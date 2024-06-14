75 barodan açıklama: Adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde 28 Kasım 2015'te katledilen Tahir Elçi’nin ölümüne dair açılan davanın 12 Haziran'da görülen karar duruşmasında sanık polisler Sinan Tabur, Fuat Tan ve Mesut Sevgi hakkında beraat kararı verildi.

Böylece sanıkların asker ve polis olduğu bir dava daha cezasızlıkla sonuçlandı. 75 baro ise karara ortak tepki gösterdi.

Diyarbakır Baro Başkanı Eren: Tahir Elçi davası daha bitmedi

Barolar, yaptıkları "Tahir Elçi için adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz" başlıklı ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Diyarbakır Baro Başkanı Av. Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde, Diyarbakır'ın tarihi simgelerinden olan Dört Ayaklı Minare’de çatışmalardan kaynaklı yaratılan tahribatı kamuoyu ile paylaşmak, kültürel mirasa sahip çıkmak, silaha ve çatışmaya hayır demek için yaptığı basın açıklaması sırasında katledilmiştir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, üç şüpheli polis memurunun soruşturmaya dahil edilmesi ve geçen dört yılın ardından hazırlanan iddianame Mart 2020’de mahkemeye sunulmuştur. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, dört yıl boyunca yapılan 11 duruşmada cinayetin aydınlatılmasına yönelik katılan tarafın bütün önemli taleplerini reddetmiş, 12 Haziran 2024 tarihinde yapılan karar duruşmasında, yargılanan polis memurları hakkında beraat kararı vermiştir. Hukukun üstünlüğü ilkesi, fail/failler kim olursa olsun hesap verilebilirliğinin koşullarını yasal güvencelerle sağlamak, mağdurların adalet talebini karşılamak ve ihlallerin gerçekleşmesini engellemekle mümkündür. Mevcut hukuk düzeni içerisinde yasal, yargısal, idari ve fiili her alanda ayrıcalıklı ve koruyucu etkin olmayan yargılama süreçlerinde kendini gösteren cezasızlık politikası, yalnızca mağdurları değil toplumun tüm kesimlerini olumsuz şekilde etkilemektedir. Tahir Elçi’nin failleri yargı önüne çıkarılıp adil bir şekilde yargılamadıkça, aslında faili belli olan cinayetler meçhul kalmaya devam edecektir. Yargılama sürecinde katılan sıfatına sahip Elçi Ailesi, Diyarbakır Barosu, TBB, katılma talepleri kabul edilmediği halde davayı her celse takip eden Barolar ve avukatların yürüttüğü hakikat ve adalet mücadelesine karşın, fiilin cezasız bırakılması ilk günden beri yargı makamlarının cinayeti aydınlatma iradesinin olmadığı yönündeki kaygıları haklı çıkarmıştır. Barolar olarak, meslek hayatını cezasızlıkla mücadeleye adayan Tahir Elçi’nin fail veya faillerinin cezasız kalmaması için hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz.”

Bildiriye imza veren barolar ise şöyle: 1.Adana Barosu

2. Adıyaman Barosu

3. Afyonkarahisar Barosu

4. Ağrı Barosu

5. Aksaray Barosu

6. Ankara Barosu

7. Antalya Barosu

8. Ardahan Barosu

9. Artvin Barosu

10. Aydın Barosu

11. Balıkesir Barosu

12. Bartın Barosu

13. Batman Barosu

14. Bayburt Barosu

15. Bilecik Barosu

16. Bingöl Barosu

17. Bitlis Barosu

18. Bolu Barosu

19. Burdur Barosu

20. Bursa Barosu

21. Çanakkale Barosu

22. Çankırı Barosu

23. Çorum Barosu

24. Diyarbakır Barosu

25. Düzce Barosu

26. Elazığ Barosu

27.Erzincan Barosu

28. Erzurum Barosu

29. Eskişehir Barosu

30. Antep Barosu

31. Giresun Barosu

32. Gümüşhane Barosu

33. Hakkari Barosu

34. Hatay Barosu

35. Iğdır Barosu

36. Isparta Barosu

37. İstanbul Barosu

38. İzmir Barosu

39. Maraş Barosu

40. Karabük Barosu

41. Kars Barosu

42. Kastamonu Barosu

43. Kayseri Barosu

44. Kırıkkale Barosu

45. Kırklareli Barosu

46. Kırşehir Barosu

47. Kilis Barosu

48. Kocaeli Barosu

49. Konya Barosu

50. Kütahya Barosu

51. Malatya Barosu

52. Manisa Barosu

53. Mardin Barosu

54. Mersin Barosu

55. Muğla Barosu

56. Muş Barosu

57. Nevşehir Barosu

58. Ordu Barosu

59. Osmaniye Barosu

60. Sakarya Barosu

61. Samsun Barosu

62. Siirt Barosu

63. Sinop Barosu

64. Sivas Barosu

65. Urfa Barosu

66. Şırnak Barosu

67. Tekirdağ Barosu

68. Tokat Barosu

69. Trabzon Barosu

70. Dersim Barosu

71. Uşak Barosu

72. Van Barosu

73. Yalova Barosu

74. Yozgat Barosu

75. Zonguldak Barosu

(RT)