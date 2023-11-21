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Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 11:35
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 11:37
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7 kentte 2 ton 350 kilo uyuşturucu yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 468 kilo 450 gram sıvı metamfetamin, 6 kilo 200 gram kristal metamfetamine el konuldu.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/21/7-kentte-2-ton-350-kilo-uyusturucu-yakalandi.jpg
Fotoğraf: AA arşiv

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ-36” adlı operasyonlarda uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 2 bin 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini söyledi. Açıklamasında şu bilgileri verdi:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 468 kilo 450 gram sıvı metamfetamin, 6 kilo 200 gram kristal metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığının operasyonunda ise 17 kilogram skunk* ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van'da 1 ton 150 kilogram esrar, Diyarbakır'da 330, Adana'da 64 kilogram skunk ele geçirildi. Bu illerde 3 kişi gözaltına alındı.

Mardin, Bitlis ve Bingöl'de 81,5 kilogram skunk bulundu, 6 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de de 178 kilogram metamfetamin, 8 kilogram eroin, 24 kilogram morfin, 11 kilogram esrar ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mahpusların üçte biri uyuşturucu suçlarından cezaevinde
Mahpusların üçte biri uyuşturucu suçlarından cezaevinde
17 Nisan 2023

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre uyuşturucu suçlarından tutuklu veya hükümlü olanların sayısı son 7 yılda 36 binden 128 bine yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre toplam mahpus sayısı 341 bin 497. Yani, mahpusların yaklaşık üçte biri, uyuşturucu suçlarından cezaevinde.

“Türkiye
“Türkiye'de uyuşturucu kullanım oranı yüzde 3,1”
22 Aralık 2022

* Skunk: Esrarın hammaddesi hint kenevirinin laboratuvar ortamında diğer uyuşturucu maddelerle hibritleştirilerek elde edilen, esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliği olan bir uyuşturucu madde. Beyin üzerinde çok şiddetli etkilere sahip olan skunk, birçok hastalığa yol açtığı gibi ölüme de neden olabiliyor. Kaynak

(AS)

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