HABER
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2025 16:54
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2025 17:03
2 dk Okuma

75 yaşındaki TAYAD üyesi Fahrettin Keskin darbedilerek gözaltına alındı

Gergerlioğlu, 75 yaşındaki TAYAD üyesi Fahrettin Keskin'inde aralarında yer aldığı 18 kişinin kötü muamele ve darbedilerek gözaltına alındığı görüntüleri paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

75 yaşındaki TAYAD üyesi Fahrettin Keskin darbedilerek gözaltına alındı

Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) üyesi 18 kişi dün (30 Eylül) gözaltına alındı. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 75 yaşındaki TAYAD üyesi Fahrettin Keskin'in darbedilme görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DHKP-C örgütüyle irtibatlı olduğu iddiasıyla 18 kişinin evine şafak operasyonu düzenlendi.

TAYAD'lılardan ''Tecrit'' Protestosu
28 Haziran 2011

TAYAD içerisinde faaliyet gösteren kişilerin "Gazi Mahallesi Spor Kulübü" ve "Gazi Mahalli Alan Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü iddia edildi.

Halkın Hukuk Bürosu sosyal medya hesabından gözaltına alınan 13 kişinin adını paylaştı. Buna göre gözaltına alınanlardan bazılarının isimlerini şöyle: Evren Özcan, Özcan Eycan, Mecit Şahinkaya, Yetiş Kirmen, Süleyman Keklik, Murat Çiftçi, Şafak Kurt, Musa Kış, Yılmaz Kadıoğlu, Fahrettin Keskin, Ardacan Tokgöz, Emin Aslan, Arda Doğan.

18 kişi darbedildi

Gergerlioğlu, operasyonun sabah Bu 05.25 sıralarında gerçekleştiğini duyurarak, Fahrettin Keskin darbedildiği anları paylaştı.

Gergerlioğlu devamında şunları söyledi:

"Bir ailenin kapısını herhangi bir direnme olmamasına rağmen koçbaşıyla kırma girişimi sonrası yaşananlar, darp raporu vb. Aralarında 75 yaşındaki Tayad üyesi Fahrettin Keskin'inde bulunduğu 18 kişi kötü muamele ve darp ile böyle gözaltına alınmış."

(AB)

