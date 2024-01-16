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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 16 Ocak 2024 11:36
 ~ Son Güncelleme: 16 Ocak 2024 11:42
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75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Kazandığı ödüllerle "Succession", "The Bear" ve "Beef" dizileri ödül törenine damgasını vurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
Fotoğraf: Television Academy

Hollywood’daki grev nedeniyle ertelenen 75. Emmy Ödül Töreni, Türkiye saati ile dün gece (15 Ocak) Los Angeles’taki Peacock Tiyatrosu’nda düzenlendi.

"Televizyon Akademisi" olarak da bilinen ve televizyondaki en iyilere verilen 2023 Emmy Ödülleri'ne "Succession", "The Bear" ve "Beef" dizileri damgasını vurdu. 

Üç dizi drama, komedi ve mini dizi kategorilerinde birbirleri arasında yarışırken "Succession" ve "The Bear" altışar, "Beef" ise beş ödül aldı.

Variety’nin aktardığına göre, Anthony Anderson'ın sunuculuğunda Fox'ta düzenlenen ödül töreninde "Grey's Anatomy" ve "It's Always Sunny in Philadelphia" gibi dizilerin oyuncuları ödülleri vermek üzere sahneye çıktı.

HBO, üç hit dizisiyle (Succession, The Last of Us, The White Lotus) tüm televizyon kanalları arasında yapımları en çok ödül alan kanal oldu.

Kazananlar

Ödül töreninde kazananların listesi şöyle:

Drama

En İyi Drama: Succession
Erkek Oyuncu: Kieran Culkin / Succession
Kadın Oyuncu: Sarah Snook / Succession
Yardımcı Erkek Oyuncu: Matthew Macfadyen / Succession
Yardımcı Kadın Oyuncu: Jennifer Coolidge / The White Lotus
Yönetmen: Mark Mylod / Succession (Connor’s Wedding)
Senaryo: Jesse Armstrong / Succession (Connor’s Wedding)

Komedi

En İyi Komedi: The Bear
Erkek Oyuncu: Jeremy Allen White / The Bear
Kadın Oyuncu: Quinta Brunson / Abbott Elementary
Yardımcı Erkek Oyuncu: Ebon Moss-Bachrach / The Bear
Yardımcı Kadın Oyuncu: Ayo Edebiri / The Bear
Yönetmen: Christopher Storer / The Bear (Review)
Senaryo: Christopher Storer / The Bear (System)

Mini Dizi

En İyi Mini Dizi: Beef
Erkek Oyuncu: Steven Yeun / Beef
Kadın Oyuncu: Ali Wong / Beef
Yardımcı Erkek Oyuncu: Paul Walter Hauser 7 Black Bird
Yardımcı Kadın Oyuncu: Niecy Nash-Betts / Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Yönetmen: Lee Sung Jin / Beef (Figures of Light)
Senaryo: Lee Sung Jin / Beef (The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain)

Yarışma: RuPaul’s Drag Race
Talk Show: The Daily Show with Trevor Noah (TY)

75. Emmy Ödülleri succession The Bear Beef HBO
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/haber/emmy-adaylari-aciklandi-oranlar-beyazlardan-yana-228212
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