7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin programı belli oldu
26 Şubat’ta başlayacak 7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin programı belli oldu.
Festivalde gösterimlerin yanında atölyeler ve Alman yönetmen "Sabine Steyer-Violet’nin Ustalık Sınıfı Masterclass’ı yer alıyor. Masterclass 2 Mart’ta Fransız Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Festivalde ayrıca geçen ay hayatını kaybeden yönetmen Birsen Kaya’yı anlatan Sabire Soytok’un yönettiği “Avantürün Kraliçesi Birsen Kaya” belgeseli gösterilecek ve Birsen Kaya düzenlenen bir törenle anılacak.
İZKF desteği ve Goethe-Institut işbirliğiyle,"İzmir'den Karakter Yaratmak Proje Geliştirme Atölyeleri" İzmir Ticaret Odası sergi salonunda düzenlenecek.
Atölyeler ise şöyle:
Aysim Türkmen ile İzmir'den Karakter Yaratmak
Sevinç Baloğlu ile Belgesel Atölyesi
Prof. Berrak Taranç ile Film Müziği Atölyesi
Aysim Türkmen ve Gülengül Altıntaş ile Yönetmenlik Atölyesi
Gülten Taranç ile Alternatif Yapımcılık Atölyesi
Nurdan Tümbek Tekeoğlu ile Kitlesel Fonlama Atölyesi
Festival programı:
26.02.2024
Institut français İzmir
13:00
Nanitic / Canada / 15' / Carol Nguyen
İzin Günü / Day Off / Tayvan / Taiwan / 106' / Tien-Yu FU
15:00
Kısasa Kısas / Vice Versa / İtalya / Italy / 11' / Elettra Pierantoni
Ritüelin Anlamı / The Meaning Of A Ritual / Almanya / Germany / 84' / Natalie MacMahon
Sıla Özlemi / In Between Home (Stille Post) / Avusturya-Romanya-Almanya /17' / Brigitta Kanyaro
Oyun / The Act* / İran / 12' / Paniz Shahmoradi
Numan* / İran / 25' / Zohreh Zamani
18:00 Açılış
19:00 Koktely
İzmir Ticaret Odası
10:30
Aysim Türkmen ile İzmir'den Karakter Yaratmak Atölyesi
27.02.2024
Institut français İzmir
13:00
İki Ayrı Dünya / Two Worlds/ İtalya / Italy / 14' / Marianna Scriveres
Dutroux Davası / Petites / Belçika / Belgium / 83' / Pauline Beugnies
15:00
Saklı Güç / Veiled Inches / Hindistan / India / 13' / Fathima A
Narin Çicek / A Frafile Flower* (Doa Hoa Mong Manh) / Vietnam-ABD / Vietnam-USA / 95' / Mai Thu Huyen
17:00
Ben Buyum / This Is Me* / Rusya / Russia / 17' / Alisa Khairetdinova
Vişne Suyu / Cherry Juice / Bosna Hersek-Almanya-Fransa / Bosnia and Herzegovina-Germany-France / 88' / Mersiha Husagic
19:00
Avantürün Kraliçesi Birsen Kaya* / Türkiye / 28' / Sabire Soytok
Birsen Kaya’yı Anma Töreni
20:00
Yeter Güneş 6 Yıl / Yeter Güneş 6 Years / Avusturya-Almanya / Austria-Germany / 76' / Yeter Güneş, Lilly Axster, Bernadette Dewald, Louis Hofbauer
İstinyepark Teras Renk Sineması
20:00
Hayatın Akordu/ The Cord of Life / Çin / China / 96' / Sixue Qiao
İzmir Ticaret Odası
10:30
Gülengül Altıntaş ile Senaryo Atölyesi
28.02.2024
Institut français İzmir
13:00
Palma / Eller / Portekiz / Portugal / 14' / Mónica Santos
