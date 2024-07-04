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HABER
Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2024 17:35
 ~ Son Güncelleme: 4 Temmuz 2024 17:38
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8 gazeteciye verilen ceza 3 kentte protesto edilecek

Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenecek açıklamalarda, MA ve JINNEWS muhabirlerine verilen cezaların hukuksuz olduğuna dikkat çekilecek.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
8 gazeteciye verilen ceza 3 kentte protesto edilecek

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Diren Yurtsever, Berivan Altan, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Ceylan Şahinli, Zemo Ağgöz ve Deniz Nazlım, JINNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer, MA'nın eski stajyeri Mehmet Günhan’ın yargılandığı davanın dünkü karar duruşmasında, 8 gazeteciye ceza verildi. 

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Ankara’da yargılanan Kürt gazetecilere hapis cezası
3 Temmuz 2024

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, gazeteciler Habibe Eren, Ceylan Şahinli ve Mehmet Günhan hakkında beraat kararı veren mahkeme, Diren Yurtsever, Berivan Altan, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Zemo Ağgöz,  Deniz Nazlım ve Öznur Değer’e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 

Gazetecilere ceza verilmesi, Diyarbakır, İstanbul ve Ankara’da protesto edilecek.

6 Temmuz Cumartesi günü Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) öncülüğünde, DFG önünde saat 17:30’da basın açıklaması gerçekleştirilecek. 

MA'nın haberine göre, yine 6 Temmuz’da, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın - İş), Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), DFG ve MKG ortaklığında Beyoğlu’nda bulunan Şişhane Meydanı’nda saat 18:00’da geniş katılımla bir açıklama gerçekleştirilecek.

Ankara'da yapılaması planlanan açıklamanın ise henüz yer, tarih ve zamanı belirlenemedi.

Ne olmuştu?

Polis, 25 Ekim 2022 sabahı Ankara, İstanbul, Van, Diyarbakır, Urfa, Manisa ve Mardin'de gazetecilerin evlerine baskın düzenledi.

Sonrasında gazetecilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği dosyaya kısıtlama kararı getirdi.

Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde yapılan gözaltılar sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü itibarsızlaştırma çalışması yaparak Ankara'daki gazetecilerin gözaltına alınışlarının videosunu yayımladı. Videoda gazetecilerin başlarını eğdiği görüntüler ekrana yansıyordu.

Ayrıca Emniyet gazetecilerin örgütsel faaliyet yürüttüğünü iddia etmişti. Mezopotamya Ajansı da hedef gösterilmişti.

11 gazeteciden dokuzu 29 Ekim’de tutuklandı. İddianame yaklaşık dört ay sonra geldi. Savcı Zafer Ergün hazırladığı 210 sayfalık iddianamenin büyük bir bölümü yoruma dayalı bir şekilde hazırladı.

Gazetecileri ‘örgüt üyeliği’ ile suçladı. Toplamda 165 yıla kadar hapis istedi. İlk duruşma 16 Mayıs 2023’te görüldü. Savcı tutukluluğun devamını istese de mahkeme gazetecileri tahliye etti.

(EMK)

ankara'daki gazeteciler Kürt gazeteciler TGS disk basın iş mezopotamya ajansı Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Dicle Fırat Journalists Association (DFG)
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/haber/ulusal-yazarlar-birligi-kurt-gazetecilerle-dayanisma-icindeyiz-264499
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/haber/faruk-bildirici-tutuklu-kurt-gazetecilere-cifte-standart-uygulaniyor-288479
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