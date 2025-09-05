7 Eylül Pazar akşamı Türkiye'den "kanlı ay" görünecek

Pazar akşamı kuzey yarımkürede Avrupa ve Orta Doğu'da büyük çoğunluğun henüz uykuda olmadığı saatlerde tam ay tutulması gerçekleşecek. Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek olan bu gök olayı gerçekleşirken ayın rengi kızıl olarak görüneceğinden "kanlı ay tutulması" olarak adlandırılıyor.

7 Eylül'de gerçekleşecek ay tutulması şu evrelerden geçecek:

18:30 → Penumbral evrenin başlayışı (henüz renk değişimi hissedilmiyor)

19:27 → Kısmi tutulma başlıyor

20:30 → Tam ay tutulması başlıyor → Ay kızıl görünmeye başlıyor (Kanlı Ay evresi)

21:11 → Maksimum tutulma → en koyu kızıl

21:52 → Tam evre bitiyor, Ay yeniden açılmaya başlıyor

22:55 → Kısmi tutulma bitiyor

23:52 → Tutulma tamamen bitiyor

Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek

"Kanlı Ay" Türkiye’den tüm evreleriyle izlenebilecek ve ülkenin her yerinden çıplak gözle takip edilebilecek. Işık kirliliğinin az olduğu yerlerde, yani kentsel alanların merkeze uzak bölgeleri ve kırsal alanlarda çok daha net gözlemlenebilecek.

Ankara'da ay tutulmuş olarak doğacak

Büyük kentlerden başkent Ankara’da ay, tutulmaya başlamış halde doğacak; yani Ankaralılar tutulma başladıktan sonraki evreleri gözleyebilecek.

"Kanlı Ay" Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya’dan eksiksiz olarak izlenebilecek. Özellikle Sydney, Melbourne, Tokyo, Seul ve Moskova gibi kentler tutulmayı doğrudan ya da yükseliş anında rahatlıkla izleyebilecek.

Dünyada kaç kişi izleyebilecek ?

Bu ay tutulması küresel nüfusun yaklaşık yüzde 71 ila 90’ını oluşturan 5 ila 7 milyar kişi tarafından izlenebilecek; tutulma devam ederken Kuzey ve Güney Amerika'da gün ortasında olunacak.

Bir önceki tam ay tutulması

2025'in ilk ay tutulması 13–14 Mart 2025'te gerçekleşmişti.

Tam ay tutulması teknik olarak nedir?

Ay tutulması Ay Dünya’nın gölgesinden (umbra) geçerken olur.

Kısmi Ay tutulmasında Ay’ın yalnızca bir bölümü Dünya’nın gölgesine girer.

Tam Ay tutulmasında Ay bütünüyle Dünya’nın umbra konisine girer. Bu sırada Güneş ışınları Ay’a doğrudan ulaşamaz.

Ay neden kaybolmaz da “kanlı” görünür?

Bunun nedeni Güneş’ten gelen ışığın tamamen kesilmemesidir. Dünya atmosferinden geçen ışınlar, Rayleigh saçılımı denilen olay nedeniyle kırmızı tonlarda kırılarak Ay yüzeyine ulaşır. Bu yüzden Ay, tutulma sırasında kızıl-kahverengi görünür. “Kanlı Ay” yakıştırması buradan kaynaklanır.

(AEK)