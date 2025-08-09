ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2025 15:00
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2025 19:41
2 dk Okuma

698. F Oturması: Ağır hasta mahpus Ali Osman Köse serbest bırakılsın

İHD İstanbul Şubesi, “hasta mahpus Ali Osman Köse ve bütün ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak, sağlık ve yaşam haklarının korunması için” yetkilileri göreve çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
698. F Oturması: Ağır hasta mahpus Ali Osman Köse serbest bırakılsın
Fotoğraf: İHD

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu öncülüğünde bugün yapılan 698. F Oturması eyleminde, ağır hasta mahpus Ali Osman Köse’nin durumuna dikkat çekildi.

İHD İstanbul Şubesi’nin bulunduğu binanın önünde yapılan eylemde “698. F Oturması: Hasta mahpus Ali Osman Köse serbest bırakılsın” ve “Tedavi haktır, engellenemez” yazılı pankartlar açıldı, hasta mahpusların fotoğrafları taşındı.

682. F Oturması açıklamasında ilk olarak, 2021’de Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulurken epilepsi hastası ve zihinsel engelli Oğuzcan Gürbüzer’in, hakkında verilen disiplin cezası nedeniyle konulduğu hücrede nöbet geçirerek ölmesine ilişkin yargı sürecine dikkat çekildi.

Epilepsi hastalığı nedeniyle tek başına kalmaması gerektiği bilinen ve adli tıp raporunda yalnız kalması ile ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu belirtilmesine rağmen, Gürbüzer’in hücrede tek başına kalabileceği yönünde rapor düzenleyen hapishane doktoru hakkında iki hafta önce beraat kararı verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, “İnsan hakları savunucuları olarak bir kez daha söylüyoruz; önlenebilir her ölüm cinayettir ve Oğuzcan Gürbüzer’in ölümünde sorumluluğu olanlar cezalandırılmalıdır” denildi.

“Köse, tek başına ihtiyaçlarını karşılayamıyor”

Bu haftaki açıklamada, Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesinde tutulan, hasta mahpus Ali Osman Köse’nin sağlık durumu paylaşıldı.

40 yıldır hapiste tutulan 67 yaşındaki Ali Osman Köse; böbrek kanseri, dolaşım sistemi hastalıkları, hipertansiyon, ileri derecede işitme kaybı, hafıza kaybı, konuşma ve yürüme güçlüğü ile denge sorunları yaşıyor. Rahatsızlıklarının ilerlemesi nedeniyle ayakta duramıyor ve tek başına ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Komisyon, Ali Osman Köse’nin avukatı Seda Şaraldı’nın açıklamalarına dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: Köse, 2020 yılında yaptığı açlık grevinin 8. gününden sonrasını hatırlamıyor. Açlık grevi sonrası hafıza kaybı, yürüme zorluğu, konuşma bozukluğu, denge sorunu gibi gözle görülen sağlık sorunlarının yanı sıra nörolojik rahatsızlıklar da yaşıyor.

“Birçok kez ‘hapishanede kalabilir’ raporu verildi”

Açıklamada, bu sağlık sorunlarının tespiti için Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Kurulu’na ve Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Köse’ye birçok kez muayene yapıldığı, ancak “hapishanede kalabilir” raporları verildiği aktarıldı. Avukat Şaraldı, bu raporların gerçeği yansıtmadığını, müvekkilinin tek başına yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve desteksiz 5 metre dahi yürüyemediğinin raporlandığını ifade etti.

Adli Tıp Kurumu’nun hiçbir bilimsel inceleme yapmadan ayakta duramama halini “simülatif” olarak değerlendirdiğini belirten Şaraldı, ATK muayenesi sonrası Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkiklerde Köse’nin böbreğinde 9 santimetre çapında kanserli bir kist tespit edildiğini söyledi. 2021’de kanserli böbreğin ameliyatla alındığını, ancak düzenli tedavi ve takip yapılmadığını, bu nedenle kanserin yayılma durumunun bilinmediğini ekledi.

“Tedavi haktır, engellenemez”

Hapishane Komisyonu, “hasta mahpus Ali Osman Köse ve bütün ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak, sağlık ve yaşam haklarının korunması için” yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırdı.

698. F Oturması eylemi “Tedavi haktır, engellenemez”, “Hasta mahpuslar serbest bırakılsın” sloganları ile sona erdi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
f oturması İHD İstanbul Şubesi hapishane komisyonu insan hakları derneği hasta mahpuslar ağır hasta mahpus
ilgili haberler
Erdoğan 9 hasta mahpusu affetti
1 Ağustos 2025
/haber/erdogan-9-hasta-mahpusu-affetti-310033
TTB: Murat Çalık ve tüm hasta mahpuslar için acil önlem alınmalı
9 Temmuz 2025
/haber/ttb-murat-calik-ve-tum-hasta-mahpuslar-icin-acil-onlem-alinmali-309309
İHD İstanbul Şubesi: Hasta mahpuslar yine görmezden gelindi
11 Haziran 2025
/haber/ihd-istanbul-subesi-hasta-mahpuslar-yine-gormezden-gelindi-308302
DEM Parti’den “Yargı Paketi” protestosu: Hasta mahpuslar görmezden geliniyor
11 Haziran 2025
/haber/dem-partiden-yargi-paketi-protestosu-hasta-mahpuslar-gormezden-geliniyor-308250
Hasta mahpuslar tedaviye erişemiyor
7 Haziran 2025
/haber/hasta-mahpuslar-tedaviye-erisemiyor-308147
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Erdoğan 9 hasta mahpusu affetti
1 Ağustos 2025
/haber/erdogan-9-hasta-mahpusu-affetti-310033
TTB: Murat Çalık ve tüm hasta mahpuslar için acil önlem alınmalı
9 Temmuz 2025
/haber/ttb-murat-calik-ve-tum-hasta-mahpuslar-icin-acil-onlem-alinmali-309309
İHD İstanbul Şubesi: Hasta mahpuslar yine görmezden gelindi
11 Haziran 2025
/haber/ihd-istanbul-subesi-hasta-mahpuslar-yine-gormezden-gelindi-308302
DEM Parti’den “Yargı Paketi” protestosu: Hasta mahpuslar görmezden geliniyor
11 Haziran 2025
/haber/dem-partiden-yargi-paketi-protestosu-hasta-mahpuslar-gormezden-geliniyor-308250
Hasta mahpuslar tedaviye erişemiyor
7 Haziran 2025
/haber/hasta-mahpuslar-tedaviye-erisemiyor-308147
Sayfa Başına Git