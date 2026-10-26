73 yaşındaki hasta tutuklu Abdullah Tırpan yaşamını yitirdi

İstanbul'daki Metris R Tipi Cezaevi'nde tutulan 73 yaşındaki hasta tutuklu Abdullah Tırpan, tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
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Mezopotamya Ajansı'nın 26 Ekim tarihli haberine göre Tırpan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine geçtiğimiz günlerde cezaevinden hastaneye sevk edildi.
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Hastanede tedavi altına alınan Tırpan'ın sol bacağı diz altından kesildi.
Sağlık durumunun daha da ağırlaşmasının ardından yoğun bakım ünitesine alınan Tırpan, entübe edildi.
73 yaşındaki Tırpan, tedavisinin sürdüğü hastanede yaşamını yitirdi.
(FY)