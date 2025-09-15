77. Emmy Ödülleri’nin kazananları belli oldu

“Televizyonun Oscarları” olarak nitelendirilen 77. Primetime Emmy Ödülleri, ABD’de California eyaletinin Los Angeles kentindeki Peacock Tiyatrosu’nda dün gece (14 Eylül) düzenlendi.

Ödül töreninde Netflix yapımı “Adolescence” ile Apple TV yapımı “The Studio” dizileri, birçok dalda ödül alarak geceye damgasını vurdu.

Törende “En İyi Drama Dizisi” ödülüne The Pitt sahip olurken, “En İyi Komedi Dizisi” ödülünü de The Studio aldı.

The Studio oyuncularından Seth Rogen “En İyi Erkek Komedi Oyuncusu” ödülünü kazanırken, Hacks dizisi oyuncularından Jean Smart ise “En İyi Kadın Komedi Oyuncusu” ödülünü kazandı.

Toplam 13 ödül kazanan The Studio, tek sezonda en fazla ödül kazanan komedi dizisi olarak kayıtlara geçti.

The Pitt dizisi oyuncularından Noah Wyle “En İyi Erkek Drama Oyuncusu” ödülüne layık görülürken, Katherine LaNasa da “En İyi Yardımcı Erkek Drama Oyuncusu” ödülünü eve götürdü.

“En İyi Kadın Drama Oyuncusu” ödülünü ise Severance dizisindeki rolüyle Britt Lower aldı.

Yahudi oyuncu Hannah Einbinder, konuşmasını "Filistin'e özgürlük" çağrısıyla tamamladı, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Bardem’den İsrail tepkisi

Törene katılan birçok oyuncu, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

Oscar ödüllü İspanyol sinema oyuncusu Javier Bardem, ödül törenine Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen, siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil renklerdeki kefiye takarak katıldı.

Bardem, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını destekleyen veya meşrulaştıran herhangi bir filmde veya televizyon şirketinde çalışmayacağını belirterek, “Bu kadar basit. Bu sektörde ya da başka herhangi bir sektörde bunu yapmamalıyız,” dedi.

İsrail’e ticari ve diplomatik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunan Bardem, “Özgür Filistin” ifadesini kullandı.

Javier Bardem at the #Emmys: "Here I am today denouncing the genocide in Gaza... Free Palestine!" pic.twitter.com/y5LhM3ck7L — Variety (@Variety) September 14, 2025

ABD’li komedyen ve oyuncu Megan Stalter da törene üzerinde “Ateşkes” yazan bir çanta ile katıldı.

Bir platformda sesini duyurmanın önemine dikkati çeken Stalter, “Dünyadaki en önemli şey barışa sahip olmak,” dedi.

Stalter, dünyada yaşananlar hakkında konuşmanın kıyafet tercihlerinden daha önemli olduğunu vurgulayarak, “Bir şey söylemeden duramam ve bu, büyük bir gece elbisesi giymiş olsam da kot pantolon giymiş olsam da, bu bana görünüşümden daha önemli gibi geliyor. Gerçekten korkunç olan şeyler hakkında konuşmak çok önemli,” diye konuştu. (TY)