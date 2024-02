26 Şubat’ta başlayacak 7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin programı belli oldu.

Festivalde gösterimlerin yanında atölyeler ve Alman yönetmen "Sabine Steyer-Violet’nin Ustalık Sınıfı Masterclass’ı yer alıyor. Masterclass 2 Mart’ta Fransız Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Festivalde ayrıca geçen ay hayatını kaybeden yönetmen Birsen Kaya’yı anlatan Sabire Soytok’un yönettiği “Avantürün Kraliçesi Birsen Kaya” belgeseli gösterilecek ve Birsen Kaya düzenlenen bir törenle anılacak.

İZKF desteği ve Goethe-Institut işbirliğiyle , "İzmir'den Karakter Yaratmak Proje Geliştirme Atölyeleri" İzmir Ticaret Odası sergi salonunda düzenlenecek.

Atölyeler ise şöyle:

Aysim Türkmen ile İzmir'den Karakter Yaratmak

Sevinç Baloğlu ile Belgesel Atölyesi

Prof. Berrak Taranç ile Film Müziği Atölyesi

Aysim Türkmen ve Gülengül Altıntaş ile Yönetmenlik Atölyesi

Gülten Taranç ile Alternatif Yapımcılık Atölyesi

Nurdan Tümbek Tekeoğlu ile Kitlesel Fonlama Atölyesi

Festival programı:

26.02.2024

Institut français İzmir

13:00

Nanitic / Canada / 15' / Carol Nguyen

İzin Günü / Day Off / Tayvan / Taiwan / 106' / Tien-Yu FU

15:00

Kısasa Kısas / Vice Versa / İtalya / Italy / 11' / Elettra Pierantoni

Ritüelin Anlamı / The Meaning Of A Ritual / Almanya / Germany / 84' / Natalie MacMahon

Sıla Özlemi / In Between Home (Stille Post) / Avusturya-Romanya-Almanya /17' / Brigitta Kanyaro

Oyun / The Act* / İran / 12' / Paniz Shahmoradi

Numan* / İran / 25' / Zohreh Zamani

18:00 Açılış

19:00 Koktely

İzmir Ticaret Odası

10:30

Aysim Türkmen ile İzmir'den Karakter Yaratmak Atölyesi

27.02.2024

Institut français İzmir

13:00

İki Ayrı Dünya / Two Worlds/ İtalya / Italy / 14' / Marianna Scriveres

Dutroux Davası / Petites / Belçika / Belgium / 83' / Pauline Beugnies

15:00

Saklı Güç / Veiled Inches / Hindistan / India / 13' / Fathima A

Narin Çicek / A Frafile Flower* (Doa Hoa Mong Manh) / Vietnam-ABD / Vietnam-USA / 95' / Mai Thu Huyen

17:00

Ben Buyum / This Is Me* / Rusya / Russia / 17' / Alisa Khairetdinova

Vişne Suyu / Cherry Juice / Bosna Hersek-Almanya-Fransa / Bosnia and Herzegovina-Germany-France / 88' / Mersiha Husagic

19:00

Avantürün Kraliçesi Birsen Kaya* / Türkiye / 28' / Sabire Soytok

Birsen Kaya’yı Anma Töreni

20:00

Yeter Güneş 6 Yıl / Yeter Güneş 6 Years / Avusturya-Almanya / Austria-Germany / 76' / Yeter Güneş, Lilly Axster, Bernadette Dewald, Louis Hofbauer

İstinyepark Teras Renk Sineması

20:00

Hayatın Akordu/ The Cord of Life / Çin / China / 96' / Sixue Qiao

İzmir Ticaret Odası

10:30

Gülengül Altıntaş ile Senaryo Atölyesi

28.02.2024

Institut français İzmir

13:00

Palma / Eller / Portekiz / Portugal / 14' / Mónica Santos

Alma / Brezilya / Brazil / 97' / Ana Rosa Genari Tezza

15:00

Kör Noktada / In The Blind Spot / Almanya / Germany / 123'/ Ayşe Polat

17:00

Çatıdaki Adam Gürkan Baltacılar* / The Man On The Roof Gürkan Baltacılar / Türkiye / 26' / Ceren Atasoy

