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Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2024 13:23
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2024 12:57
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7 ildeki yangınlarla ilgili 9 kişi tutuklandı

Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Dersim, Bolu ve Uşak'ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 22 kişiden 9’u tutuklandı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
7 ildeki yangınlarla ilgili 9 kişi tutuklandı
Fotoğraf: AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin 7 ilinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalara dair açıklama yaptı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12-17 Ağustos'ta Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Dersim, Bolu ve Uşak'ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara ilişkin şu bilgiyi verdi:

“Toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir.”

(AS)

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