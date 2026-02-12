ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 12.02.2026 16:45 12 Şubat 2026 16:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.02.2026 17:13 12 Şubat 2026 17:13
Okuma Okuma:  3 dakika

76. Berlin Film Festivali: ‘Politikadan uzak durmalıyız’

Festivalin Jüri Başkanı Wim Wenders, Filistin’le ilgili sorulara “İnsanların hikâyesini yapmalıyız, politikacıların değil,” yanıtını verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
76. Berlin Film Festivali: ‘Politikadan uzak durmalıyız’
Fotoğraf. Mansour Jahani

76. Berlin Film Festivali (Berlinale), 12-22 Şubat tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de, Berlinale Palast’ta “No Good Men” (İyi Erkek Yoktur) filmi ile kapılarını açıyor. Jüri başkanlığı görevi ise Alman yönetmen Wim Wenders’in.

Bağımsız kültür-sanat gazetecisi Mansour Jahani’nin haberine göre, ABD’li festival direktörü ve film gazetecisi Tricia Tuttle ve jüri başkanı, yönetmen Wim Wenders, açılışı gerçekleştirecek.

Galada uluslararası jüri tanıtılırken oyuncu Michelle Yeoh’a Onursal Altın Ayı ödülü verilecek. Oscar ödüllü senarist ve yönetmen Sean Baker, Yeoh’ın övgü konuşmasını gerçekleştirecek. Önceki ödül sahipleri arasında Helen Mirren, Martin Scorsese, Meryl Streep, Steven Spielberg ve Tilda Swinton gibi isimler yer alıyor.

Gecenin sunucusu, oyuncu Désirée Nosbusch.

Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer, Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner ve Onursal Altın Ayı sahibi Michelle Yeoh; Uluslararası Jüri üyeleri, Perspectives Jürisi, Berlinale Belgesel Film Ödülü Jürisi, Uluslararası Kısa Film Jürisi ve Generation Uluslararası Jürisi üyeleri ile çok sayıda ulusal ve uluslararası tanınmış isimle birlikte Kırmızı Halı’da onur konuğu olarak karşılanacak.

“Berlinale'ye eserinizi göndermeyi aklınızdan bile geçirmeyin”
“Berlinale'ye eserinizi göndermeyi aklınızdan bile geçirmeyin”
14 Kasım 2024

Wenders’ten Filistin açıklaması

Wenders, bugün kendisine yöneltilen İsrail ve Filistin sorularına karşı “Politikadan uzak durmalıyız. İnsanların hikâyesini yapmalıyız, politikacıların değil,dedi.

Filmlerin siyasi yönde değiştirici gücü olup olmadığı sorusuna ise Wenders şu yanıtı verdi:

Filmler dünyayı değiştirebilir; fakat siyasi anlamda değil. Hiçbir film herhangi bir politikacının fikrini değiştirmedi; ama insanların nasıl yaşamaları gerektiğine dair fikirlerini değiştirebiliriz. Bu gezegende yaşamak isteyen insanlar ile başka fikirleri olan hükümetler arasında büyük uçurum var. Bence filmler bu uçuruma dahil oluyor.”

“İyi Erkek Yoktur” hakkında

Almanya, Fransa, Danimarka, Afganistan ortak yapımı olarak hayata geçirilen ve Shahrbanoo Sadat’ın yönettiği politik-romantik komedi “İyi Erkek Yoktur”, Özel Gala bölümünde prömiyer yapacak.

Filmde 2021 Taliban saldırısından önce Kabil’de yaşayan kameraman Naru, evliliğinde sadakatsizlikle boğuşmaktadır. Sonrasında haber departmanına atanan Naru, kendinden yaşça büyük, evli bir erkek muhabirle çalışmaya başlar ve erkeklere olan inancını yeniden gözden geçirmek zorunda kalır.

Film 27 Ağustos 2026’da Almanya’daki sinemalarda gösterime girecek. Filmin yapımcı şirketleri ise Adomeit Film, La Fabrica Nocturna Cinéma, Motlys, Amerikafilm ve Wolf Pictures.

Ana yarışma jüri üyeleri

Dünya sinemasının en prestijli etkinliklerinden biri olan; ancak 7 Ekim’in ardından sansür ve ifade özgürlüğü bağlamında sıkça eleştirilen ve yer yer boykot çağrıları yapılan festivalin Wenders dışındaki Ana Yarışma Jüri üyeleri şöyle:

Yönetmen ve yapımcı Min Bahadur Bham (Nepal), oyuncu Bae Doona (Güney Kore), yönetmen, yapımcı ve arşivci Shivendra Singh Dungarpur (Hindistan), yönetmen, senarist ve yapımcı Reinaldo Marcus Green (ABD), yönetmen, senarist ve yapımcı HIKARI (Japonya) ve yapımcı Ewa Puszczyńska (Polonya).

