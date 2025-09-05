ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Eylül 2025 22:16
 ~ Son Güncelleme: 6 Eylül 2025 03:23
2 dk Okuma

2025'İN İKİNCİ AY TUTULMASI

7 Eylül Pazar akşamı Türkiye'den "kanlı ay" görünecek

Ay, Güneş ve Dünya'nın aynı hizaya girdikleri anda Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle oluşacak tam ay tutulması sırasında, Güneş'ten gelen ışınların Ay'ın üzerine saçılarak düşmesi nedeniye Ay bir süre "kızıl" görünecek. Bu gök olayı bütün ülkeden çıplak gözle izlenebilecek. Tam Ay tutulmasında Ay bütünüyle Dünya’nın umbra konisine girer. Bu sırada Güneş ışınları Ay’a doğrudan ulaşamaz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
7 Eylül Pazar akşamı Türkiye'den "kanlı ay" görünecek
İstanbul, Galata Kulesi arkasından görünen Süper Kanlı Ay tutulması, 18 Eylül 2024/Fotoğraf: İsa Terli, AA

Pazar akşamı kuzey yarımkürede Avrupa ve Orta Doğu'da büyük çoğunluğun henüz uykuda olmadığı saatlerde tam ay tutulması gerçekleşecek. Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek olan bu gök olayı gerçekleşirken ayın rengi kızıl olarak görüneceğinden "kanlı ay tutulması" olarak adlandırılıyor.

7 Eylül'de gerçekleşecek ay tutulması şu evrelerden geçecek:

  • 18:30 → Penumbral evrenin başlayışı (henüz renk değişimi hissedilmiyor)

  • 19:27 → Kısmi tutulma başlıyor

  • 20:30 → Tam ay tutulması başlıyor → Ay kızıl görünmeye başlıyor (Kanlı Ay evresi)

  • 21:11 → Maksimum tutulma → en koyu kızıl

  • 21:52 → Tam evre bitiyor, Ay yeniden açılmaya başlıyor

  • 22:55 → Kısmi tutulma bitiyor

  • 23:52 → Tutulma tamamen bitiyor

Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek

"Kanlı Ay" Türkiye’den tüm evreleriyle izlenebilecek ve ülkenin her yerinden çıplak gözle takip edilebilecek. Işık kirliliğinin az olduğu yerlerde, yani kentsel alanların merkeze uzak bölgeleri ve kırsal alanlarda çok daha net gözlemlenebilecek.

Ankara'da ay tutulmuş olarak doğacak

Büyük kentlerden başkent Ankara’da ay, tutulmaya başlamış halde doğacak; yani Ankaralılar tutulma başladıktan sonraki evreleri gözleyebilecek.

"Kanlı Ay" Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya’dan eksiksiz olarak izlenebilecek. Özellikle Sydney, Melbourne, Tokyo, Seul ve Moskova gibi kentler tutulmayı doğrudan ya da yükseliş anında rahatlıkla izleyebilecek.

Dünyada kaç kişi izleyebilecek ?

Bu ay tutulması küresel nüfusun yaklaşık yüzde 71 ila 90’ını oluşturan 5 ila 7 milyar kişi tarafından izlenebilecek;  tutulma devam ederken Kuzey ve Güney Amerika'da gün ortasında olunacak.

Bir önceki tam ay tutulması

2025'in ilk ay tutulması 13–14 Mart 2025'te gerçekleşmişti.

Tam ay tutulması teknik olarak nedir?

  • Ay tutulması Ay Dünya’nın gölgesinden (umbra) geçerken olur.

  • Kısmi Ay tutulmasında Ay’ın yalnızca bir bölümü Dünya’nın gölgesine girer.

  • Tam Ay tutulmasında Ay bütünüyle Dünya’nın umbra konisine girer. Bu sırada Güneş ışınları Ay’a doğrudan ulaşamaz.

Ay neden kaybolmaz da “kanlı” görünür?

Bunun nedeni Güneş’ten gelen ışığın tamamen kesilmemesidir. Dünya atmosferinden geçen ışınlar, Rayleigh saçılımı denilen olay nedeniyle kırmızı tonlarda kırılarak Ay yüzeyine ulaşır. Bu yüzden Ay, tutulma sırasında kızıl-kahverengi görünür. “Kanlı Ay” yakıştırması buradan kaynaklanır.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
ay tutulması kanlı ay
ilgili haberler
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması yaşanıyor
19 Kasım 2021
/haber/son-581-yilin-en-uzun-ay-tutulmasi-yasaniyor-253628
FOTO-MANŞET
"Çilek Ayı" Tutulması Gerçekleşti
6 Haziran 2020
/haber/cilek-ayi-tutulmasi-gerceklesti-225336
Kırmızı Ay Tutulmasını İzleme Rehberi
27 Temmuz 2018
/haber/kirmizi-ay-tutulmasini-izleme-rehberi-199530
Ay Bu Gece "Süper" Tutulacak
27 Eylül 2015
/haber/ay-bu-gece-super-tutulacak-167861
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması yaşanıyor
19 Kasım 2021
/haber/son-581-yilin-en-uzun-ay-tutulmasi-yasaniyor-253628
FOTO-MANŞET
"Çilek Ayı" Tutulması Gerçekleşti
6 Haziran 2020
/haber/cilek-ayi-tutulmasi-gerceklesti-225336
Kırmızı Ay Tutulmasını İzleme Rehberi
27 Temmuz 2018
/haber/kirmizi-ay-tutulmasini-izleme-rehberi-199530
Ay Bu Gece "Süper" Tutulacak
27 Eylül 2015
/haber/ay-bu-gece-super-tutulacak-167861
Sayfa Başına Git