Maffy's Jazz */ Türkiye / 57'' / Deniz Yüksel Abalıoğlu

19:00

When Abortion Wa Illegal: Untold Stories / ABD / USA / 27' / Dorothy Fadiman

Left Behind / Birleşik Krallık / UK / 15' / Eylem Atakav, Karoline Pelikan

Yerin Ruhu* / The Spirit Of The Place / Türkiye / 31' / Burcu Dabak Özdemir

İstinyepark Teras Renk Sineması

20:00

Neaedra / İngiltere / England / 14' / Shelby Eames

Falling / Macaristan / Hungary / 17' / Anna Gyimesi

Ben Sen O Biz Siz Onlar* /I You He/She We You They / Türkiye / 4' / Sevin Yaman

Geriye Sarılmış Kasetler / Rolled Back Cassettes / Türkiye / 9' / Miray Kavas

Peki Ben Neden Hala Buradayım?* / Why Am I Still Here Then? / Türkiye / 6' / Çağıl Saydam

Benim Aynam / Mirror Of Me / Portekiz / Portugal / 8' / Biatriz Alves Ribeiro

Çorap Manifestosu / Sock's Manifesto / Yunanistan / Greece / 3' / Angeliki Pardalidou

Zarafet Ve Şiddet Arasında / Between Delicate And Violent / Türkiye / 14' / Şirin Bahar Demirel

Hayat Dansı / Dance Of Life / Rusya / Russia / 6' / Anastasia Sokolova

Taş Bile Süzülür / Even Stone Flows /Slovakya - Portekiz / Slovakia - Portugal 4' / Michaela Čopíková, Veronika Obertová

Yüreğin Yuvası / Home Of The Heart / Fransa / France / 15'/ Sarah Saidan

Penguins / Penguenler/ Rusya / Russia / 6' / Anastasia Sokolova

Türkan Saylan Kültür Merkezi

13:00

Sew To Say / Söylemek İste”dik”lerimiz / Birleşik Krallık / UK / 69' / Rakel Aguirre

Kaybedecek Kimse Yok / No One To Loose / Norveç-Brezilya / Norway-Brazil / 17' / Ingrid Fadnes

15:00

"Makineler Arasında Sinema: Necip Sarıcı* / Cinema Among Machines: Necip Sarıcı 35' / Dilaver Bayındır, Emre Aşılıoğlu

İki Nehir / Two Rivers / Honduras / 44' / Laura Bermudez Anais Taracena

17:00

Kutsal Kase: Oğullar Ve Kızlar Üzerine / The Chalice: Of Sons and Daughters / Romanya / Romania / 84' / Catalina Tesar, Dana Bunescu

19:00

Dizi Yazmayı Çok Sevdim*/I Really Liked Writing TV Series/Türkiye/36' / Dilara Balcı Gülpınar

Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor Özel Gösterimleri

(Babaannemin Ezgisi* / My Grandmother's Melody / Türkiye / 18' / Ezgi Öncel

Bir Sinema Atölyesinin Hikayesi* / The Story Of A Cinema Workshop / Türkiye / 7' / Nejla Deveci İmancı

Hiç Kimsesiz* / All Alone / Türkiye / 20' / Nilüfer Yücel)

29.02.2024

Institut français İzmir

13:00

Maskeli Balo / Mascarada / İspanya / Spain / 15' / Ana Maria Ferri

Dublör Kadınlar / StuntWomen / İsviçre / Switzerland / 84' / Elena Avdija

Aramızda Kalsın* / Keep it Quite / Hırvatistan / Croatia / 18 ' / Sara Horvatić

15:00

Emma* / Türkiye / 46'' / Merve Kuş Mataracı

Boşlukta* / Drifting / Türkiye / 67' / Somnur Vardar

17:00

Karin* / Türkiye / 5'' / Merve Bozcu

Laf Aramızda Engürü Kahve* / Between You And Me Engürü Kahve / Türkiye / 111' / Özlem Mengilibörü, Can Mengilibörü

