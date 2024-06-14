75 barodan açıklama: Adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde 28 Kasım 2015'te katledilen Tahir Elçi’nin ölümüne dair açılan davanın 12 Haziran'da görülen karar duruşmasında sanık polisler Sinan Tabur, Fuat Tan ve Mesut Sevgi hakkında beraat kararı verildi.
Böylece sanıkların asker ve polis olduğu bir dava daha cezasızlıkla sonuçlandı. 75 baro ise karara ortak tepki gösterdi.
Diyarbakır Baro Başkanı Eren: Tahir Elçi davası daha bitmedi
Barolar, yaptıkları "Tahir Elçi için adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz" başlıklı ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Diyarbakır Baro Başkanı Av. Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde, Diyarbakır'ın tarihi simgelerinden olan Dört Ayaklı Minare’de çatışmalardan kaynaklı yaratılan tahribatı kamuoyu ile paylaşmak, kültürel mirasa sahip çıkmak, silaha ve çatışmaya hayır demek için yaptığı basın açıklaması sırasında katledilmiştir. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, üç şüpheli polis memurunun soruşturmaya dahil edilmesi ve geçen dört yılın ardından hazırlanan iddianame Mart 2020’de mahkemeye sunulmuştur. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, dört yıl boyunca yapılan 11 duruşmada cinayetin aydınlatılmasına yönelik katılan tarafın bütün önemli taleplerini reddetmiş, 12 Haziran 2024 tarihinde yapılan karar duruşmasında, yargılanan polis memurları hakkında beraat kararı vermiştir.
Hukukun üstünlüğü ilkesi, fail/failler kim olursa olsun hesap verilebilirliğinin koşullarını yasal güvencelerle sağlamak, mağdurların adalet talebini karşılamak ve ihlallerin gerçekleşmesini engellemekle mümkündür. Mevcut hukuk düzeni içerisinde yasal, yargısal, idari ve fiili her alanda ayrıcalıklı ve koruyucu etkin olmayan yargılama süreçlerinde kendini gösteren cezasızlık politikası, yalnızca mağdurları değil toplumun tüm kesimlerini olumsuz şekilde etkilemektedir.
Tahir Elçi’nin failleri yargı önüne çıkarılıp adil bir şekilde yargılamadıkça, aslında faili belli olan cinayetler meçhul kalmaya devam edecektir. Yargılama sürecinde katılan sıfatına sahip Elçi Ailesi, Diyarbakır Barosu, TBB, katılma talepleri kabul edilmediği halde davayı her celse takip eden Barolar ve avukatların yürüttüğü hakikat ve adalet mücadelesine karşın, fiilin cezasız bırakılması ilk günden beri yargı makamlarının cinayeti aydınlatma iradesinin olmadığı yönündeki kaygıları haklı çıkarmıştır. Barolar olarak, meslek hayatını cezasızlıkla mücadeleye adayan Tahir Elçi’nin fail veya faillerinin cezasız kalmaması için hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz.”
Bildiriye imza veren barolar ise şöyle:
1.Adana Barosu
2. Adıyaman Barosu
3. Afyonkarahisar Barosu
4. Ağrı Barosu
5. Aksaray Barosu
6. Ankara Barosu
7. Antalya Barosu
8. Ardahan Barosu
9. Artvin Barosu
10. Aydın Barosu
11. Balıkesir Barosu
12. Bartın Barosu
13. Batman Barosu
14. Bayburt Barosu
15. Bilecik Barosu
16. Bingöl Barosu
17. Bitlis Barosu
18. Bolu Barosu
19. Burdur Barosu
20. Bursa Barosu
21. Çanakkale Barosu
22. Çankırı Barosu
23. Çorum Barosu
24. Diyarbakır Barosu
25. Düzce Barosu
26. Elazığ Barosu
27.Erzincan Barosu
28. Erzurum Barosu
29. Eskişehir Barosu
30. Antep Barosu
31. Giresun Barosu
32. Gümüşhane Barosu
33. Hakkari Barosu
34. Hatay Barosu
35. Iğdır Barosu
36. Isparta Barosu
37. İstanbul Barosu
38. İzmir Barosu
39. Maraş Barosu
40. Karabük Barosu
41. Kars Barosu
42. Kastamonu Barosu
43. Kayseri Barosu
44. Kırıkkale Barosu
45. Kırklareli Barosu
46. Kırşehir Barosu
47. Kilis Barosu
48. Kocaeli Barosu
49. Konya Barosu
50. Kütahya Barosu
51. Malatya Barosu
52. Manisa Barosu
53. Mardin Barosu
54. Mersin Barosu
55. Muğla Barosu
56. Muş Barosu
57. Nevşehir Barosu
58. Ordu Barosu
59. Osmaniye Barosu
60. Sakarya Barosu
61. Samsun Barosu
62. Siirt Barosu
63. Sinop Barosu
64. Sivas Barosu
65. Urfa Barosu
66. Şırnak Barosu
67. Tekirdağ Barosu
68. Tokat Barosu
69. Trabzon Barosu
70. Dersim Barosu
71. Uşak Barosu
72. Van Barosu
73. Yalova Barosu
74. Yozgat Barosu
75. Zonguldak Barosu
(RT)