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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 13:05
 ~ Son Güncelleme: 21 Şubat 2024 13:56
7 dk Okuma

7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin programı belli oldu

Geçen ay hayatını kaybeden yönetmen Birsen Kaya’yı anlatan Sabire Soytok’un yönettiği “Avantürün Kraliçesi Birsen Kaya” belgeseli de festival kapsamında gösterilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin programı belli oldu

26 Şubat’ta başlayacak 7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin programı belli oldu.

Festivalde gösterimlerin yanında atölyeler ve Alman yönetmen "Sabine Steyer-Violet’nin Ustalık Sınıfı Masterclass’ı yer alıyor. Masterclass 2 Mart’ta Fransız Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Festivalde ayrıca geçen ay hayatını kaybeden yönetmen Birsen Kaya’yı anlatan Sabire Soytok’un yönettiği “Avantürün Kraliçesi Birsen Kaya” belgeseli gösterilecek ve Birsen Kaya düzenlenen bir törenle anılacak.

İZKF desteği ve Goethe-Institut işbirliğiyle,"İzmir'den Karakter Yaratmak Proje Geliştirme Atölyeleri" İzmir Ticaret Odası sergi salonunda düzenlenecek.

Atölyeler ise şöyle:

Aysim Türkmen ile İzmir'den Karakter Yaratmak
Sevinç Baloğlu ile Belgesel Atölyesi
Prof. Berrak Taranç ile Film Müziği Atölyesi
Aysim Türkmen ve Gülengül Altıntaş ile Yönetmenlik Atölyesi
Gülten Taranç ile Alternatif Yapımcılık Atölyesi
Nurdan Tümbek Tekeoğlu ile Kitlesel Fonlama Atölyesi

Festival programı:

26.02.2024

Institut français İzmir

13:00
Nanitic / Canada / 15' / Carol Nguyen
İzin Günü / Day Off / Tayvan / Taiwan / 106' / Tien-Yu FU

15:00
Kısasa Kısas / Vice Versa / İtalya / Italy / 11' / Elettra Pierantoni
Ritüelin Anlamı / The Meaning Of A Ritual / Almanya / Germany / 84' / Natalie MacMahon
Sıla Özlemi / In Between Home (Stille Post) / Avusturya-Romanya-Almanya /17' / Brigitta Kanyaro
Oyun / The Act* / İran / 12' / Paniz Shahmoradi
Numan* / İran / 25' / Zohreh Zamani

18:00 Açılış
19:00 Koktely

İzmir Ticaret Odası          

10:30
Aysim Türkmen ile İzmir'den Karakter Yaratmak Atölyesi

27.02.2024

Institut français İzmir

13:00
İki Ayrı Dünya / Two Worlds/ İtalya / Italy / 14' / Marianna Scriveres
Dutroux Davası / Petites / Belçika / Belgium / 83' / Pauline Beugnies

15:00
Saklı Güç / Veiled Inches / Hindistan / India / 13' / Fathima A
Narin Çicek / A Frafile Flower* (Doa Hoa Mong Manh) / Vietnam-ABD / Vietnam-USA / 95' / Mai Thu Huyen

17:00
Ben Buyum / This Is Me* / Rusya / Russia / 17' / Alisa Khairetdinova
Vişne Suyu / Cherry Juice / Bosna Hersek-Almanya-Fransa / Bosnia and Herzegovina-Germany-France / 88' / Mersiha Husagic

19:00
Avantürün Kraliçesi Birsen Kaya* / Türkiye / 28' / Sabire Soytok
Birsen Kaya’yı Anma Töreni

20:00
Yeter Güneş 6 Yıl / Yeter Güneş 6 Years / Avusturya-Almanya / Austria-Germany / 76' / Yeter Güneş, Lilly Axster, Bernadette Dewald, Louis Hofbauer

İstinyepark Teras Renk Sineması

20:00
Hayatın Akordu/ The Cord of Life / Çin / China / 96' / Sixue Qiao

İzmir Ticaret Odası

10:30
Gülengül Altıntaş ile Senaryo Atölyesi

28.02.2024

Institut français İzmir

13:00
Palma / Eller / Portekiz / Portugal / 14' / Mónica Santos
Alma / Brezilya / Brazil / 97' / Ana Rosa Genari Tezza

