682. F Oturması: Ağır hasta mahpus Özge Özbek serbest bırakılsın

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu öncülüğünde bugün yapılan 682. F Oturması eyleminde, ağır hasta mahpus Özge Özbek’in durumuna dikkat çekildi.

İHD İstanbul Şubesi’nin bulunduğu binanın önünde yapılan eylemde “682. F Oturması: Hasta mahpus Özge Özbek serbest bırakılsın” ve “Tedavi haktır, engellenemez” yazılı pankartlar açıldı, hasta mahpusların fotoğrafları taşındı.

682. F Oturması açıklamasında, ilk olarak, tahliye edildikten bir gün sonra yeniden cezaevine gönderilen Avukat Selçuk Kozağaçlı’ya uygulanan hukuksuzluğa derhal son verilmesi ve Kozağaçlı’nın serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Ayrıca, Saraçhane eylemlerinin ardından tutuklanan kronik kalp ve böbrek hastası öğrenci Esila Ayık’ın derhal tahliye edilmesi istendi.

“Ameliyat olduktan sonra tutulandı”

Bu haftaki açıklamada, Sincan Kadın (Kapalı) Hapishanesi’nde tutulan hasta mahpus Özge Özbek’in sağlık durumu paylaşıldı.

Özbek’in beyninde oluşan tümör nedeniyle 27 Ekim 2020 tarihinde yapılan ameliyatın hemen ardından tutuklandığı, o günden bu yana hastalığına bağlı olarak giderek artan baş ağrıları, nöbetler ve denge kaybıyla mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Özbek, iki yıl önce denge kaybına bağlı düşme nedeniyle beyin kanaması geçirmiş, bu sırada beyninde yeni tümörler geliştiği tespit edilmiş, ameliyat edilmesi gerektiği söylenmiş ancak halen ameliyat edilememiştir,” denildi.

“Rapora rağmen serbest bırakılması engellendi”

Hapishane Komisyonu, tutuklanmasının ardından hapishane koşullarında gerekli tedavi ve bakım sağlanamadığı için Özbek’in durumunun daha da ağırlaştığını belirtti.

Açıklamada, Kocaeli Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu’nun 24 Aralık 2021 tarihli ‘hapishane şartlarında kalması uygun değildir’ diyen raporuna karşılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hapishanede kalabileceği şeklinde raporu nedeniyle Özbek’in serbest bırakılmasının engellendiği hatırlatıldı.

“Sağlık durumu hızla bozuldu”

Özbek’in iki yıl önce hapishanede düşerek kafasını çarptığı ve beyninde kanama meydana geldiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Tümör sayılarında da ciddi bir artışın olduğu gözlenmiş, doktorları, ameliyat olması gerektiğini fakat ameliyatının yüksek ihtimalle koma veya ölümle sonuçlanabileceğini söylemiştir.

Özge, tedavi olması için Sincan’a gönderilmiş ancak iki yıl sonra doktorlar sadece ışın tedavisi yapmıştır. Yapılan son tomografide ise var olan tümörlerin büyüdüğü, çoğaldığı ve tedavi için geç kalındığı söylenmiştir. İki ay önce sevk edildiği Bilkent Şehir Hastanesi bu gelişmelere rağmen ‘hapishanede kalabilir’ şeklinde rapor düzenlemiştir. Ancak Özge Özbek’in sağlık durumunun hızla bozulması üzerine savcılık durumu değerlendirip resen Adli Tıp Kurumuna sevk kararı almış ve 15 Nisan 2025 tarihinde sevkini gerçekleştirmiştir.”

“Tedavi haktır, engellenemez”

Hapishane Komisyonu, “ağır hasta mahpus Özge Özbek ve bütün ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak, sağlık ve yaşam haklarının korunması için” yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırdı.

682. F Oturması eylemi “Tedavi haktır, engellenemez”, “Hasta mahpuslar serbest bırakılsın” sloganları ile sona erdi.

(VC)