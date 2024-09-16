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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 16 Eylül 2024 11:25
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2024 11:25
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76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Geceye damgasını vuran Shōgun, drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dahil olmak üzere toplamda dört ödül kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
Shōgun dizisinden bir kare

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dizi endüstrisinde en prestijli ödüllerden biri olan Emmy Ödülleri, dün gece (15 Eylül) düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Geçen yılki Hollywood grevleri nedeniyle ertelenen tören, Los Angeles'taki LA Live Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

Variety'nin aktardığına göre, gecenin en prestijli kategorisi olarak kabul edilen En İyi Drama ödülünü, tarihi Japonya dizisi Shōgun kazandı. Böylelikle, Emmy tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir yapım bu ödüle layık görülmüş oldu.

Shōgun, drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dahil olmak üzere toplamda dört ödül kazandı.

En İyi Mini Dizi: Baby Reindeer

Hiroyuki Sanada, drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak Emmy kazanan ilk Japon oyuncu olurken, birkaç dakika sonra En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Anna Sawai ise bu başarıya ulaşan ikinci isim oldu.

Yılın ses getiren yapımlarından “Baby Reindeer” ise mini dizi kategorisine damga vurarak bu dalda dört ödül kazandı.

Emmy Ödülleri üç ana kategoride veriliyor: Drama, komedi ve mini dizi.

Kazananlar

Bu yılın kazananları şöyle:

En İyi Drama Dizisi: Shōgun
En İyi Komedi Dizisi: Hacks
En İyi Mini Dizi veya Antoloji Dizisi: Baby Reindeer
En İyi Erkek Oyuncu - Drama: Hiroyuki Sanada - Shōgun
En İyi Kadın Oyuncu - Drama: Anna Sawai - Shōgun
En İyi Erkek Oyuncu - Komedi: Jeremy Allen White - The Bear
En İyi Kadın Oyuncu - Komedi: Jean Smart - Hacks
En İyi Erkek Oyuncu - Mini Dizi: Richard Gadd - Baby Reindeer
En İyi Kadın Oyuncu - Mini Dizi: Jodie Foster - True Detective: Night Country
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Drama: Tadanobu Asano -Shōgun 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Drama: Christine Baranski - The Gilded Age

Shōgun hakkında

Shōgun, Japonya'da Tokugawa Şogunluğu dönemini konu alan bir tarihi drama dizisi. Hikâye, James Clavell'in 1975 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlandı. Hem kitap hem de dizi, Japonya'nın 1600'lü yıllarında geçer ve Japon kültürü ile Batı dünyası arasındaki karşılaşmayı ele alır.

Temel konusu, İngiliz denizci John Blackthorne'un, Japonya kıyılarında gemisinin batmasının ardından kendisini Japon feodal dünyasının ortasında bulması. Blackthorne, Japonya'da yeni yaşamına uyum sağlamaya çalışırken, aynı zamanda Japon savaş lordları arasında stratejik mücadelenin bir parçası haline gelir. Hikâye, Japon savaş sanatları, Bushido (Samurayların etik ve onur anlayışı), politik entrikalar ve Batı ile Doğu'nun çatışmasını derinlemesine işler. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
76. Emmy Ödülleri emmy ödülleri Shōgun Baby Reindeer
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