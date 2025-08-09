698. F Oturması: Ağır hasta mahpus Ali Osman Köse serbest bırakılsın

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu öncülüğünde bugün yapılan 698. F Oturması eyleminde, ağır hasta mahpus Ali Osman Köse’nin durumuna dikkat çekildi.

İHD İstanbul Şubesi’nin bulunduğu binanın önünde yapılan eylemde “698. F Oturması: Hasta mahpus Ali Osman Köse serbest bırakılsın” ve “Tedavi haktır, engellenemez” yazılı pankartlar açıldı, hasta mahpusların fotoğrafları taşındı.

682. F Oturması açıklamasında ilk olarak, 2021’de Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulurken epilepsi hastası ve zihinsel engelli Oğuzcan Gürbüzer’in, hakkında verilen disiplin cezası nedeniyle konulduğu hücrede nöbet geçirerek ölmesine ilişkin yargı sürecine dikkat çekildi.

Epilepsi hastalığı nedeniyle tek başına kalmaması gerektiği bilinen ve adli tıp raporunda yalnız kalması ile ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu belirtilmesine rağmen, Gürbüzer’in hücrede tek başına kalabileceği yönünde rapor düzenleyen hapishane doktoru hakkında iki hafta önce beraat kararı verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, “İnsan hakları savunucuları olarak bir kez daha söylüyoruz; önlenebilir her ölüm cinayettir ve Oğuzcan Gürbüzer’in ölümünde sorumluluğu olanlar cezalandırılmalıdır” denildi.

“Köse, tek başına ihtiyaçlarını karşılayamıyor”

Bu haftaki açıklamada, Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesinde tutulan, hasta mahpus Ali Osman Köse’nin sağlık durumu paylaşıldı.

40 yıldır hapiste tutulan 67 yaşındaki Ali Osman Köse; böbrek kanseri, dolaşım sistemi hastalıkları, hipertansiyon, ileri derecede işitme kaybı, hafıza kaybı, konuşma ve yürüme güçlüğü ile denge sorunları yaşıyor. Rahatsızlıklarının ilerlemesi nedeniyle ayakta duramıyor ve tek başına ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Komisyon, Ali Osman Köse’nin avukatı Seda Şaraldı’nın açıklamalarına dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: Köse, 2020 yılında yaptığı açlık grevinin 8. gününden sonrasını hatırlamıyor. Açlık grevi sonrası hafıza kaybı, yürüme zorluğu, konuşma bozukluğu, denge sorunu gibi gözle görülen sağlık sorunlarının yanı sıra nörolojik rahatsızlıklar da yaşıyor.

“Birçok kez ‘hapishanede kalabilir’ raporu verildi”

Açıklamada, bu sağlık sorunlarının tespiti için Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Kurulu’na ve Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Köse’ye birçok kez muayene yapıldığı, ancak “hapishanede kalabilir” raporları verildiği aktarıldı. Avukat Şaraldı, bu raporların gerçeği yansıtmadığını, müvekkilinin tek başına yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve desteksiz 5 metre dahi yürüyemediğinin raporlandığını ifade etti.

Adli Tıp Kurumu’nun hiçbir bilimsel inceleme yapmadan ayakta duramama halini “simülatif” olarak değerlendirdiğini belirten Şaraldı, ATK muayenesi sonrası Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkiklerde Köse’nin böbreğinde 9 santimetre çapında kanserli bir kist tespit edildiğini söyledi. 2021’de kanserli böbreğin ameliyatla alındığını, ancak düzenli tedavi ve takip yapılmadığını, bu nedenle kanserin yayılma durumunun bilinmediğini ekledi.

“Tedavi haktır, engellenemez”

Hapishane Komisyonu, “hasta mahpus Ali Osman Köse ve bütün ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak, sağlık ve yaşam haklarının korunması için” yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırdı.

698. F Oturması eylemi “Tedavi haktır, engellenemez”, “Hasta mahpuslar serbest bırakılsın” sloganları ile sona erdi.

(VC)