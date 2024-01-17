7 yaşındaki Miraç Miroğlu'nu ezen zırhlı aracın sürücüsü polis beraat etti

Şırnak'ta zırhlı araç çarpması sonucu 7 yaşındaki Miraç Miroğlu’nun ölümüne neden olan polis beraat etti.

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde, 3 Eylül 2021'de bisiklet sürerken zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Miroğlu'na çarpan polis hakkında “takdirle öldürme” suçundan açılan davanın 7’nci duruşması dün İdil Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İddia makamı verdiğini mütalaasında, ATK raporunda herhangi bir hız tespiti yapılmaksızın, aracın yavaş gittiği ve Miraç Miroğlu’nun kusurlu olduğu sanık polis Metin K.'nin ise kusursuz olduğuna yer verildi. Raporun dosyaya eklenmesi ardından duruşma savunmalarla sürdü.

Sanık polis rapora dayanarak beraatını talep etti. Mahkeme heyeti avukatların taleplerini reddederek sanık polis hakkında beraat kararı verdi.

"Kamu gücünü elinde tutan failler"

Öte yandan Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi kararın ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Şırnak ili İdil ilçesinde bisiklet sürerken zırhlı aracın çarpması sonucu öldürülen 7 yaşındaki Miraç Miroğlu’nun failinin yargılandığı dosyada fail cezasızlık zırhı ile korunmuş ve hakkında beraat kararı verilmiştir.

Zırhlı araç ölümünde dosya Adli Tıp’a gönderildi

Zırhlı araç çarpması sonucu ölen 7 yaşındaki çocuk ‘asli kusurlu’

"Dosya kapsamında Adli Tıp Kurumundan alınan bilirkişi raporu eksik inceleme ile hazırlanmıştır. Raporda yer alan '…plaka sayılı zırhlı aracın hızının tespiti teknik olarak yapılamamaktadır.' şeklindeki tespit bu durumu özetlemektedir.

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"Söz konusu raporda buna rağmen zırhlı aracın hızının olay anında mahal şartlarına göre hızlı olmadığı kanaatine varılarak failin kusursuz olduğu tespitinde bulunulmuştur.

"Keşif ve hız tespiti yapılması taleplerimizin reddedilmesi ile eksik hazırlanan rapor üzerinden beraat kararı verilmesi yargının kamu gücünü elinde bulunduran faili koruma yönündeki kararlılığını bir kez daha göstermiştir.

"Kamu gücünü elinde tutan faillerin bölgede sürdürdüğü her türlü ihlali meşrulaştırma amacı taşıyan cezasızlık politikası ile mücadele etmeye ve hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz." (AÖ)