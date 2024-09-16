76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dizi endüstrisinde en prestijli ödüllerden biri olan Emmy Ödülleri, dün gece (15 Eylül) düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Geçen yılki Hollywood grevleri nedeniyle ertelenen tören, Los Angeles'taki LA Live Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

Variety'nin aktardığına göre, gecenin en prestijli kategorisi olarak kabul edilen En İyi Drama ödülünü, tarihi Japonya dizisi Shōgun kazandı. Böylelikle, Emmy tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir yapım bu ödüle layık görülmüş oldu.

Shōgun, drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dahil olmak üzere toplamda dört ödül kazandı.

En İyi Mini Dizi: Baby Reindeer

Hiroyuki Sanada, drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak Emmy kazanan ilk Japon oyuncu olurken, birkaç dakika sonra En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Anna Sawai ise bu başarıya ulaşan ikinci isim oldu.

Yılın ses getiren yapımlarından “Baby Reindeer” ise mini dizi kategorisine damga vurarak bu dalda dört ödül kazandı.

Emmy Ödülleri üç ana kategoride veriliyor: Drama, komedi ve mini dizi.

Kazananlar

Bu yılın kazananları şöyle:

En İyi Drama Dizisi: Shōgun

En İyi Komedi Dizisi: Hacks

En İyi Mini Dizi veya Antoloji Dizisi: Baby Reindeer

En İyi Erkek Oyuncu - Drama: Hiroyuki Sanada - Shōgun

En İyi Kadın Oyuncu - Drama: Anna Sawai - Shōgun

En İyi Erkek Oyuncu - Komedi: Jeremy Allen White - The Bear

En İyi Kadın Oyuncu - Komedi: Jean Smart - Hacks

En İyi Erkek Oyuncu - Mini Dizi: Richard Gadd - Baby Reindeer

En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi: Jodie Foster - True Detective: Night Country

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Drama: Tadanobu Asano -Shōgun

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Drama: Christine Baranski - The Gilded Age