7 Kürt kadın anıldı

Şırnak Silopi'de 2015-2016 tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında katledilen Sêvê Demir, Fatma Uyar, Pakize Nayır ve Fransa’nın başkenti Paris’te 9 Ocak 2013 tarihinde katledilen Sakine Cansız (Sara), Fidan Doğan (Rojbîn) ve Leyla Şaylemez (Ronahî) ile Emine Kara (Evin Goyi), Tevgera Jinên Azad (TJA) öncülüğünde DEM Parti Silopiya İlçe Örgütü binasında anıldı.

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Anmaya, üç kadının aileleri, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Milletvekilleri Saliha Aydeniz, Burcugül Çubuk, Newroz Uysal Aslan, M. Zeki İrmez, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kadın Meclisi, Barış Anneleri ile çok sayıda kişi katıldı. Anmada konuşan Pakize Nayır’ın annesi Behiye Nayır, kızlarının mücadelesini sonuna kadar yürüteceklerini söyledi.

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, sömürgeci güçlerin kadın mücadelesinden korktuklarını söyledi.

Doğan: Kürt kadınların katledilmesi tesadüf değil

MA'daki habere göre, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, öncü kadınların hedef olarak seçildiğini belirterek, şöyle dedi:

“Bu mücadele ağır bedellerle devam ediyor. Kurdistan'ın yüzyıllık tarihi acı dolu bir tarihtir. Bizler özgürlük mücadelesinde çok bedeller ödedik ve ödüyoruz. Bize dayatılanları kabul etmiyoruz. Paris'te, Botan'da, Rojava’da, Bakur’da, Başur’da ve Rojava’da öncü rol oynayacak Kürt kadınları hedef alınıyor. Bu kadınlar bilinçli olarak hedefleniyor. Rojhilat’ta katledilen Kürt kadın Jina Êmînî'nin katilleri hangi sistem ve zihniyetse, Pakize'nin, Sêve'nin, Fatma'nın katilleri de aynı sistem ve zihniyettir."

"Biz kendi dil, kimlik ve varlık mücadelemizi veriyoruz. Bu arkadaşlarımız da bu uğurda canlarını verdiler. Ama hiç kimsenin bizlerin meşru mücadelemizi durdurmaya hakkı yoktur. Bir halkın dili, kimliği ve varlığı söz konusu olduğunda bu evrensel bir taleptir. Bu yüzden Kürt kadınlarının katledilmesi tesadüf değil. Sonuna kadar direneceğiz ve mücadele mirasını sürdüreceğiz”

Aydeniz: Bizi mücadelemiz ayakta tutuyor

DEM Parti Mêrdîn Milletvekili Saliha Aydeniz, Kürt kadın mücadelesinin bilinçli olarak hedef alındığını söyledi, şöyle devam etti:

"Bizi ayakta tutan mücadelemizdir. Üç yoldaşımızın öldürülmesinin üzerinden 8 yıl geçti. Silopya'da, Gever'de, Nisebîn'de nasıl katliam yaptıklarını hepimiz biliyoruz ve şahitleriyiz. Ancak biz kadınlar geri adım atmadık ve alanlardayız. Sêvê ve yoldaşlarını katlederek biz kadınları susturmak istediler. Ama biz sessiz kalmadık, onların başlattığı mücadeleyi kaldığı yerden sürdürüyoruz. Biz Sêvê ve Sakine'nin yoldaşlarıyız ve bize bıraktıkları mücadele mirasını sürdürmeye devam edeceğiz."

Daha sonra katledilen kadınların mezarları ziyaret edildi. Sêvê Demir’in mezarı başında konuşan babası Aziz Demir, “Sêvê, Pakize, Fatma, Asya Yüksel ve Mehmet Tunç’un anısı önünde saygı ile eğiliyorum. Biz onların mücadelelerini sürdüreceğiz. Ancak bizim herşeyden önce birlik olmamız gerekiyor. Eğer birlik olursak o zaman onların mücadelesini yaşatmış oluruz. Şehit namirin” dedi.

(EMK)