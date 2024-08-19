7 ildeki yangınlarla ilgili 9 kişi tutuklandı
Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Dersim, Bolu ve Uşak'ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 22 kişiden 9’u tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin 7 ilinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalara dair açıklama yaptı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12-17 Ağustos'ta Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Dersim, Bolu ve Uşak'ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara ilişkin şu bilgiyi verdi:
“Toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir.”
(AS)
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