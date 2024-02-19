Kadın Yönetmenler Derneği’nin 26 Şubat-2 Mart 2024 tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ve Avrupa Sivil Düşün Projesi desteğiyle düzenlediği 7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin jüri üyeleri belli oldu.

Ulusal ve Uluslararası Altın Makara Uzun Metraj Film

Handan İpekçi (Yönetmen/Senarist)

Şebnem Dönmez (Oyuncu)

Sevinç Baloğlu (Yönetmen)

Saadet Ersin (Kültür Editörü ve Danışmanı)

Sylvie Debs (Femme Film Mediterranian Film Festivali)

Ulusal ve Uluslararası Kamera Göz Uzun Belgesel Film

Doç Dr Hilal Süreyya Yılmaz (Akademisyen)

Dilek Kaya (Yönetmen)

Mafalda Ade (Tarihçi, Film Araştırmacısı)

Ulusal ve Uluslararası Kısa Candır Kısa Film

Altuğ Akın (Akademisyen)

Mine Söğüt (Yazar)

Gizem Erman Soysaldı (Oyuncu)

Uluslararası Deneysel ve Animasyon

Deniz Berberoğlu (Ankara Film Festivali Uluslararası Bölüm Koordinatörü)

Dr. Öğr Üyesi Dilaver Bayındır

Banu Bozdemir (Sinema Yazarı)

SİYAD jürisi

Ali Ulvi Uyanık

Evrim Kaya

Kerem Bumin

27 ülkeden 77 filmin gösterileceği festivalde, 31 film dünya prömiyerini, 37 film ise Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

7.Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali kapsamında ayrıca İZKF desteği ve Goethe-Institut işbirliğiyle, "İzmir'den Karakter Yaratmak Proje Geliştirme Atölyeleri" İzmir Ticaret Odası sergi salonunda düzenlenecek yedi atölye ve bir ustalık sınıfının olacağı eğitimlerle ilk kez gerçekleşecek.

Festival mekânları: Institut Français İzmir, İstinyePark Teras Renk Sineması ve Türkan Saylan Kültür Merkezi.(AÖ)