70 BM Büyükelçisi Cenevre'de Gazze'ye yönelik uluslararası eylem çağrısı için buluştu

Cenevre'deki BM Merkezi'ndeki 70 Büyükelçi'nin ortak çağrısına 41 Büyükelçi bilfiil katıldı.

Başlayalı bir ay olan çatışmada 11 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğünü belirten büyükelçiler yerel sağlık yetkililerinden aldıkları bilgilere göre mağdurların yüzde 75'inin kadın ve çocukladan oluştuğunu ve yaralı sayısının da en az 26 bin olduğunu açıkladılar.

Büyükelçiler, "Ayrıca, çeşitli kaynaklara göre, yalnızca son üç haftada Gazze'de ölen Filistinli çocuk sayısı[nın], 2019'dan bu yana dünya çapındaki çatışma bölgelerinde bir yılda ölen çocuk sayısını aştı[ğını]" söylediler.

Sağlık hizmetleri saldırı altında

Ortak açıklamada yakıt ve elektrik tedarikinin kesilmesi nedeniyle Gazze'deki hastanelerin "durma noktasına geldiği" ifade edildi.

Büyükelçiler, "Doktorlar anestezi olmadan ameliyat yapıyor; bebekleri, elektriği tükenen inkübatörlerde hayatta kalma mücadelesi veren annelerin elleri kolları bağlı, Gazze'deki tek kanser hastanesi kapatıldı, diğer hastaneler ise bombalandı." dediler.

"Üstelik, Gazze'de en az 50 ailenin yok olarak topluca nüfus kaydından düşüldüğünü" dile getirdiler.

İnsani yardım çalışanları öldürüldü, evler yerle bir edildi

Açıklamada UNRWA (BM Filistin mültecilerine yardım ajansı) dahil birçok yardım çalışanının öldürüldüğü, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana 101 personelin hayatını kaybettiği doğrulandı. Dünya genelinde BM ofisleri, Pazartesi günü kaybettikleri çalışanları onuruna bir dakikalık saygı duruşunda bulunacak ve BM bayrağı yarıya çekilecek.

Büyükelçiler, Gazze'deki sivil altyapının, mülteci kamplarının, apartmanların, okulların, fırınların, cami ve kiliselerin doğrudan hedef alındığını ve tüm konutların en az yüzde 45'inin ya yok edildiği, yaşanmaz hale getirildiği veya hasar gördüğünü belirttiler.

Ateşkes ve yardım erişimi

Derhal ateşkes ilanı isteyen büyükelçiler uluslararası toplumu "acil insani yardım erişiminin ve temel hizmetlerin yeniden başlamasını" sağlamak için "azami baskının uygulanması" çağrısı yaptılar.

Ayrıca, tüm rehine ve siyasal tutsakların serbest bırakılması gerektiği, sivil halkın ve özellikle UNRWA okullarının acil barınak olarak kullanıldığı yerlerin korunması için önlem alınması gerektiği söylendi.

Gazze içinden veya dışından Filistinlilerin zorla sevk edilmesine son vermek üzere harekete geçilmesi istendi.

BM Soruşturma komitesine derhal erişim izni

Açıklamada, İsrail'in, İsrail işgali altındaki Filistin toprakları üzerindeki Bağımsız Uluslararası BM Soruşturma Komitesine derhal erişim izin vermesi istendi. Ayrıca, mevcut krizin ve tekrarlayan şiddet döngülerinin temel nedenlerinin değerlendirilerek giderilmesinin önemi vurgulandı.

Büyükelçiler, ortak açıklamanın sonunda "Uluslararası toplum[un], uluslararası hukuk çerçevesindeki ciddi yükümlülüklerini derhal yerine getirmesi[nin] gereklilği[ni]" vurguladılar.

"Uluslararası toplum, sahip olduğu sayısız araçla ne kadar hızlı harekete geçerse, kan dökülmesi daha hızlı son bulacak, yaşamlar ve acı çeken insanlar kurtarılacak ve barış ve bir arada yaşama hakim olacaktır."

(AEK)