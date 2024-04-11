77’nci Cannes Film Festivali seçkisi açıklandı: ‘Altın Palmiye’ için 19 film yarışacak

Bu yıl 77’ncisi düzenlenecek Cannes Film Festivali’nin seçkisi açıklandı. Yorgos Lanthimos, Francis Ford Coppola ve David Cronenberg gibi usta sinemacıların yeni filmleri Altın Palmiye için yarışacak.