75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Hollywood’daki grev nedeniyle ertelenen 75. Emmy Ödül Töreni, Türkiye saati ile dün gece (15 Ocak) Los Angeles’taki Peacock Tiyatrosu’nda düzenlendi.

"Televizyon Akademisi" olarak da bilinen ve televizyondaki en iyilere verilen 2023 Emmy Ödülleri'ne "Succession", "The Bear" ve "Beef" dizileri damgasını vurdu.

Üç dizi drama, komedi ve mini dizi kategorilerinde birbirleri arasında yarışırken "Succession" ve "The Bear" altışar, "Beef" ise beş ödül aldı.

Variety’nin aktardığına göre, Anthony Anderson'ın sunuculuğunda Fox'ta düzenlenen ödül töreninde "Grey's Anatomy" ve "It's Always Sunny in Philadelphia" gibi dizilerin oyuncuları ödülleri vermek üzere sahneye çıktı.

HBO, üç hit dizisiyle (Succession, The Last of Us, The White Lotus) tüm televizyon kanalları arasında yapımları en çok ödül alan kanal oldu.

Kazananlar

Ödül töreninde kazananların listesi şöyle:

Drama



En İyi Drama: Succession

Erkek Oyuncu: Kieran Culkin / Succession

Kadın Oyuncu: Sarah Snook / Succession

Yardımcı Erkek Oyuncu: Matthew Macfadyen / Succession

Yardımcı Kadın Oyuncu: Jennifer Coolidge / The White Lotus

Yönetmen: Mark Mylod / Succession (Connor’s Wedding)

Senaryo: Jesse Armstrong / Succession (Connor’s Wedding)

Komedi

En İyi Komedi: The Bear

Erkek Oyuncu: Jeremy Allen White / The Bear

Kadın Oyuncu: Quinta Brunson / Abbott Elementary

Yardımcı Erkek Oyuncu: Ebon Moss-Bachrach / The Bear

Yardımcı Kadın Oyuncu: Ayo Edebiri / The Bear

Yönetmen: Christopher Storer / The Bear (Review)

Senaryo: Christopher Storer / The Bear (System)

Mini Dizi

En İyi Mini Dizi: Beef

Erkek Oyuncu: Steven Yeun / Beef

Kadın Oyuncu: Ali Wong / Beef

Yardımcı Erkek Oyuncu: Paul Walter Hauser 7 Black Bird

Yardımcı Kadın Oyuncu: Niecy Nash-Betts / Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Yönetmen: Lee Sung Jin / Beef (Figures of Light)

Senaryo: Lee Sung Jin / Beef (The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain)

Yarışma: RuPaul’s Drag Race

Talk Show: The Daily Show with Trevor Noah (TY)