Alma / Brezilya / Brazil / 97' / Ana Rosa Genari Tezza
15:00
Kör Noktada / In The Blind Spot / Almanya / Germany / 123'/ Ayşe Polat
17:00
Çatıdaki Adam Gürkan Baltacılar* / The Man On The Roof Gürkan Baltacılar / Türkiye / 26' / Ceren Atasoy
Maffy's Jazz */ Türkiye / 57'' / Deniz Yüksel Abalıoğlu
19:00
When Abortion Wa Illegal: Untold Stories / ABD / USA / 27' / Dorothy Fadiman
Left Behind / Birleşik Krallık / UK / 15' / Eylem Atakav, Karoline Pelikan
Yerin Ruhu* / The Spirit Of The Place / Türkiye / 31' / Burcu Dabak Özdemir
İstinyepark Teras Renk Sineması
20:00
Neaedra / İngiltere / England / 14' / Shelby Eames
Falling / Macaristan / Hungary / 17' / Anna Gyimesi
Ben Sen O Biz Siz Onlar* /I You He/She We You They / Türkiye / 4' / Sevin Yaman
Geriye Sarılmış Kasetler / Rolled Back Cassettes / Türkiye / 9' / Miray Kavas
Peki Ben Neden Hala Buradayım?* / Why Am I Still Here Then? / Türkiye / 6' / Çağıl Saydam
Benim Aynam / Mirror Of Me / Portekiz / Portugal / 8' / Biatriz Alves Ribeiro
Çorap Manifestosu / Sock's Manifesto / Yunanistan / Greece / 3' / Angeliki Pardalidou
Zarafet Ve Şiddet Arasında / Between Delicate And Violent / Türkiye / 14' / Şirin Bahar Demirel
Hayat Dansı / Dance Of Life / Rusya / Russia / 6' / Anastasia Sokolova
Taş Bile Süzülür / Even Stone Flows /Slovakya - Portekiz / Slovakia - Portugal 4' / Michaela Čopíková, Veronika Obertová
Yüreğin Yuvası / Home Of The Heart / Fransa / France / 15'/ Sarah Saidan
Penguins / Penguenler/ Rusya / Russia / 6' / Anastasia Sokolova
Türkan Saylan Kültür Merkezi
13:00
Sew To Say / Söylemek İste”dik”lerimiz / Birleşik Krallık / UK / 69' / Rakel Aguirre
Kaybedecek Kimse Yok / No One To Loose / Norveç-Brezilya / Norway-Brazil / 17' / Ingrid Fadnes
15:00
"Makineler Arasında Sinema: Necip Sarıcı* / Cinema Among Machines: Necip Sarıcı 35' / Dilaver Bayındır, Emre Aşılıoğlu
İki Nehir / Two Rivers / Honduras / 44' / Laura Bermudez Anais Taracena
17:00
Kutsal Kase: Oğullar Ve Kızlar Üzerine / The Chalice: Of Sons and Daughters / Romanya / Romania / 84' / Catalina Tesar, Dana Bunescu
19:00
Dizi Yazmayı Çok Sevdim*/I Really Liked Writing TV Series/Türkiye/36' / Dilara Balcı Gülpınar
Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor Özel Gösterimleri
(Babaannemin Ezgisi* / My Grandmother's Melody / Türkiye / 18' / Ezgi Öncel
Bir Sinema Atölyesinin Hikayesi* / The Story Of A Cinema Workshop / Türkiye / 7' / Nejla Deveci İmancı
Hiç Kimsesiz* / All Alone / Türkiye / 20' / Nilüfer Yücel)
29.02.2024
Institut français İzmir
13:00
Maskeli Balo / Mascarada / İspanya / Spain / 15' / Ana Maria Ferri
Dublör Kadınlar / StuntWomen / İsviçre / Switzerland / 84' / Elena Avdija
Aramızda Kalsın* / Keep it Quite / Hırvatistan / Croatia / 18 ' / Sara Horvatić
