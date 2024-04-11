77’nci Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı: ‘Altın Palmiye’ için 19 film yarışacak
Fransa’nın Cannes şehrinde 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 77’nci Cannes Film Festivali’nin resmi seçkisi bugün yapılan basın toplantısıyla açıklandı.
Festivalin, jüri başkanlığını yönetmen-oyuncu Greta Gerwig yapacak.
Festivalde ana yarışmada Altın Palmiye için yarışacak yönetmenler arasında; "Kinds of Kindness" filmiyle Yorgos Lanthimos, "The Shrouds" adlı filmiyle David Cronenberg ve "Megalopolis" filmiyle de Francis Ford Coppola'nın yanı sıra birçok yönetmen yer alacak.
‘Belirli Bir Bakış’a Xavier Dolan, ‘Kuir Palmiye’ye Lukas Dhont, ‘Eleştirmenler Haftası’na Rodrigo Sorogoyen, belgesel yarışmasına ise Nicholas Philibert’in jüri başkanlığı yapacağı festivali, Quentin Dupieux’nun yeni filmi ‘The Second Act’ açacak.
Greta Gerwig, 77. Cannes Film Festivali’nin Jüri Başkanı
Ana yarışmada Altın Palmiye için yarışacak filmler ise şunlar:
- The Girl With The Needle –Magnus Von Horn
- Parthenope – Paolo Sorrentino
- The Ballad – Kirill Serebrennikov
- Oh Canada – Paul Schrader
- Wild Diamond – Agathe Riendinger
- L’amour Ouf – Gilles Lellouche
- Kinds Of Kindness – Yórgos Lanthimos
- All We Imagine As Light – Payal Kapadia
- Caught By The Tides – JIA Zhang-Ke
- Marcello Mio – Christophe Honore
- Grand Tour – Miguel Gomes
- The Substance – Coralie Fargeat
- The Shrouds – David Cronenberg
- Megalopolis – Francis Ford Coppola
- Anora – Sean Baker
- Emilia Perez – Jacques Audiard
- Bird – Andrea Arnold
- Motel Destino – Karim Ainouz
- The Apprentice – Ali Abbasi
(RT)