
Uşak merkeze bağlı Çınarcık köyü yakınlarındaki bir arpa tarlasında, öğleden sonra başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Bursa, Yenişehir
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye ve Menteşe mahalleleri arasındaki ormanlık alanda öğle vakti başlayan yangına 89 personel ile 3 helikopter, 9 arazöz ve 5 su tankeriyle müdahale ediliyor.
Yenişehir'in Ebeköy ve Barcın Mahallerinde de tarlalarda anız yakılması dolayısıyla parlayan alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle söndürülme çalışmaları sürdürülüyor.
Hatay, Hassa
Hatay'ın Hassa ilçesinin Arpalıuşağı mevkisinde çıkan orman yangınına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ve yurttaşların da yardımıyla yapılan müdahaleyle alevler yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
(AEK)