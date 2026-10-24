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YT: Yayın Tarihi: 24.10.2026 10:38 24 Ekim 2026 10:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.10.2026 10:59 24 Ekim 2026 10:59
Okuma Okuma:  2 dakika

7 ilde trans kadınlara operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “müstehcenlik” ve “fuhuş” suçlamalarıyla 45 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Özgürlük İstiyoruz Kampanyası, gözaltına alınanların çoğunluğunun trans kadınlar olduğunu belirterek “Suç icat etmeyi bırakın” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
7 ilde trans kadınlara operasyon
Fotoğraf: Pembe Hayat
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Ankara merkezli yedi ilde dün (23 Ekim) düzenlenen eş zamanlı polis operasyonlarında 45 kişi gözaltına alındı. Özgürlük İstiyoruz Kampanyası ve LGBTİ+ örgütleri, gözaltına alınanların çoğunluğunun trans kadınlardan oluştuğunu duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre operasyonlar Ankara’nın yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Çankırı, İstanbul, Bolu ve Antalya’da düzenlendi.

Savcılık, 54 kişi hakkında yürütülen soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 226. maddesinde düzenlenen “müstehcenlik” ve 227. maddesinde düzenlenen “fuhuş” suçlamalarını kapsadığını bildirdi.

45 kişinin gözaltına alındığını açıklayan savcılık, kişilerden birinin yurt dışında, birinin ise cezaevinde olduğunu, diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Savcılıktan “cinsiyetsizleştirme” ifadesi

Savcılık, soruşturmaya sosyal medya ve internet paylaşımlarını gerekçe gösterdi.

Paylaşımların “genel ahlaka aykırı” olduğunu, “aileyi, çocukları ve gençleri hedef alan veya gelişimlerini zedeleyici” nitelik taşıdığını ve “cinsiyetsizleştirmeye teşvik” ettiğini iddia etti. Paylaşımların “kamu düzenini bozacak mahiyette” olduğunu savundu.

Operasyonla ilgili hukuki süreci Pembe Hayat, Kırmızı Şemsiye, Kaos GL ve ÜniKuir derneklerinin avukatları takip ediyor.

Özgürlük İstiyoruz: Olmayan bir suç üzerinden trans kadınlar hedef alınıyor

Özgürlük İstiyoruz Kampanyası, operasyonun ardından yayımladığı açıklamada, savcılığın kullandığı “cinsiyetsizleştirmeye teşvik edecek nitelik” ifadesine tepki gösterdi.

Kampanya, bu ifadenin ceza mevzuatında tanımlanmış bir suça karşılık gelmediğini belirterek şöyle dedi:

“Başsavcılık açıklamasında yer alan ‘cinsiyetsizleştirmeye teşvik edecek nitelik’ ifadesi, yasalarda yeri olmayan bir duruma işaret etmektedir. Tıpkı daha önceki operasyonlarda olduğu gibi, fiilen suç teşkil etmeyen gerekçelerle trans kadınlar doğrudan hedef alınmaktadır.”

Kampanya ayrıca “müstehcenlik” suçlamasının LGBTİ+’lara yönelik bir baskı aracına dönüştürüldüğünü kaydetti.

“Sanal devriye kullanıldığından şüpheleniyoruz”

Soruşturmada sosyal medya paylaşımlarının tespit edilmesi için “sanal devriye” yönteminin kullanılmış olabileceği belirten Özgürlük İstiyoruz Kampanyası, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını hatırlattı.

19 Şubat 2020 tarihli kararla Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda polise internet ortamında araştırma yapma yetkisi veren hükmün Anayasa’ya aykırı bularak iptal edildiğini ifade etti.

Kampanya, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep ederek açıklamasını, “Kriminalize edilmek istenen trans varoluşlarımız suç değildir” sözleriyle tamamladı.

Eylülde de LGBTİ+ örgütlerine operasyon düzenlenmişti

12 Eylül’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla LGBTİ+'lara ve derneklere operasyon yapılmıştı.

Savcılığın “Ailem Güvende” adını verdiği operasyonlarda 116 kişi gözaltına alınmış, 82 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlardan 25’i LGBTİ+ aktivisti veya LGBTİ+ örgütleriyle bağlantılı kişilerdi. O dönem de suçlama “müstehcenlikti”.

Ayrıca dernek, aktivist ve hak savunucularının sonyal medya hesapları sansürlenmişti.

SPoD: 'Ailem Güvende' operasyonları yalnızca LGBTİ+'ları değil tüm toplumsal muhalefeti ilgilendiriyor
HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR - 38
SPoD: 'Ailem Güvende' operasyonları yalnızca LGBTİ+'ları değil tüm toplumsal muhalefeti ilgilendiriyor
22 Ekim 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
trans kadın LGBTİ +
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