15:00
Kör Noktada / In The Blind Spot / Almanya / Germany / 123'/ Ayşe Polat

17:00
Çatıdaki Adam Gürkan Baltacılar* / The Man On The Roof Gürkan Baltacılar / Türkiye / 26' / Ceren Atasoy
Maffy's Jazz */ Türkiye / 57'' / Deniz Yüksel Abalıoğlu

19:00
When Abortion Wa Illegal: Untold Stories / ABD / USA / 27' / Dorothy Fadiman
Left Behind / Birleşik Krallık / UK / 15' / Eylem Atakav, Karoline Pelikan
Yerin Ruhu* / The Spirit Of The Place / Türkiye / 31' / Burcu Dabak Özdemir

İstinyepark Teras Renk Sineması

20:00
Neaedra / İngiltere / England / 14' /  Shelby Eames
Falling / Macaristan / Hungary / 17' / Anna Gyimesi
Ben Sen O Biz Siz Onlar* /I You He/She We You They / Türkiye / 4' / Sevin Yaman
Geriye Sarılmış Kasetler / Rolled Back Cassettes / Türkiye / 9' / Miray Kavas
Peki Ben Neden Hala Buradayım?* / Why Am I Still Here Then? / Türkiye / 6' / Çağıl Saydam
Benim Aynam / Mirror Of Me / Portekiz / Portugal / 8' / Biatriz Alves Ribeiro
Çorap Manifestosu / Sock's Manifesto / Yunanistan / Greece / 3' / Angeliki Pardalidou
Zarafet Ve Şiddet Arasında / Between Delicate And Violent / Türkiye / 14' / Şirin Bahar Demirel
Hayat Dansı / Dance Of Life / Rusya / Russia / 6' / Anastasia Sokolova
Taş Bile Süzülür / Even Stone Flows /Slovakya - Portekiz / Slovakia - Portugal 4' / Michaela Čopíková, Veronika Obertová
Yüreğin Yuvası / Home Of The Heart / Fransa / France / 15'/ Sarah Saidan
Penguins / Penguenler/ Rusya / Russia / 6' / Anastasia Sokolova         

Türkan Saylan Kültür Merkezi

13:00
Sew To Say / Söylemek İste”dik”lerimiz /  Birleşik Krallık / UK / 69'  / Rakel Aguirre
Kaybedecek Kimse Yok / No One To Loose / Norveç-Brezilya / Norway-Brazil / 17' / Ingrid Fadnes

15:00
"Makineler Arasında Sinema: Necip Sarıcı* / Cinema Among Machines: Necip Sarıcı 35' / Dilaver Bayındır, Emre Aşılıoğlu
İki Nehir / Two Rivers / Honduras / 44' / Laura Bermudez Anais Taracena

17:00
Kutsal Kase: Oğullar Ve Kızlar Üzerine / The Chalice: Of Sons and Daughters / Romanya / Romania / 84' / Catalina Tesar, Dana Bunescu

19:00
Dizi Yazmayı Çok Sevdim*/I Really Liked Writing  TV Series/Türkiye/36' /  Dilara Balcı Gülpınar
Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor Özel Gösterimleri
(Babaannemin Ezgisi* / My Grandmother's Melody / Türkiye / 18' / Ezgi Öncel
Bir Sinema Atölyesinin Hikayesi* / The Story Of A Cinema Workshop / Türkiye / 7' / Nejla Deveci İmancı
Hiç Kimsesiz* / All Alone / Türkiye / 20' /  Nilüfer Yücel)

29.02.2024

Institut français İzmir

13:00
Maskeli Balo / Mascarada / İspanya / Spain / 15' / Ana Maria Ferri
Dublör Kadınlar / StuntWomen / İsviçre / Switzerland / 84' / Elena Avdija
Aramızda Kalsın* / Keep it Quite / Hırvatistan / Croatia / 18 ' / Sara Horvatić

