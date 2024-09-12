78'liler Hareketi: "12 Eylül tekçi rejimle iç içe sürüyor”

78’liler Hareketi, 12 Eylül Darbesi’nin 44. Yıldönümünde İstanbul Taksim Kazancı Yokuşu’nda basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “12 Eylül tekçi rejimle iç içe sürüyor” pankartı açıldı. MA’nın aktardığına göre, açıklamaya, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek, Cumartesi Anneleri’nden Hanife Yıldız, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul il yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda kurum temsilcisi ve yurttaş katıldı.

Açıklamayı 78’liler Hareketi’nden Yunus Bircan okudu.

"Darbeci anlayış tekçi rejimle sürüyor"

Türkiye siyasetinin 12 Eylül darbecileri ile hesaplaşma ve yüzleşme iradesi geliştirememesi sonucu 12 Eylül’ün canlı kaldığına vurgu yapan Bircan, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye'nin 12 Eylül darbesiyle hesaplaşamayışının sonucu, 15 Temmuz darbe girişimi olurken, devamla ‘Allah’ın lütfu’ olarak tekçi rejimin inşasını kolaylaştırdı. Türk Tipi Tekçi Rejim, 12 Eylül rejiminin siyasal-askeri ve hukuk dışı yasal zemini üzerinde gelişti. Resmi siyasal muhalefet 44 yıldır ama özellikle son 15 yıldır, tekçi darbe siyasetinin kuralları içinde sözde ‘sorumlu’ muhalefet yapıyor.”

Türkiye’nin on yıllardır sürdürdüğü savaş politikası ve çatışma ortamına değinen Bircan, “Gelinen noktada savaş ve çatışma ortamı toplumsal ayrıştırma, yoksullukla terbiye etme, kaygı ve korku iklimi eşliğinde iktidarı sürdürme ve siyaset yapma biçimi olarak sürdürülüyor. 12 Eylül rejimiyle, birleşen ‘tekçi rejime’ karşın savaşın, ekonomik krizin nedenleri ve sonuçlarının yanı sıra toplumsal kayıplarıyla yüzleşme kendini dayatıyor. Netice olarak barış kendini dayatıyor” diye belirtti.

Açıklama “Gün gelecek devran dönecek, darbeciler halka hesap verecek” sloganıyla son buldu.

(AD)