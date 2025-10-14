8. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Festivali başlıyor

İzmir’in Foça ilçesinde sekizinci kez düzenlenecek olan Foça Film Günleri | Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Film Günleri, yarın (15 Ekim) açılış töreniyle başlıyor.

Marsilya Meydanı’nda yapılacak açılış töreni kapsamında Zamanın Terk Ettiği (Türkiye), Balığın Öyküsü (Türkiye), Halılar Konuşur (Rusya) ve Antik Yunan’da Kadınlar (Yunanistan) filmleri gösterilecek.

19 Ekim’e kadar devam edecek festivalde, 11 ülkeden 32 kısa ve uzun metraj belgesel yer alıyor. Festival, film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen söyleşileri, öğrencilere yönelik atölyeler ve arkeoloji turlarıyla çok yönlü bir program sunacak. Tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olacak.

Festivalin teması: Arşivler

Foça Film Günleri | Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Film Günleri’nin bu yılki teması “Arşivler”.

bianet’e konuşan Festival Direktörü Deborah Semel Demirtaş, temanın ortaya çıkışını şöyle anlattı:

“Fark ettik ki bize gelen belgesellerin çoğu arşiv malzemelerinden faydalanıyor. Belki dijital çağda sahte içeriklerin artmasıyla, sinemacılar gerçeğe daha çok yöneliyor. Belki de insanlar artık annelerinin, dedelerinin analog filmlerine bakıyor, geçmişle bağ kuruyor.”

“Belgeseller sadece öğretici değil, sanatsal da olabilir”

Festivalin yalnızca arkeolojiye değil, belgeselin sanat yönüne de dikkat çektiğini vurgulayan Demirtaş, belgeselin Türkiye’de hâlâ çoğunlukla “eğitici içerik” olarak görüldüğünü söylüyor:

“İnsanlar belgesellere ‘bir şey öğreneceğim’ diye bakıyor ama onu bir sanat formu olarak görmüyor. Oysa iyi bir belgesel hem bilgi verir hem de sanat yoluyla duygulara dokunur.”

Festival programına focafilmdays.org adresinden ve festivalin Instagram hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz.

(DD/VC)