15:00
Emma* / Türkiye / 46'' / Merve Kuş Mataracı
Boşlukta* / Drifting / Türkiye / 67' / Somnur Vardar

17:00
Karin* / Türkiye / 5'' / Merve Bozcu
Laf Aramızda Engürü Kahve* / Between You And Me Engürü Kahve /  Türkiye / 111' / Özlem Mengilibörü, Can Mengilibörü

19:00
Klondike* / Ukrayna / Ukraine / 100' / Mary Er Gorbach

İstinye Park teras Renk Sineması

20:00
Üç Arkadaş* / Three Friends / Türkiye / 93' / Nursen Çetin Köreken

Türkan Saylan Kültür Merkezi

13:00
Siber Kadınlar / Ciberneticas / Brezilye / Brazil / 52' / Graziela Mantoanelli

15:00
Maguey Kızları / Daughters of Maguey (Las Hijas De Maguey) / Portekiz-Meksika / Portugal-Mexico / 115' / Francisca Siza

17:00
Kartlar Balosu / The Spinster Ball / Letonya / Latvia / 52' / Katrina Tomasicka
Suyun İçinde / Within The Water / Birleşik Krallık / UK / 12' / Eleanor Church Katharina Koall

İzmir Ticaret Odası

10:30
Sevinç Baloğlu ile Belgesel Atölyesi

15:00
Prof. Berrak Taranç ile Film Müziği Atölyesi

1.03.2024

Institut français İzmir

13:00
Kıyıda* / On The Shore / Türkiye / 90' / Büşra Bilginer

15:00
Yüzleşme* / Confrontation/ Türkiye / 81* / Filiz Kuka

17:00
Kar ve Ayı / Snow And The Bear / Türkiye / 90' / Selcen Ergun

19:00
Ayna Ayna* / Mirror Mirror / Türkiye/ 117' / Belmin Söylemez

İstinyepark Teras Renk Sineması

18:00
Feyza'nın Mutfağı* / Feyza's Kitchen / Türkiye / 43' / Jale İncekol
Ayna* / The Mirror / Türkiye / 15' / Gizem Erman Soysaldı

20:00
Düet* / Duet / Türkiye / 72' / Ekin İlkbağ, İdil Akkuş
İnsanoğlu*/ Mankind / Türkiye / 25' / Neslihan Şeref Akpınar

İzmir Ticaret Odası

10:30
Aysim Türkmen ve Gülengül Altıntaş ile Yönetmenlik Atölyesi

15:00
Gülten Taranç ile Alternatif Yapımcılık Atölyesi

17:00
Nurdan Tümbek Tekeoğlu ile Kitlesel Fonlama Atölyesi

2.03.2024

Institut français İzmir

13:00
Onun Kalesinde / In is Fortress / Türkiye / 21' / Yasemin Demirci
Kapı / The Door / Türkiye / 10' / Tuğçe Sarıyılmaz
Müşteki / Complainant / Türkiye / 7' / Gizem Çalımlı
Yazın Sonu / A Quiet Summer / Türkiye / 12' /  Sis Gürdal
Yolda / On The Road / Türkiye / 16' / Özge Uçar
Deli* / Insane / Türkiye / 15'  / Canan Sennaroğlu

15:00
Yol Bizi Nereye Götürürse* / Wherever The Path Takes Us /Türkiye/ 17' / Elif Büşra Keleş
Benim De* / I Have Just / Türkiye / 14' / Ece Akalın Alagöz
Bulutlardan Aşağı* / Down From The Clouds / Türkiye/ 19' / Cansu Boğuşlu
Burası Size Göre Değil*/ This Is Not A Place For You / Türkiye/ 15' / Ceyda Aşar
İntihar Bekçisi* / Suicide Watchman / Türkiye/ 11' / Selin Aktaş
Kara Vebal*/ Lack Depth / Türkiye / 04' / Mina N. Köksal

17:00
"Sabine Steyer-Violet" Ustalık Sınıfı Masterclass

20:00
KAPANIŞ ve ÖDÜL TÖRENİ

*Film gösterimleri yönetmeninin katılımıyla gerçekleşecektir.

(AÖ)

kadın yönetmenler festivali
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