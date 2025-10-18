708. F Oturması: Hasta mahpus Ekim Polat ölümle tehdit ediliyor

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu öncülüğünde bugün yapılan 708. F Oturması eyleminde, Kandıra 2 No’lu F Tipi kapalı Cezaevi’nde tutulan 27 yıllık ağır hasta mahpus Ufuk Keskin'in durumuna dikkat çekildi. Bir diğer hasta mahpus Ekim Polat'ın tehditler aldığı açıklandı.

Hasta mahpusların fotoğraflarının taşındığı eylemde "Ufuk Keskin serbest bırakılsın", "Hasta mahpuslar serbest bırakılsın", “Tedavi haktır engellenemez” ve “İnsan haklarıyla insandır” sloganları atıldı.

Dernek binası önünde yapılan açıklama metnini İHD üyesi Ferit Barut okudu.

Barut, hasta mahpus Ekim Polat’ın annesinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma dikkat çekerek,“Akromegali hastası Ekim Polat'a intihar süsü verilerek öldürüleceğini söyleyenler katil mi, kamu personeli midir? Ölümle tehdit edenler, işkence suçu işleyenler neden halen görevleri başındadır? Şüpheli ölümlerin aydınlatılması ve intiharlara neden olan ya da önleyemeyen yetkililerin yargılanması gerekiyor” dedi.

Yüzde 80-90 engelli raporu olan hasta mahpus tahliye edilmiyor

Ufuk Keskin’in de Tip 1 diyabet, Çölyak, Behçet, tüm vücutta rahatsız edici kızarıklık ve kabarcıklarla kendisini gösteren Dermatis Hipotifermis, laktoz alerjisi, bel ve boyun fıtığı, Raynaud fenomeni, gastrit, toz ve küf alerjisi gibi hastalıkları olduğunu belirten Barut, Keskin’in diş ve böbrek rahatsızlıkları yaşadığını, düzenli tedavi, beslenme ve bakım gereksinimi bulunduğunu belirtti.

DEM Parti'den Mızraklı ve hasta mahpuslar için çağrı

Keskin’in 27 yılda 19 defa istemi dışında farklı cezaevine sevk edildiğini kaydeden Barut, sevkler nedeniyle düzenli tedavi imkanından yoksun bırakıldığını belirterek, “Doktorunun hazırladığı özel beslenme listesindeki besinler Ufuk’a verilmiyor. Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvurulara rağmen yaşadığı sorunlar çözülmedi ve Ufuk Keskin hastalıkları nedeniyle engelli duruma geldi. Kendisine değişik defalar yüzde 80- 90 engelli raporu verildi. Bunun üzerine sosyal destek talep edince de engellilik oranı yüzde 48 olarak değiştirildi ve sosyal yardım alması engellendi” şeklinde konuştu.

Keskin’in babasının İHD Hapishane komisyonuna verdiği bilgileri aktaran Barut, ailesinin Keskin’in yaşamından endişe ettiğini yapılan başvurulara rağmen tedavisinin yapılmadığını söyledi.

(NÖ)