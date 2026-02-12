76. Berlin Film Festivali: ‘Politikadan uzak durmalıyız’

76. Berlin Film Festivali (Berlinale), 12-22 Şubat tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de, Berlinale Palast’ta “No Good Men” (İyi Erkek Yoktur) filmi ile kapılarını açıyor. Jüri başkanlığı görevi ise Alman yönetmen Wim Wenders’in.

Bağımsız kültür-sanat gazetecisi Mansour Jahani’nin haberine göre, ABD’li festival direktörü ve film gazetecisi Tricia Tuttle ve jüri başkanı, yönetmen Wim Wenders, açılışı gerçekleştirecek.

Galada uluslararası jüri tanıtılırken oyuncu Michelle Yeoh’a Onursal Altın Ayı ödülü verilecek. Oscar ödüllü senarist ve yönetmen Sean Baker, Yeoh’ın övgü konuşmasını gerçekleştirecek. Önceki ödül sahipleri arasında Helen Mirren, Martin Scorsese, Meryl Streep, Steven Spielberg ve Tilda Swinton gibi isimler yer alıyor.

Gecenin sunucusu, oyuncu Désirée Nosbusch.

Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer, Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner ve Onursal Altın Ayı sahibi Michelle Yeoh; Uluslararası Jüri üyeleri, Perspectives Jürisi, Berlinale Belgesel Film Ödülü Jürisi, Uluslararası Kısa Film Jürisi ve Generation Uluslararası Jürisi üyeleri ile çok sayıda ulusal ve uluslararası tanınmış isimle birlikte Kırmızı Halı’da onur konuğu olarak karşılanacak.

“Berlinale'ye eserinizi göndermeyi aklınızdan bile geçirmeyin”

Wenders’ten Filistin açıklaması

Wenders, bugün kendisine yöneltilen İsrail ve Filistin sorularına karşı “Politikadan uzak durmalıyız. İnsanların hikâyesini yapmalıyız, politikacıların değil,” dedi.

Filmlerin siyasi yönde değiştirici gücü olup olmadığı sorusuna ise Wenders şu yanıtı verdi:

“Filmler dünyayı değiştirebilir; fakat siyasi anlamda değil. Hiçbir film herhangi bir politikacının fikrini değiştirmedi; ama insanların nasıl yaşamaları gerektiğine dair fikirlerini değiştirebiliriz. Bu gezegende yaşamak isteyen insanlar ile başka fikirleri olan hükümetler arasında büyük uçurum var. Bence filmler bu uçuruma dahil oluyor.”

Don't ask about Palestine at the Berlinale!



Here's my question to the jury about selective solidarity of the film festival with the people of Iran and Ukraine vs. Palestinians. Wim Wenders (jury president) actually said: "We have to stay out of politics" #Berlinale2026 pic.twitter.com/09SZOzk3Nf — Tilo Jung (@TiloJung) February 12, 2026

“İyi Erkek Yoktur” hakkında Almanya, Fransa, Danimarka, Afganistan ortak yapımı olarak hayata geçirilen ve Shahrbanoo Sadat’ın yönettiği politik-romantik komedi “İyi Erkek Yoktur”, Özel Gala bölümünde prömiyer yapacak. Filmde 2021 Taliban saldırısından önce Kabil’de yaşayan kameraman Naru, evliliğinde sadakatsizlikle boğuşmaktadır. Sonrasında haber departmanına atanan Naru, kendinden yaşça büyük, evli bir erkek muhabirle çalışmaya başlar ve erkeklere olan inancını yeniden gözden geçirmek zorunda kalır. Film 27 Ağustos 2026’da Almanya’daki sinemalarda gösterime girecek. Filmin yapımcı şirketleri ise Adomeit Film, La Fabrica Nocturna Cinéma, Motlys, Amerikafilm ve Wolf Pictures.

Ana yarışma jüri üyeleri Dünya sinemasının en prestijli etkinliklerinden biri olan; ancak 7 Ekim’in ardından sansür ve ifade özgürlüğü bağlamında sıkça eleştirilen ve yer yer boykot çağrıları yapılan festivalin Wenders dışındaki Ana Yarışma Jüri üyeleri şöyle: Yönetmen ve yapımcı Min Bahadur Bham (Nepal), oyuncu Bae Doona (Güney Kore), yönetmen, yapımcı ve arşivci Shivendra Singh Dungarpur (Hindistan), yönetmen, senarist ve yapımcı Reinaldo Marcus Green (ABD), yönetmen, senarist ve yapımcı HIKARI (Japonya) ve yapımcı Ewa Puszczyńska (Polonya). Festival programıyla ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

