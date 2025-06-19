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Yayın Tarihi: 19 Haziran 2025 13:17
 ~ Son Güncelleme: 19 Haziran 2025 13:29
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71 yaşındaki inşaat işçisi iş cinayetinde öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi Selami Şimşek isimli işçinin işte ilk günü olduğunu ve kayıt dışı çalıştığını bildirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
71 yaşındaki inşaat işçisi iş cinayetinde öldü

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 6 katlı bir inşaatın en üst katından düşen 71 yaşındaki Selami Şimşek hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Şimşek’in ilk iş günü olduğunu ve kayıtsız çalıştırıldığını bildirdi.

Yerel gazeteler de inşaattaki çalışmaların durdurulduğunu ve olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

İSİG Meclisi'e göre Mayıs ayında inşaattan tarıma her alanda en az 177 işçi çalışırken öldü. 38'i inşaat, yol işkolunda çalışıyordu. 2025’in ilk beş ayında iş cinayeti sayısı da 796.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
iş cinayeleti
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