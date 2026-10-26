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YT: Yayın Tarihi: 26.10.2026 17:33 26 Ekim 2026 17:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.10.2026 17:41 26 Ekim 2026 17:41
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73 yaşındaki hasta tutuklu Abdullah Tırpan yaşamını yitirdi

Metris R Tipi Cezaevi'nde tutulan 73 yaşındaki Abdullah Tırpan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
73 yaşındaki hasta tutuklu Abdullah Tırpan yaşamını yitirdi
Abdullah Tırpan, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi.
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İstanbul'daki Metris R Tipi Cezaevi'nde tutulan 73 yaşındaki hasta tutuklu Abdullah Tırpan, tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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Mezopotamya Ajansı'nın 26 Ekim tarihli haberine göre Tırpan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine geçtiğimiz günlerde cezaevinden hastaneye sevk edildi.

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Hastanede tedavi altına alınan Tırpan'ın sol bacağı diz altından kesildi.

Sağlık durumunun daha da ağırlaşmasının ardından yoğun bakım ünitesine alınan Tırpan, entübe edildi.

73 yaşındaki Tırpan, tedavisinin sürdüğü hastanede yaşamını yitirdi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
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