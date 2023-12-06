Çocuk hakları alanında çalışmalar yürüten FİSA Çocuk Hakları Merkezi; 6 Şubat Depremleri sonrası çocuk hak ihlallerine odaklandıkları bültenlerin ikincisini depremlerin onuncu ayında yayınladı.

FİSA Çocuk Haklar Merkezi, 6 Şubat Depremleri Çocuk Haklarını İzleme Bülteni- II’: Çocuğun Eğitim Hakkı’ nda; deprem öncesinde ve sonrasında çocukların eğitim hakkına erişimine ve bu hakka erişimin temel unsurlarına yer verdi.

Bültende; sahada çocuklarla çalışan gönüllülerin ve öğretmenlerin Deprem Sonrasında Çocukların Eğitim Hakkı’na erişimine dair gözlem ve görüşleri de paylaşıldı.

Detaylar

Bülten’de yer alan bilgi ve görüşler özetle şöyle:

*Deprem sonrası, 11 bin 738 derslikten oluşan 936 okul kullanılamaz hâle geldi. Okulların yeniden inşasına yönelik planlamalar aktarılmış olsa da bu planlamanın şu an ne aşamada olduğuna dair bilgiye erişilemiyor.

*Depremin üzerinden on ay geçmiş olmasına karşın yeni okulların ve onarım çalışmalarının tamamlanmamış olması sebebiyle konteynerkentlerde eğitim faaliyetleri devam ediyor.

*İletişim Başkanlığı’nın Kasım ayında verdiği bilgiye göre 7 kentte 1168 öğretmen, 19 bin 884 öğrenciye 728 konteyner sınıfta eğitim veriyor.

*Ayrıca kullanılamaz hale gelen okullar sebebiyle kentteki birçok okul da sağlam okullarla birleştirilerek ikili eğitime geçmiş durumda.

"Çözüm kalıcı olmalı"

*Bu birleştirme nedeniyle okulları değişen çocuklar eğer konteynerkentlerde ikamet etmiyorlarsa ne yazık ki ücretsiz servis sisteminden faydalanamıyor ve bu durum çocukların deprem sonrası yerleştirildiği- belki de evine çok uzak olan- okula sabah çok erken saatlerde gitmesine ya da akşam karanlığında dönmesine yol açıyor.

*Sınırlı barınma alanları, ulaşım, beslenme gibi temel gereksinimlerin henüz tamamen giderilmemiş olması eğitime erişimin önünde ciddi bir engel olarak karşımıza çıkıyor.

*Bu tür kriz durumlarında sağlıklı, güvenli ve nitelikli eğitim ortamı için; öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin ihtiyaçlarının gözetilmesi ve kalıcı çözümler üretilmesi önemli.

(EMK)