Festival programıyla ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

(HO/TY)

Haber Yeri
İstanbul
Wim Wenders Berlinale 76. Berlin Film Festivali İsrail'e kültürel boykot Filistin Gazze Şeridi No Good Men Tricia Tuttle Michelle Yeoh Shahrbanoo Sadat
ilgili haberler
PACBI'den sinemacılara çağrı: Berlinale'yi boykot et
3 Şubat 2025
/haber/pacbi-den-sinemacilara-cagri-berlinale-yi-boykot-et-304208
“Berlinale'ye eserinizi göndermeyi aklınızdan bile geçirmeyin”
14 Kasım 2024
/haber/berlinale-ye-eserinizi-gondermeyi-aklinizdan-bile-gecirmeyin-301814
Berlinale ödüllü belgesel, Berlin'in resmi sitesinde antisemitizmle suçlandı
13 Kasım 2024
/haber/berlinale-odullu-belgesel-berlin-in-resmi-sitesinde-antisemitizmle-suclandi-301741
Berlinale’den tartışmalı 7 Ekim paylaşımı
8 Ekim 2024
/haber/berlinaleden-tartismali-7-ekim-paylasimi-300512
Berlinale’de ifade özgürlüğüne engel ve İsrail’e kültürel boykot
4 Mart 2024
/haber/berlinalede-ifade-ozgurlugune-engel-ve-israile-kulturel-boykot-292669
Berlinale'de ödül alan İsrailli yönetmen tehditler nedeniyle eve dönemiyor
28 Şubat 2024
/haber/berlinale-de-odul-alan-israilli-yonetmen-tehditler-nedeniyle-eve-donemiyor-292445
Berlinale’den Filistin açıklaması: Ödül alanların farklı açıklamalar yapmaları uygun olurdu
27 Şubat 2024
/haber/berlinaleden-filistin-aciklamasi-odul-alanlarin-farkli-aciklamalar-yapmalari-uygun-olurdu-292407
Berlinale'de 'en iyi belgesel' ödülünü alan İsrailli yönetmene ölüm tehdidi
26 Şubat 2024
/haber/berlinale-de-en-iyi-belgesel-odulunu-alan-israilli-yonetmene-olum-tehdidi-292382
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
PACBI'den sinemacılara çağrı: Berlinale'yi boykot et
3 Şubat 2025
/haber/pacbi-den-sinemacilara-cagri-berlinale-yi-boykot-et-304208
“Berlinale'ye eserinizi göndermeyi aklınızdan bile geçirmeyin”
14 Kasım 2024
/haber/berlinale-ye-eserinizi-gondermeyi-aklinizdan-bile-gecirmeyin-301814
Berlinale ödüllü belgesel, Berlin'in resmi sitesinde antisemitizmle suçlandı
13 Kasım 2024
/haber/berlinale-odullu-belgesel-berlin-in-resmi-sitesinde-antisemitizmle-suclandi-301741
Berlinale’den tartışmalı 7 Ekim paylaşımı
8 Ekim 2024
/haber/berlinaleden-tartismali-7-ekim-paylasimi-300512
Berlinale’de ifade özgürlüğüne engel ve İsrail’e kültürel boykot
4 Mart 2024
/haber/berlinalede-ifade-ozgurlugune-engel-ve-israile-kulturel-boykot-292669
Berlinale'de ödül alan İsrailli yönetmen tehditler nedeniyle eve dönemiyor
28 Şubat 2024
/haber/berlinale-de-odul-alan-israilli-yonetmen-tehditler-nedeniyle-eve-donemiyor-292445
Berlinale’den Filistin açıklaması: Ödül alanların farklı açıklamalar yapmaları uygun olurdu
27 Şubat 2024
/haber/berlinaleden-filistin-aciklamasi-odul-alanlarin-farkli-aciklamalar-yapmalari-uygun-olurdu-292407
Berlinale'de 'en iyi belgesel' ödülünü alan İsrailli yönetmene ölüm tehdidi
26 Şubat 2024
/haber/berlinale-de-en-iyi-belgesel-odulunu-alan-israilli-yonetmene-olum-tehdidi-292382
Sayfa Başına Git