19:00

Klondike* / Ukrayna / Ukraine / 100' / Mary Er Gorbach

İstinye Park teras Renk Sineması

20:00

Üç Arkadaş* / Three Friends / Türkiye / 93' / Nursen Çetin Köreken

Türkan Saylan Kültür Merkezi

13:00

Siber Kadınlar / Ciberneticas / Brezilye / Brazil / 52' / Graziela Mantoanelli

15:00

Maguey Kızları / Daughters of Maguey (Las Hijas De Maguey) / Portekiz-Meksika / Portugal-Mexico / 115' / Francisca Siza

17:00

Kartlar Balosu / The Spinster Ball / Letonya / Latvia / 52' / Katrina Tomasicka

Suyun İçinde / Within The Water / Birleşik Krallık / UK / 12' / Eleanor Church Katharina Koall

İzmir Ticaret Odası

10:30

Sevinç Baloğlu ile Belgesel Atölyesi

15:00

Prof. Berrak Taranç ile Film Müziği Atölyesi

1.03.2024

Institut français İzmir

13:00

Kıyıda* / On The Shore / Türkiye / 90' / Büşra Bilginer

15:00

Yüzleşme* / Confrontation/ Türkiye / 81* / Filiz Kuka

17:00

Kar ve Ayı / Snow And The Bear / Türkiye / 90' / Selcen Ergun

19:00

Ayna Ayna* / Mirror Mirror / Türkiye/ 117' / Belmin Söylemez

İstinyepark Teras Renk Sineması

18:00

Feyza'nın Mutfağı* / Feyza's Kitchen / Türkiye / 43' / Jale İncekol

Ayna* / The Mirror / Türkiye / 15' / Gizem Erman Soysaldı

20:00

Düet* / Duet / Türkiye / 72' / Ekin İlkbağ, İdil Akkuş

İnsanoğlu*/ Mankind / Türkiye / 25' / Neslihan Şeref Akpınar

İzmir Ticaret Odası

10:30

Aysim Türkmen ve Gülengül Altıntaş ile Yönetmenlik Atölyesi

15:00

Gülten Taranç ile Alternatif Yapımcılık Atölyesi

17:00

Nurdan Tümbek Tekeoğlu ile Kitlesel Fonlama Atölyesi

2.03.2024

Institut français İzmir

13:00

Onun Kalesinde / In is Fortress / Türkiye / 21' / Yasemin Demirci

Kapı / The Door / Türkiye / 10' / Tuğçe Sarıyılmaz

Müşteki / Complainant / Türkiye / 7' / Gizem Çalımlı

Yazın Sonu / A Quiet Summer / Türkiye / 12' / Sis Gürdal

Yolda / On The Road / Türkiye / 16' / Özge Uçar

Deli* / Insane / Türkiye / 15' / Canan Sennaroğlu

15:00

Yol Bizi Nereye Götürürse* / Wherever The Path Takes Us /Türkiye/ 17' / Elif Büşra Keleş

Benim De* / I Have Just / Türkiye / 14' / Ece Akalın Alagöz

Bulutlardan Aşağı* / Down From The Clouds / Türkiye/ 19' / Cansu Boğuşlu

Burası Size Göre Değil*/ This Is Not A Place For You / Türkiye/ 15' / Ceyda Aşar

İntihar Bekçisi* / Suicide Watchman / Türkiye/ 11' / Selin Aktaş

Kara Vebal*/ Lack Depth / Türkiye / 04' / Mina N. Köksal

17:00

"Sabine Steyer-Violet" Ustalık Sınıfı Masterclass

20:00

KAPANIŞ ve ÖDÜL TÖRENİ

*Film gösterimleri yönetmeninin katılımıyla gerçekleşecektir.

