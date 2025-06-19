71 yaşındaki inşaat işçisi iş cinayetinde öldü

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 6 katlı bir inşaatın en üst katından düşen 71 yaşındaki Selami Şimşek hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Şimşek’in ilk iş günü olduğunu ve kayıtsız çalıştırıldığını bildirdi.

Yerel gazeteler de inşaattaki çalışmaların durdurulduğunu ve olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını yazdı.

Selami Şimşek..

71 yaşında..

Yozgat Sarıkaya'da çalıştığı inşaatın 6.katından düşerek hayatını kaybetti..

İlk iş günüydü (yani kayıtdışı olarak çalışıyordu)..

Sorgun Temrezli Köyünden.. pic.twitter.com/MLwuq1y3wp — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) June 18, 2025

İSİG Meclisi'e göre Mayıs ayında inşaattan tarıma her alanda en az 177 işçi çalışırken öldü. 38'i inşaat, yol işkolunda çalışıyordu. 2025’in ilk beş ayında iş cinayeti sayısı da 796.

(HA)