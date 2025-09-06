ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 6 Eylül 2025 15:34
 ~ Son Güncelleme: 6 Eylül 2025 15:50
2 dk Okuma

702. F Oturması: Hasta mahpus Veysi Abdurrahmanoğlu serbest bırakılsın

İHD İstanbul Şubesi, hasta mahpusun hayatını yalnızca başkalarının yardımıyla sürdürebildiğini vurguladı.

702. F Oturması: Hasta mahpus Veysi Abdurrahmanoğlu serbest bırakılsın
Fotoğraf: Şahin Mansuroğlu / bianet

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu öncülüğünde bugün yapılan 702. F Oturması eyleminde hasta mahpus Veysi Abdurrahmanoğlu’nun serbest bırakılması talep edildi.

İHD İstanbul Şubesi önünde yapılan eylemde “702. F Oturması: Hasta Mahpus Veysi Aburrahmanoğlu Serbest Bırakılsın” ve “Tedavi haktır, engellenemez” yazılı pankartlar açıldı, hasta mahpusların fotoğrafları taşındı.

“Hayatını başkalarının yardımı ile sürdürebilmektedir”

Basın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Metris F tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulmakta olan, 36 yaşındaki 15 yıllık mahpus Veysi Abdurrahmanoğlu, siroz, trombot ve demir eksikliği hastası olup karın boşluğunda sıvı birikmesi, yaygın ve yoğun ağrılar, sindirim güçlükleri, aşırı kilo kaybı, kas erimesi yaşamakta ve ayakta durmakta bile zorlanmaktadır.

“Hayatını ancak başkalarının yardımı ile sürdürebilmektedir. Yapanan tetkiklerde Veysi Abdurrahmanoğlu’nun yaşam motivasyonunun çok önemli olduğu, hastanede yaşamının sürdürmesinin çok zor olduğu görülmüştür. Veysi Abdurrahmanoğlu serbest bırakılsın.”

Doktorunun açıklaması

Açıklamaya göre, Abdurrahmanoğlu’nu tedavi eden doktor, mahpusun “toprakla temas etmesi gerektiğini, hapishanede yaşamını sürdüremeyeceğini, hastalığının daha da ağırlaşacağını” belirtti.

Açıklamada, tedavi edilebilir hastalıklara sahip mahpusların gerekli tedaviyi alamadıkları için sağlık durumlarının kötüleştiğini ve serbest bırakılan birçok hasta mahpusun kısa süre içinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Hapishanelerdeki sağlık koşullarının iyileştirilmesi ve hastalıkların etkin şekilde tedavi edilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklama, “Tedavi haktır, engellenemez”, “Hasta mahpuslar serbest bırakılsın” ve “Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır” sloganlarıyla sona erdi. Ayrıca 703. F oturumu için de çağrı yapıldı.

Veysi Abdurrahmanoğlu hakkında

Veysi Abdurrahmanoğlu, 2012 yılında adli suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Metris R Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalıyor.

Tek kişilik hücrede kalan Abdurrahmanoğlu, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun aktardığına göre, dördüncü evre kanser hastası.

Gergerlioğlu yaptığı açıklamada Abdurrahmanoğlu’nun 75 kilodan 40 kiloya kadar düştüğünü ve hapishane şartlarında hayatta kalmasının mümkün olmadığını belirtti.

(ŞM/TY)

İstanbul
hasta mahpuslar İHD İstanbul Şubesi Veysi Abdurrahmanoğlu ömer faruk gergerlioğlu
bianet 2025 Eylül stajyeri. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde okuyor. Sinema ve göçmen hakları konularıyla ilgileniyor.