15:00
Emma* / Türkiye / 46'' / Merve Kuş Mataracı
Boşlukta* / Drifting / Türkiye / 67' / Somnur Vardar
17:00
Karin* / Türkiye / 5'' / Merve Bozcu
Laf Aramızda Engürü Kahve* / Between You And Me Engürü Kahve / Türkiye / 111' / Özlem Mengilibörü, Can Mengilibörü
19:00
Klondike* / Ukrayna / Ukraine / 100' / Mary Er Gorbach
İstinye Park teras Renk Sineması
20:00
Üç Arkadaş* / Three Friends / Türkiye / 93' / Nursen Çetin Köreken
Türkan Saylan Kültür Merkezi
13:00
Siber Kadınlar / Ciberneticas / Brezilye / Brazil / 52' / Graziela Mantoanelli
15:00
Maguey Kızları / Daughters of Maguey (Las Hijas De Maguey) / Portekiz-Meksika / Portugal-Mexico / 115' / Francisca Siza
17:00
Kartlar Balosu / The Spinster Ball / Letonya / Latvia / 52' / Katrina Tomasicka
Suyun İçinde / Within The Water / Birleşik Krallık / UK / 12' / Eleanor Church Katharina Koall
İzmir Ticaret Odası
10:30
Sevinç Baloğlu ile Belgesel Atölyesi
15:00
Prof. Berrak Taranç ile Film Müziği Atölyesi
1.03.2024
Institut français İzmir
13:00
Kıyıda* / On The Shore / Türkiye / 90' / Büşra Bilginer
15:00
Yüzleşme* / Confrontation/ Türkiye / 81* / Filiz Kuka
17:00
Kar ve Ayı / Snow And The Bear / Türkiye / 90' / Selcen Ergun
19:00
Ayna Ayna* / Mirror Mirror / Türkiye/ 117' / Belmin Söylemez
İstinyepark Teras Renk Sineması
18:00
Feyza'nın Mutfağı* / Feyza's Kitchen / Türkiye / 43' / Jale İncekol
Ayna* / The Mirror / Türkiye / 15' / Gizem Erman Soysaldı
20:00
Düet* / Duet / Türkiye / 72' / Ekin İlkbağ, İdil Akkuş
İnsanoğlu*/ Mankind / Türkiye / 25' / Neslihan Şeref Akpınar
İzmir Ticaret Odası
10:30
Aysim Türkmen ve Gülengül Altıntaş ile Yönetmenlik Atölyesi
15:00
Gülten Taranç ile Alternatif Yapımcılık Atölyesi
17:00
Nurdan Tümbek Tekeoğlu ile Kitlesel Fonlama Atölyesi
2.03.2024
Institut français İzmir
13:00
Onun Kalesinde / In is Fortress / Türkiye / 21' / Yasemin Demirci
Kapı / The Door / Türkiye / 10' / Tuğçe Sarıyılmaz
Müşteki / Complainant / Türkiye / 7' / Gizem Çalımlı
Yazın Sonu / A Quiet Summer / Türkiye / 12' / Sis Gürdal
Yolda / On The Road / Türkiye / 16' / Özge Uçar
Deli* / Insane / Türkiye / 15' / Canan Sennaroğlu
15:00
Yol Bizi Nereye Götürürse* / Wherever The Path Takes Us /Türkiye/ 17' / Elif Büşra Keleş
Benim De* / I Have Just / Türkiye / 14' / Ece Akalın Alagöz
Bulutlardan Aşağı* / Down From The Clouds / Türkiye/ 19' / Cansu Boğuşlu
Burası Size Göre Değil*/ This Is Not A Place For You / Türkiye/ 15' / Ceyda Aşar
İntihar Bekçisi* / Suicide Watchman / Türkiye/ 11' / Selin Aktaş
Kara Vebal*/ Lack Depth / Türkiye / 04' / Mina N. Köksal
17:00
"Sabine Steyer-Violet" Ustalık Sınıfı Masterclass
20:00
KAPANIŞ ve ÖDÜL TÖRENİ
*Film gösterimleri yönetmeninin katılımıyla gerçekleşecektir.
(AÖ)